Messukeskuksista ja stadioneista tuli sairaaloita – tällaisissa tilapäisoloissa koronapotilaita hoidetaan maailmalla, katso kuvat ja videot

Koronaviruspandemia on edennyt paikoin maailmalla hämmästyttävän nopeasti, ja samalla sairaanhoidon kantokyky on joutunut koetukselle. Esimerkiksi Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa kasvavaan hoitotarpeeseen on varauduttu useilla kenttäsairaaloilla.

Espanjan pääkaupungissa Madridissa Ifema-messukeskuksessa oli tarkoitus järjestää tänä viikonloppuna Mulafest-niminen kaupunkikulttuurifestivaali. Sen sijaan lentokentän lähellä sijaitsevassa keskuksessa on tällä hetkellä yksi Euroopan suurimmista koronaviruksen takia pystytetyistä kenttäsairaaloista. Vuodepaikkoja siellä on ainakin 1 300, mutta kapasiteetti voidaan ilmeisesti kasvattaa nelinkertaiseksi.

Madridin messukeskukseen avattiin huhtikuun alussa tilapäinen sairaala koronapotilaiden hoitoa varten. Lähde: Reuters

Myös Espanjan toiseksi suurimmassa kaupungissa Barcelonassa on varattu messukeskuksesta tilaa koronapotilaille. Karuissa oloissa on toistaiseksi kapasiteettia 300 potilaalle, mutta tarvittaessa potilasmäärää voitaneen kasvattaa pariin tuhanteen.

Barcelonan messukeskukseen on rakennettu 300-paikkainen kenttäsairaala. Enric Fontcuberta / EPA

Lontoossa jättimäiseksi koronasairaalaksi on muunnettu ExCel-konferenssikeskus, jossa piti näinä päivinä järjestää katastrofivalmiutta ja pelastuskalustoa esittelevä tapahtuma. Thames-joen rannalla sijaitseva tilapäissairaala on saanut nimen Nightingale, ja siellä on tilaa arviolta 4 000 kriittistä hoitoa tarvitsevalle potilaalle. Britannian julkisesta terveydenhuollosta vastaava NHS on avaamassa useita vastaavia sairaaloita myös muualle maahan.

Modernin sairaanhoidon äitinä tunnetulta Florence Nightingalelta nimensä saaneeseen tilapäissairaalaan otettiin ensimmäiset potilaat pääsiäisen alla, mutta tilat näyttävät vielä olleen vajaakäytöllä: Brittiviestinten mukaan pääsiäisviikonloppuna tilapäissairaalassa olisi ollut vain 19 potilasta.

Lontoossa sijaitsevaan konferenssikeskukseen avattiin huhtikuun alussa tilapäinen sairaala. Lähde: Reuters

Italiassa koronaviruspotilaita on ollut valtava määrä myös tehohoidossa. Niinpä kenttäsairaaloitakin on tarvittu useita. Yksi uusimmista on Pohjois-Italiassa Bergamon messukeskuksessa avattu noin 140-paikkainen sairaala, jossa työskentelee italialaisen henkilökunnan lisäksi venäläisiä.

Venäjän puolustusministeriö kertoi maaliskuun lopulla lähettäneensä sairaanhoitokalustoa sekä 200 asiantuntijaa auttamaan Italiaa koronaepidemian hoidossa. Ministeriö on tiedottanut innokkaasti hankkeesta esimerkiksi alla olevan videon muodossa.

Bergamon messukeskuksen tilapäinen sairaala pyörii italialais-venäläisenä yhteistyönä. Lähde: Venäjän puolustusministeriö / Reuters

Italialaisia koronapotilaita on hoidettu hetkellisesti myös Saksan ilmavoimien koneessa. Italiasta sekä Ranskasta on ajoittain kuljetettu potilaita hoitoon Saksaan, missä sairaaloissa on huomattavasti enemmän tehohoitopaikkoja ja koronaepidemia on ainakin toistaiseksi pysynyt paremmin kurissa.

Saksan ilmavoimien koneella on kuljetettu Italiasta ja Ranskasta koronapotilaita hoidettaviksi Saksaan. Lähde: Saksan armeija Bundeswehr / Reuters

Tukholmassa on myös rakennettu kenttäsairaala messukeskukseen koronahoitoa varten. Tieltä siirrettiin pois muun muassa Pohjois-Euroopan suurimmiksi kuvaillut rakennusmessut, ja kaupungin lounaislaidalla Älvsjössä sijaitsevaan keskukseen valmistui pari viikkoa sitten 300 vuodepaikkaa.

Sairaalaa ei kuitenkaan ole vielä tarvinnut ottaa käyttöön, koska pysyvissä sairaaloissa on Tukholman aluehallinnon mukaan riittänyt tilaa.

