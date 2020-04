Satojentuhansien suomalaisten kesäloman kohtalo on vielä auki, ja tietoa voi joutua odottamaan viikkoja – myös työnantajien hätäilystä on merkkejä

Kesälomakausi alkaa puolentoista viikon päästä, mutta monien suomalaisten kesäloman kohtalo on vielä täysin auki.

Osaltaan lomia sotkevat yritysten talousvaikeudet ja lomautukset. Mutta ennen kaikkea koronatilanteen vuoksi käyttöön otettu valmiuslaki antaa työnantajille mahdollisuudet perua tai siirtää lomia kriittisillä aloilla.

Näitä ovat terveydenhuolto, sosiaalitoimi, poliisi, pelastustoimi ja hätäkeskuslaitos.

– Monelle hoitoalan työntekijälle voi käydä niin, että lomat vahvistetaan tänä vuonna vasta alkukesästä. On ihan mahdollista, että kaikkea kesälomaa ei voi pitää kesällä vaan vasta myöhemmin, sanoo hoitajia edustavan Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja.

Etenkin hoitajien, lääkärien ja sosiaalitoimen työntekijöiden lomat vaakalaudalla

Epäselvyys tulevan kesän lomista liittyy ennen kaikkea sote- eli sosiaali- ja terveydenhoitoaloihin.

– Vielä ei ole peruutuksia tullut, mutta työnantaja on varoitellut asiasta. Nyt mennään kuukausi kerrallaan, eli kesäkuun lomia katsotaan vasta toukokuussa, sanoo Helsingin kaupungin sote-työntekijöiden pääluottamusmies Jaana Syrjänen JHL:stä.

JHL:n neuvottelujohtaja Mari Keturi sanoo, että lomien vahvistaminen kuukausi kerrallaan on nyt sote-aloilla yleistä. Vaihtelua on kuitenkin paljon, ja tiukimmat käytänteet löytyvät JHL:n kyselyn mukaan sosiaalitoimen puolelta. Monella sosiaalitoimen työpaikalla lomista ei ole kyselyn mukaan ollut vielä mitään tietoa.

Poliisien ja pelastushenkilökunnan tilanne näyttää toistaiseksi selkeimmältä. Uudenmaan eristämisen purku helpottaa poliisien työtaakkaa, eikä myöskään Pelastusalan keskusjärjestö SPAL ole kuullut lomien siirtämisistä työpaikoilla.

– Pelastuslaitokset ovat hyvin sisäistäneet, että näihin toimiin voidaan ryhtyä vasta kun se on välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi, sanoo SPAL:n edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Lomat eivät ole tulleet koronan keskellä ensimmäisinä mieleen. Mutta lomakauden alkaessa työntekijöiden jaksaminen tulee ajankohtaiseksi. Tommi Anttonen / Lehtikuva

Kesälomiensa kohtaloa joutuu odottamaan varovasti arvioiden muutamia satojatuhansia suomalaisia. Pelkästään JHL:stä eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta arvioidaan, että sen 200 000 jäsenestä noin puolet on valmiuslain lomarajoitusten piirissä.

Yleisin tilanne on niin sanottu stand-by, eli lomat odottavat vahvistamista. Näin on myös lääkäreillä.

– Lomia on toistaiseksi peruttu vain teho-osastolääkäreiltä ja esimerkiksi anestesialääkäreiltä, joita on koulutettu teho-osastolääkäreiksi. Muiden kohdalla tilanne on lähinnä se, että lomat ovat vielä vahvistamatta, Lääkäriliiton lakimies Heli Hartman-Mattila sanoo.

Alueelliset erot ovat isot. Kesälomien perumisen riski näyttäisi Hartman-Mattilan mukaan olevan tämänhetkisen tiedon mukaan sitä suurempi, mitä pohjoisemmaksi ja idemmäksi mennään. Tämä johtuu siitä, että tautipiikkiä on ennustettu pääkaupunkiseudulle toukokuun lopulle ja muualle Suomeen myöhemmin, esimerkiksi Oulun tienoille vasta juhannukseksi.

Paikallisesti tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin. Viime viikolla Vaasan keskussairaalassa 55 työntekijää joutui kahden viikon karanteeniin, koska sairaalassa todettiin kaksi tartuntaa. Töihin kutsuttiin väkeä eläkkeeltä, ja lomia peruttiin.

Koronatilanteen helpottuminen ei välttämättä helpota lääkärien lomapulmia, Hartman-Mattila huomauttaa. Useat potilaat ovat nyt peruneet tarpeellisiakin lääkärikäyntejä, ja vastaanottojen odotetaan kuormittuvan asioidensa hoitoa pantanneista potilaista kun korona joskus helpottaa.

Työnantajilta puuttuu kristallipallo

Liittojen mukaan loma-asiaa on pähkitty yleisesti ottaen hyvässä hengessä. Kesäloman tärkeys on kaikille päivänselvää, eikä lomia sorkita kovin matalalla kynnyksellä.

Työnantaja voi siirtää lomaa, jos se on epidemian vuoksi välttämätöntä, ja päätöksen voi tehdä lyhyelläkin varoitusajalla. Tavallinen kuukauden ennakko ei päde. Loman saa siirtää myös kesälomakauden 2.5.–30.9. ulkopuolelle, mutta loma on voitava pitää loma niin pian kuin työpaikan tilanne sen sallii.

Työnantajilla ei ole epidemian kulun ennustamiseen sen kirkkaampaa kristallipalloa kuin muillakaan. On mahdotonta vielä tietää, missä asennossa Suomi on vaikkapa kuukauden kuluttua.

– Meillä ei ole vielä tehty mitään linjausta kesälomista. Katsotaan miten epidemia kehittyy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUS:n hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo sanoo.

– Henkilökunnalle on viestitty, että lomat pyritään pitämään. Mutta jos tilanne menee huonommaksi, pitää varautua siihen että pitää siirtää.

Vaikka epidemia on ollut pahin Uudellamaalla, HUS:ssa henkilökuntaa on Aarnisalon mukaan riittänyt toistaiseksi hyvin ja sairauslomien määrä on pysynyt maltillisena. Henkilökunnan kouluttaminen teho-osastojen käyttöön sitoo väkeä koko kevään, eivätkä koulutukset jousta lomien mukaan.

Myös hätäilyä on ollut ilmassa, sanovat liitot

Pelkästään "kaiken varalta" lomiin ei kuitenkaan saa koskea, eli joko hoidettavia pitää paljon tai henkilökuntaa liian vähän. Liittojen mukaan hätäilystä on saatu merkkejä.

– Meille on tullut ilmoituksia ylilyönneistä. Jotkut työnantajat ovat tehneet kaiken varalta isoja linjauksia, vaikkei korona olisi ollut vielä päällä. Tätä tapahtui esimerkiksi maalis–huhtikuussa, kun työntekijöiltä peruttiin talvilomia, Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja sanoo.

JHL:ään on tullut tietoja lomien pätkimisestä ja aikaistamisesta yllättäen varhaiskasvatuksen puolelta – varhaiskasvatus ei kuulu valmiuslain mukaisiin kriittisiin aloihin.

– Varhaiskasvatuksessa ei voida soveltaa valmiuslain mahdollistamia vuosilomalain heikennyksiä, JHL:n neuvottelujohtaja Mari Keturi sanoo.

Valmiuslaki on tällä erää voimassa toukokuun 13. päivään asti. Poikkeusolojen päättyminen palauttaa myös lomaoikeudet normaalitilaan.