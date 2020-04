“Potilas käännetään vatsalleen ja siinä hän sitten on 15–16 tuntia” – hoitaja kuvaa karusti teho-osaston koronapotilaiden arkea

A-studiossa vieraillut teho-osaston hoitaja Terhi Tuominen-Seittonen on huolissaan koronaepidemian pahentumisesta.

HUSin teho-osaston hoitajalla Terhi Tuominen-Seittosella on selkeä viesti.

– Se että ihmiset pysyisivät kotonaan, se on isoin toive kaikilta hoitajilta.

Tuominen-Seittonen kuvaili Ylen A-studiossa suorin sanoin teho-osastolle joutuneiden koronapotilaiden arkea.

– Kun potilas joutuu koronan takia hengityskonehoitoon, niin kuin meille tulevat potilaat joutuvat – siinä joutuu vatsamakuulle, se on se millä keuhkoja avataan. Se on iso prosessi, kun potilas käännetään vatsalleen ja siinä hän sitten on 15-16 tuntia. Sitten katsotaan voidaanko lähteä kääntämään taas toiseen suuntaan, Tuominen-Seittonen kertoo.

– Se on vakava tilanne, ei se hyvältä näytä näillä potilaille, kun tauti menee tuohon asti, että joutuu teholle.

Myös hoitajan työ teho-osastolla on raskasta.

– Toisista huomaa senkin, että kaikki ei voi siellä töissä olla. Paniikki tulee, totta kai. Pitää olla töissä maskin kanssa, on tiukat vaatteet, on kuuma, Tuominen-Seittonen kuvailee.

Tuominen-Seittonen on huolissaan hoitajien riittävyydestä, jos epidemia vielä pahenee.

– Nyt jo suurin osa hoitajista on otettu muualta eri työhön aina laitoshuollosta asti. Kaikki hoitajat on varattu olemaan koronapotilaiden kanssa sen sijaan että olisivat omassa duunissaan.

Tuominen-Seittonen työskentelee HUSissa, jossa on tällä hetkellä käytettävissä 84 tehohoitopaikkaa. Tavoite on, että pian paikkoja olisi jo 220.

– Juuri tehtäviin koulutetut hoitajat työskentelevät kokeneempien kanssa, eikä teho-osastolla kukaan yksin työskentele, Tuominen-Seittonen kertoo.

Vaikka Tuominen-Seittonen työskentelee infektiopotilaiden kanssa, ei hän ole huolissaan siitä, että saisi töistään koronatartunnan.

– Kyllä se mieleen tulee, mutta en minä pelkää – se on sitten huonoa tuuria, jos niin käy. Taudin voi saada muualtakin. Ja meillähän on töissä hyvät suojat. Jos toimin töissä oikein, niin todennäköisesti on mahdottomuus saada tauti sieltä.

Terhi Tuominen-Seittonen oli vieraana Ylen A-studiossa, jossa keskusteltiin myös hoitajien työn arvostuksesta koronakriisin keskellä. Katso koko lähetys klikkaamalla jutun pääkuvaa tai Yle Areenasta.

