Kasvomaskeja tehdään jo täyttä häkää Suomessa, mutta kunnat nihkeitä hankkimaan

Koronaepidemia on lisännyt hurjasti kasvosuojaimien ja suojavaatteiden tarvetta. Kunnat ja kuntayhtymät ovat joutuneet hankkimaan myös kankaisia kasvomaskeja vanhustenhuollon ja kotipalveluiden työntekijöille.

Kuntaliitosta lähti kuudes huhtikuuta kirje:

"Kuntaliitto kehottaa kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä selvittämään sosiaali- ja terveystoimen ja kuntien elinkeinotoimen yhteistyönä alueellaan ne yritykset, jotka voisivat pikaisesti käynnistää kankaisten suusuojainten valmistuksen."

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioista vastaava johtaja Tarja Myllärinen kertoo, että syynä olivat kunnista tulleet viestit. Niissä omaiset uhkasivat lopettaa kotisairaanhoidon palvelut, jos hoitaja tulee käynnille ilman minkäänlaista suunsuojaa.

Kirjeen jälkeen Myllärinen sai paljon yhteydenottoja erilaisilta pk- ja mikroyrityksiltä, jotka olivat valmiita tekemään kankaisia maskeja.

– Helsingin kaupunki katselee asiaa varmasti eri kantilta kuin esimerkiksi Vieremän kunta, joten kukin kunta ja seutu tekee omia ratkaisuitaan, lähteekö eteenpäin ja millä tavalla lähtee, sanoo Tarja Myllärinen Kuntaliitosta.

Valmiuslaki antaa Myllärisen mukaan mahdollisuuden myös pienille yrityksille päästä markkinoille, kun normaalia hankintamenettelyä on nopeutettu.

Yritykset kuulivat kutsun

Pestäviä suojaimia ovat alkaneet valmistaa myös monet pienet yritykset, joiden tuotanto ja myynti muuten ovat jumissa poikkeustilanteen takia.

Laukkuja ja asusteita kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista valmistava Globe Hope on yksi niistä lukuisista yrityksistä, joihin koronaepidemia on iskenyt.

Nyt yritys on alkanut monen muun tapaan valmistaa pestäviä, kankaisia kasvomaskeja, jotka soveltuvat kotihoidossa tarvittaviksi kasvosuojuksiksi.

Toimitusjohtaja Seija Lukkalan mukaan maskeja valmistuu 10 000 päivässä ja ensi viikolla kapasiteettia on mahdollista kasvattaa 15 000:een.

– Tilaus vaatii ihan sairaan sinnikästä lähestymistä ja vakuuttelua. Vastuuta pallotellaan toiselta toiselle, kun ei tiedetä kuka päätöksiä tekee tai missä tehdään, Lukkala kuvaa tilannetta.

– Toki ymmärrän, että markkinoilla on nyt monenlaista tarjoajaa, joiden seulominen hyviin ja huonoihin, luotettaviin ja epäluotettaviin on haasteellista.

Pestävä kangasmaski on tehty suomalaisesta kuitukankaasta. Globe Hope

Tämänhetkiset hankintakäytännöt vaihtelevat Lukkalan mukaan kaupungeittain.

Tilanne on hankala myös yrityksille. Monen kohdalla myynti on pysähtynyt kuin seinään. Samaan aikaan on annettu Lukkalan mukaan ymmärtää, että nyt on maskien kohdalla pohjattomat markkinat ja kaikkien apua tarvitaan.

Useissa pienissä yrityksissä on laitettu Globe Hopen tapaan hihat heilumaan ja tuotanto käyntiin, mutta kauppoja on syntynyt nihkeästi.

– Olemme laittaneet riskillä hommat pyörimään, ja nyt tuotannosta tulee tavaraa. Olemme hiukan sormi suussa, että olemmeko todella näin huonoja myymään, onko brändimme niin huono, emmekö ole tarpeeksi vakuuttavia vai mistä on kysymys, vaikka tuote on hyvä, Globe Hopen toimitusjohtaja miettii.

Yhtiö on testannut eri sairaalapesuloissa kotimaisesta kuitukankaasta tehtyjen maskien pestävyyttä. Kotioloissa niitä pystyy puhdistamaan myös keittämällä.

Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun) löytyy luettelo eri yrityksistä, jotka valmistavat maskeja, visiirejä ja suojavaatteita.

