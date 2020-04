Uudenmaan raja aukesi, mutta Lapissa ei uskota etelän väen ryntäykseen – infektiolääkäri: "En usko, että viruksen leviämiselle syntyy otollisia tilanteita"

Kittilässä on tuhansia mökkejä, joista suurin osa on tyhjillään. Tilanteen ei uskota muuttuvan, vaikka Uudenmaan sulku onkin purettu.

Kittilässä on tuhansia mökkejä, joista suurin osa on tyhjillään. Tilanteen ei uskota muuttuvan, vaikka Uudenmaan sulku onkin purettu. Annu Passoja / Yle

Hallituksen päätös purkaa Uudenmaan sulku ei huoleta ainakaan Lapissa. Rajan avautumista on seurattu monissa mökkimaakunnissa jopa huolestuneina, mutta nyt kun raja päivällä aukesi, suhtaudutaan uuteen tilanteeseen ainakin Lapissa rauhallisesti.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markkus Broas ei usko, että Uudeltamaalta lähdettäisiin massoittain esimerkiksi Lappiin tai että se johtaisi koronaviruksen laajamittaiseen leviämiseen. Broas luottaa siihen, että muut rajoitustoimenpiteet ovat riittäviä keinoja epidemian hillitsemiseksi.

– Riski on hyvin pieni. Uudenmaankin alueella tautitaakka on kohtalaisen matala. Meillä on olemassa rajoittamistoimenpiteet, joissa kielletään yli 10 hengen kokoontumiset, ravintolat ja baarit on kiinni ja hiihtokeskukset on suljettu. En siis usko, että viruksen leviämiselle syntyy otollisia tilanteita, Broas sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) edellytti myös, että rajoitustoimia noudatetaan edelleen, vaikka oikeudelliset perusteet Uudenmaan liikkumisrajoituksille ovat poistuneet.

– Nyt ei ole oikea aika lähteä mökille, Marin sanoo.

Kittilässä ei uskota hiihtoturistien ryntäykseen

Vielä eilen esimerkiksi Etelä-Savossa tunnelma oli odottavan huolestunut. Suositun mökkikunnan Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden mietti rajan avautumisen suhdetta pitkään jatkuneisiin rajoitustoimiin. Hilden toivoi, että mökkiläiset Uudeltamaalta pitäisivät yhä liikkumisen tiukassa harkinnassa.

– Että liikkumista mietittäisiin ja tehtäisiin pitkäjänteisesti, ettei lähdettäisi ihan parin päivän takia, vaan oltaisiin vähän pidempiä aikoja, toivoo Hilden.

Lapissa Kittilä on yksi Suomen suosituimmista mökkipaikkakunnista. Kittilän Levillä on noin 3000 mökkiä. Kittilän kunnan johtava lääkäri Heidi Tanninen ei usko, että Uudeltamaalta tulisi pilvin pimein väkeä Kittilän lumisiin maisemiin.

– Nyt on kuitenkin menty jo pääsiäisen ohi ja eikä niin sanottua hiihtoaikaa ole enää kovin monta viikkoa. Yleensäkin on niin, että pääsiäisen jälkeen eteläsuomalaiset lähtee veneilemään ja puutarhahommiin ja harvempi lähtee enää hiihtämään, Tanninen toteaa.

Kittilässä ja monissa muissa pohjoisen hiihtokeskuskunnissa ehdittiin huolestua maakunnan hoitokapasiteetista, kun hallituksen suositukset tarpeettoman matkustuksen välttämisestä eivät menneet perille, vaan ihmiset matkustivat koronariskistä piittaamatta Lappiin lomailemaan.

Ladut auki kuntalaisia varten

Kittilän johtava lääkäri Heidi Tanninen ei ole huolissaan Uudenmaan rajan avaamisesta. Hän pitää tehokkaampina rajoitustoimina koulujen sulkemista, harrastustoimintojen lopettamista ja isojen kokoontumisten perumista.

Kittilän kunnanjohtaja Antti Jämsénkään ei usko, että ihmisiä olisi tulossa runsain määrin Uudeltamaalta Kittilään. Hän arvioi, että ihmiset uskovat pääministerin vetoomuksiin ja rajoittavat vapaaehtoisesti kulkemista.

Kittilässä ladut ovat edelleen auki ja niitä on tarkoitus pitää kunnossa niin pitkään kuin hiihtokelejä riittää.

– Latuja pidetään kunnossa ihan kuntalaisia varten. On erinomainen asia, että ihmiset pääsee kunnolla liikkumaan ja ylläpitämään terveyttään myös tällä tavalla.