Tukholman messukeskuksen kenttäsairaalaa valmisteltiin 30. maaliskuuta. Jonas Ekströmer / EPA

Göteborgissa Ruotsin puolustusvoimien rakentama kenttäsairaala sen sijaan on jo käytössä. Terveydenhoitoalan lehti Dagens Medicin kertoi keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun), että Östra sjukhuset -sairaalan kylkeen pystytetyssä sairaalassa hoidettiin edellispäivänä 13:a potilasta. Tilaa on 34:lle.

Ruotsin puolustusvoimien kenttäsairaala Göteborgissa Östra sjukhuset -sairaalan kyljessä. Adam Ihse / EPA

Brasiliassa jalkapallosarjat ovat toistaiseksi jäissä, eikä suuria konserttejakaan järjestetä, joten joistakin urheiluareenoista tehdään tilapäissairaaloita. Maan suurimman kaupungin São Paulon stadionille onkin rakennettu parinsadan vuodepaikan koronasairaala. Myös Rio de Janeiron kuuluisa Maracanã-stadion harjoitusalueineen on luvattu sairaanhoitokäyttöön.

Pacaembu-stadionille rakennettu kenttäsairaala Brasilian suurimmassa kaupungissa São Paulossa. AOP

Yhdysvalloissa koronasta pahimmin kärsineessä kaupungissa, New Yorkissa tilapäissairaaloita ja klinikoita on useita. Yksi niistä on Javits Center -konferenssikeskuksessa.

Sinne on kerrottu mahtuvan tuhansia potilaita, mutta Washington Post -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) sairaalalla on ollut käynnistysvaikeuksia hoitokriteerien takia. Sotilasvoimin toimivassa sairaalassa piti alun perin hoitaa muita kuin koronapotilaita. Sitten sisään alettiin ottaa toipuvia koronapotilaita, ja sen jälkeen kynnystä on laskettu edelleen New Yorkin pysyvien sairaaloiden täyttyessä äärimmilleen.

Potilaspaikkoja koronasairaalaksi muunnetussa Javits Center -konferenssikeskuksessa New Yorkissa. AOP

Yhdysvaltain laivasto lähetti maaliskuun lopussa sairaala-aluksensa helpottamaan New Yorkin sairaaloiden taakkaa. Tuhannen vuodepaikan USNS Comfortilla oli niin ikään tarkoitus hoitaa muita kuin koronapotilaita, mutta pääsiäisen alla linjaa muutettiin.

Comfortin sisaralus USNS Mercy päivystää Los Angelesin satamassa, ja sen tehtävänä on edelleen hoitaa muita kuin koronapotilaita. Korona on kuitenkin löytänyt tiensä laivalle, sillä Politico-verkkolehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Mercyn miehistöstä ainakin seitsemällä on todettu koronavirustartunta.

Yhdysvaltain laivaston sairaala-alus USNS Mercy saapui Los Angelesin satamaan 27. maaliskuuta. Etienne Laurent / EPA

Kiinan Wuhaniin nopeasti rakennettu sairaala lienee tunnetuin esimerkki koronapandemian vuoksi pystytetyistä väliaikaistiloista. Huoshenshanin sairaala pystytettin vain kahdeksassa päivässä tammi-helmikuun vaihteessa. Se ja muut koronapotilaita varten perustetut tilapäissairaalat suljettiin maaliskuussa, kun koronaepidemia alkoi laantua Kiinassa.

Huoshenshanin sairaalaa rakennettiin Kiinan Wuhanissa 30. tammikuuta. AOP

Kiinan koilliskulmassa Suifenhen kaupunkiin valmistui tällä viikolla uusi tilapäissairaala koronapotilaiden hoitoa varten. Kyseessä on ensimmäinen laatuaan Wuhanin ulkopuolella. Vanhaan toimistorakennukseen perustetussa sairaalassa on 600 vuodepaikkaa.

Kiinassa on alettu viime viikkoina pelätä uutta koronaepidemiaa Venäjän rajalla sijaitsevassa Suifenhessa. Noin 70 000 asukkaan kaupungissa on todettu yhteensä satoja tartuntoja Venäjältä palanneilla kiinalaisilla.

Venäjä keskeytti käytännössä ulkomaanlennot maaliskuussa, joten yksi reitti takaisin Kiinaan on ollut lentää Moskovasta Vladivostokiin ja jatkaa sieltä maata pitkin parisataa kilometriä Suifenheen.

Tilapäissairaalaksi muunnettu toimistorakennus Suifenhen kaupungissa Koillis-Kiinassa Venäjän rajalla. AOP