Yksityinen puoli hankki suojaimet rivakasti

Suojavisiireitä ja suojamaskeja valmistavan muovialan Coloron avainasiakaspäällikkö Jarmo Syrjälän mukaan yksityisiltä yrityksiltä tilauksia on tullut, mutta julkisella puolella päätöksenteko on ollut hidasta. Yhtiö on toimittanut jo kymmeniätuhansia erilaisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja visiireitä epidemian aikana.

– Kun tarve tuli, yksityisellä puolella pystyttiin reagoimaan nopeasti, ja olemme toimittaneet sinne paljon visiireitä, Syrjälä sanoo.

Suojavisiirien ja kangasmaskien tarve on kasvanut nopeasti. Coloro-yhtiö on yksi niiden valmistajista. Coloro

Yrityksissä yksi ihminen usein päättää tilauksesta, jos tuote on sellainen kuin halutaan ja dokumentaatio on kunnossa.

Colorolla on laaja asiakasverkosto, jota kautta on päästy lähestymään myös julkista sektoria. Asiakasverkoston kautta päästään ehkä jatkossa toimittamaan visiireitä ja muita yrityksen valmistamia tuotteita myös sinne.

Yritys pystyy valmistamaan mallista riippuen useita tuhansia visiirejä ja muita suojaimia päivässä.

– Ongelmia on varmaan pienillä tuottajilla, joilla ei ole riittävää myynti- ja markkinointivoimaa. Vaikka yrityksissä koetaan, että tarvetta on, ei ostajaa välttämättä löydetä, arvioi Jarmo Syrjälä.

Suojainten hinnat pompanneet pilviin

Lohjan vt. hyvinvointijohtaja Tuula Suominen kertoo kaupungin tilanneen paikalliselta työvaatevalmistaja E. Laiho -yhtiöltä kankaisia, pestäviä maskeja kotihoitoon, asumispalveluihin ja henkilökohtaisten avustajien käyttöön.

Tarve on suuri kuten muissakin kunnissa, sillä kasvosuojaimia suositellaan käytettäväksi myös terveiden ja oireettomien asiakkaiden kohtaamisessa.

– Olemme tilanneet 10 000 suojainta tässä kohtaa. Kotihoidossa meillä on noin 130 työntekijää ja asumispalveluissa lähes pari sataa, joten kyllähän tarve on suuri, Tuula Suominen laskeskelee.

Vaativammat hengityssuojaimet on toistaiseksi tuotu ulkomailta. AFP

Jos noudatetaan tarkalleen sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita, kasvomaskien kulutus Lohjallakin on kymmeniätuhansia vuorokaudessa. Suojaimia on tilattu lisää, ja niitä on saatu esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen ja HUSin kautta.

Suojaimien tarjoajia on riittänyt yllin kyllin, ja hinnat ovat kohonneet koronakriisin aikana. Normaalitilanteeseen verrattuna esimerkiksi kirurgisten suunenäsuojusten hinnat ovat moninkertaistuneet. Suomisen mukaan niistä pyydetään jopa 16-kertaisia hintoja, mutta kauppoja ei silloin synny.

Lohjalla hankinnat on keskitetty johtavalle ylilääkärille ja Tuula Suomiselle, jotta tarjonta ja hinta pystytään arvioimaan, vaikka laajoihin kilpailutuksiin ei nyt ole mahdollisuutta.

– Osa haluaisi tilauksista ennakkomaksun, koska yrityksillä on paljon euroja kiinni hankinnoissa. Emme maksa Lohjalla ennakkoon, ja tämänkin takia kaikkien yritysten kanssa ei synny kauppoja, Tuula Suominen kertoo.

Kotimaista suojaintuotantoa käynnistellään myös kirurgisten maskien osalta, mutta toistaiseksi nuo tuotteet tulevat pääosin Kiinasta. Kankaisia kasvosuojaimia on jo nyt saatavilla monelta valmistajalta.

Lue myös:

R-Collection aloitti kankaisten kasvomaskien tuotannon, Marimekko harkitsee – tunnettujen brändien maskeja voi pian vilistä katukuvassa

Moni omainen on säikähtänyt kasvosuojattomia kotihoitajia vanhusten luona – maskeja ei riitä kaikille käynneille, vaikka ohjeet niin vaatisivat

Uskallanko ilmoittautua jumpparyhmään syksyksi? Saako lapsiaan hoitava yrittäjä työttömyysturvaa? Tässä vastaukset yli 130 koronakysymykseen