Pääministeri Marin: Festivaalien järjestämisestä linjataan vielä tämän kuun aikana

Festivaalien järjestäjät odottavat tällä hetkellä kuumeisesti tietoa siitä, voidaanko tapahtumia järjestää ensi kesänä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Ylen aamun haastattelussa torstaina, että hallitus linjaa festivaalien järjestämisestä vielä tämän kuun aikana.

– On hyvä, että arviota [kesätapahtumien järjestämisestä] tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo tämän kuun puolella niin, että järjestäjillä on mahdollisuus sopeutua tilanteeseen hyvissä ajoin, Marin sanoi.

Marinin mukaan hallitus kuulee ensi viikolla ensimmäiset arviot siitä, että mikä olisi oikea aika ja järjestys rajoitustoimien purkamiselle. Marin ei halua lähteä ennakoimaan sitä, että tuleeko Suomeen festivaalikesää vai ei.

Kansalaisille kiitosta rajoitusten noudattamisesta

Hallitus purki eilen liikkumisrajoituksen Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä. Rajoitus kesti vajaat kolme viikkoa.

Iltalehti kertoi (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona, että keskusta aikoo esittää hallituksessa kokoontumisrajoituksen tiukentamisesta kymmenestä viiteen ihmiseen.

Marin ei halunnut lähteä spekuloimaan asialla.

– Tulemme tarkastelemaan rajoitustoimenpiteitä niiden asiantuntija-arvioiden pohjalta, jotka saamme. Kokoontumisrajoitus on tietysti yksi asia, jotka tässä tullaan tarkastelemaan.

Marin väläytti, että jos joitakin toisia rajoitustoimenpiteitä puretaan, silloin kokoontumisia voitaisiin ehkä kiristää.

– Tarkastelemme tilannetta ja teemme päätöksiä ajassa.

Marin mukaan Suomi on onnistunut varsin hyvin siinä, että rajoitustoimenpiteillä on hidastettu koronaviruksen etenemistä. Tästä on seurannut hänen mukaansa se, että sairastumisia ja kuolemantapauksia on tullut vähemmän kuin joissakin verrokkimaissa.

Hän kiitti suomalaisia siitä, että he ovat noudattaneet asetettuja rajoituksia ja toimineet vastuullisesti.

HVK:n toiminnalle jyrähdys – "Ei tällä tavalla voi toimia"

Haastattelussa palattiin vielä Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustetilausskandaaliin. Marin totesi, että Huoltovarmuuskeskus on toiminut asiassa "yksiselitteisesti väärin".

– He ovat toimineet väärin, koska he eivät ole tarkastaneet toimijoiden taustoja riittävällä tavalla. Ei tällä tavalla voi toimia. Sen vuoksi Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema erosi viime viikolla, Marin puhisi.

Marin sanoi, että Huoltovarmuuskeskuksen suojainkaupat pitää selvittää perin pohjaisesti. Sotkua tutkivat parhaillaan ainakin oikeuskansleri ja poliisi.

Marinilta kysyttiin, että onko hänellä nyt luottamusta Huoltovarmuuskeskukseen. Marin vastasi, että hänellä ei ole tällä hetkellä mitään sellaista uutta tietoa, mikä aiheuttaisi epäluottamusta laitosta kohtaan.