Kahteen päivään ei yhtään tartuntaa: Hiihtolomassa voi piillä syy, miksi Pirkanmaa on ollut koronakevään kummajainen

Kahteen päivään ei yhtään uutta todettua koronatartuntaa. Sitä ennenkin vain kaksi. Pirkanmaa on asukaslukuun suhteutettuna ollut poikkeus koronatartuntojen määrässä Suomessa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan TAYSin alueella korona on vienyt myös sairaalahoitoon (siirryt toiseen palveluun) vähiten potilaita Suomessa.

TAYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pirkanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme. Tällä alueella sairaalahoidossa on tuoreimpien tietojen 11 potilasta koronan takia, kun taas esimerkiksi pääkaupunkiseudulla heitä on 159.

Pirkanmaalla kuoli ensimmäinen potilas koronan aiheuttaman sairauden takia tällä viikolla. Muissa isoissa maakunnissa kuolemantapauksia on ollut tätä enemmän epideamian aikana Oulua lukuun ottamatta.

Hiihtoloman ajoituksella väliä

TAYSin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jaana Syrjänen arvioi, että taustalla on monta asiaa ja tuuri on niistä yksi.

Syrjäsen mukaan Pirkanmaata on suojellut se, että talvilomaviikko oli viikkoa myöhemmin kuin Uudellamaalla. Kun uusimaalaiset lähtivät hiihtolomalle, ei ollut vielä tietoa, miten pitkälle korona on levinnyt Pohjois-Italian ja Itävallan laskettelukeskuksissa.

Pirkanmaa ehti reagoida tähän tietoon.

– Kiinnitimme huomiota näihin riskimaihin ja sieltä tulleisiin hyväkuntoisiin matkailijoihin ja pyrimme rajaamaan sitä joukkoa.

Pirkanmaa sulki ensimmäisenä maakuntana koko Suomessa kokonaisen koulun, kun Italiasta tullut opettaja oli saanut tartunnan. Virus siis säikäytti laajalti maakuntaa heti taudin tultua Suomeen.

Ylilääkäri ei usko, että itse toiminnassa on eroa muihin maakuntiin.

– Emme ole tehneet mitään eri lailla kuin Uusimaa. En usko, että toiminnassa on eroa, Syrjänen kertoo.

Maltillinen kasvu antanut aikaa varautua

Uusia tapauksia on tullut Pirkanmaalla hyvin maltillisesti, muutamia päivässä. Tällä hetkellä todettuja tartuntoja on yhteensä 173.

Tämä on antanut aikaa reagointiin. Myös rajoitukset ovat antaneet aikaa varautua.

– Koko Suomi on saanut peliaikaa rajoitusten ansiosta, että olemme voineet kouluttaa ihmisiä ja miettiä potilaiden hoitamista.

Vaikuttaako Uudenmaan avautuminen?

Uudenmaan eristys purettiin keskiviikkona. Ylilääkäri ei ole hirveän huolissaan tilanteesta.

– Uudellamaalla epidemia on paljon laajempaa mutta on meillä muitakin sairaanhoitopiirejä, joissa epidemia on nopeammin kiihtyvässä kasvussa.

Työmatkaliikenne pääkaupunkiseudulle on jatkunut osaltaan myös eristyksen ajan. Muut rajoitukset jatkavat entisellään.

– Toivoisin, että viesti ei ole se, että kaikki pidäkkeet vapautuvat. Tässä ei tapahdu muuta kuin että Uudenmaan raja vapautuu.

Pirkanmaalla testataan väkilukuun suhteutettuna Syrjäsen mukaan toiseksi eniten Suomessa. Lisäksi tehohoitopaikkoja on lisätty. Sairaanhoitopiiri pyrkii yhä myös jäljittämään tartuntaketjuja ja altistuneiden määrää.

Tämä kaikki työ jatkuu.

– Emme voi ajatella, että eristetään Pirkanmaa muusta Suomesta ja jäämme odottamaan rokotetta tai uutta ihmelääkettä.

Pitää myös muistaa suhteellisuuden taju. Pirkanmaalainen on huomattavasti suuremmassa riskissä sairastua, jos tartunta on lähipiirissä, kuin jos hän kohtaa helsinkiläisen kaupassa.

Syrjänen muistuttaa, että muitakin rajoituksia on pakko purkaa jossain vaiheessa. Tartuntojen määrän kasvaminen jää nähtäväksi.

– Jos Uudenmaan avautumisella on merkittävä vaikutus, sairastumisissa sen näkee parin viikon päästä. Olemme kuitenkin varautuneet epidemiaan riippumatta Uudenmaan eristämisestä.

Myös Tampereen kaupungin tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen sanoo, että aika näyttää, miten Uudenmaan avautuminen vaikuttaa.

– Varaudumme siihen, että tapaukset lisääntyvät, hän sanoo.

Tampereella ei ole omia lisätoimia, vaan kaikki rajoitukset ja toimet tehdään sairaanhoitopiirin kanssa yhdessä. Esimerkiksi tartuntatautiketjujen selvittely käynnistyy sairaanhoitopiirissä ja kaupunki on siinä sitten tiiviisti mukana.

