Herätys: VM arvioi Suomen talouden tilaa, amisten etäopetus toimii kohtalaisesti, lepakot eivät sairastu koronaan, ajokeli on huono etelässä

Miten alas Suomen talouskasvu vajoaa?

Valtiovarainministeriö arvioi tänään, kuinka kovaa koronakriisi kolahtaa Suomen talouteen. Miten alas talouskasvu vajoaa ja millaisiksi murentuvat kovat työllisyystavoitteet? Hallituksen tavoitteena oli nostaa työllisyysastetta, mutta koronaoloissa hallitus joutuukin tappelemaan työttömyyttä vastaan. Valtiovarainministeriön katsaus tulevaan on talousennusteista merkittävin.

Tieteentekijöiltä odotetaan ratkaisua koronakriisiin

Koronvirussnäyte odottaa laboratoriotutkimusta drive-in testausasema Espoossa. Jussi Nukari / Lehtikuva

Helsingin yliopisto on onnistunut saamaan koronatutkimukseen vajaassa kuukaudessa 500 uutta lahjoittajaa, heistä valtaosa yksityishenkilöitä. Myös muut yliopistot ovat saaneet koronatutkimukseen tarkoitettua rahoitusta säätiöiltä, yrityksiltä ja valtiolta. Lahjoittajalle koronatutkimuksen tukeminen on konkreettinen tapa osallistua kriisin ratkaisemiseen.

Kysely: Koronakriisi on vaikuttanut amislaisten arkeen pelättyä vähemmän

Käden taitojen opettelu kotona tai muualla kuin oppilaitoksessa on hankalaa. Kuvituskuva. Silja Viitala / Yle

Koronakriisin tuomat rajoitukset ovat vaikuttaneet ammattiin opiskelevien arkeen pelättyä vähemmän, ilmenee tuoreesta kyselystä. Etäopetus on toiminut poikkeusoloissa opiskelijoiden mukaan keskimäärin kohtalaisesti. Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry pitää kyselyn tuloksia positiivisena yllätyksenä.

Lepakkojen virus aiheutti ihmisille pandemian mutta lepakot eivät sairastu

Eteläamerikkalaiset lepakot, kolumbiankuonoleikot, syövät mettä, siitepölyä ja hedelmiä ja ovat erittäin tärkeitä kaktusten pölyttäjiä. AOP

Koronapandemian aiheuttanut virus on elänyt hyvin kauan hiljaiseloa lepakoissa Kiinassa. Virukset eivät sairastuta lepakkoja, koska niiden elimistö ei hyökkää tunkeilijoita vastaan, toisin kuin ihmisen immuunijärjestelmä. Hiirtä pienemmät lepakot saattavat elää kymmeniä vuosia rankoissa luonnonoloissa.

Intia jatkoi karanteenia kahdella viikolla ruokapulasta huolimatta

Delhiläiset jonottivat huhtikuun alussa tankkiauton tuomaa juomavettä. Intian suurkaupungeissa voi olla paikoin pulaa puhtaasta vedestä. AOP

Intian karanteenia on pidennetty yli kahdella viikolla laajalle levinneestä ruokapulasta huolimatta. Maan 1,3 miljardia asukasta määrättiin maaliskuun lopulla kolmen viikon ulkonaliikkumiskieltoon, mutta pääministeri Narendra Modi ilmoitti alkuviikosta pitämässään puheessaan rajoitusten jatkuvan 3. toukokuuta saakka.

Pilviä ja sateita, ajokeli on huono etelässä

Yle

Päivällä on vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitain sadekuuroja. Maan itä- ja pohjoisosassa on pääosin poutaa ja melko aurinkoista. Itärajan tuntumassa päivällä on runsaampaa pilvisyyttä. Päivälämpötila on 2–8 astetta, Pohjois-Lapissa on paikoin kylmempää. Maan etelä- ja länsiosassa ajokeli on huono.

