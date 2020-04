Arja Koriseva tunnelmoi Yle Jyväskylän livekeikalla lauantaina

Yle Jyväskylän neljännellä livekeikalla kuullaan tunnelmallista konserttimusiikkia ja ikivihreitä, kun monissa äänestyksissä suomalaisten rakastetuimpien artistien joukkoon noussut Arja Koriseva esiintyy lauantaina Yle Areenan suorassa lähetyksessä.

Keski-Suomen Toivakassa asuva Koriseva kertoi Yle Olohuoneelle nauttivansa kotona olosta ja kokee olevansa onnekas, kun saa asua maalla. Naapureita ei ole ihan lähellä ja ympärillä on tilaa.

– Kriisi on pysäyttänyt ihmiset tärkeiden asioiden äärelle. Nyt monilla on mahdollisuus olla perheen kanssa ja antaa aikaa läheisilleen. Vanhin lapsistamme on jo vuosia asunut omillaan ja opiskelee Jyväskylässä. Tyttäremme taas ovat kotona etäopetuksessa. Olemme aina touhunneet paljon yhdessä ja nyt kun minäkin olen viikonloput kotona, on aikaa pelailla korttia tai lautapelejä, leipoa, urheilla ja ulkoilla. Mieheni Pekan kanssa meillä saattoi aiemmin olla treffit kuntosalilla, nyt ne on metsässä raivauspuuhissa, Koriseva kertoi maaliskuun lopulla.

Voit osallistua livekeikkoihin omalla viestilläsi tämän artikkelin keskustelussa keikan päättymiseen asti.

Yle Jyväskylä: Arja Koriseva livenä lauantaina 18. huhtikuuta kello 20 alkaen Yle Areenassa.

