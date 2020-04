Poliisi pyytää yhä asuntomurron kohteeksi joutuneita tunnistamaan takavarikoitua omaisuutta – tunnistusten ansiosta paljastui uusia rikoksia

Itä-Suomen poliisi pyytää edelleen, että asuntomuroon kohteeksi viime vuonna joutuneet tunnistaisivat takavarikoituja esineitä. Poliisi kertoi marraskuussa omakotitalomurroista ympäri Suomea.

Poliisin mukaan rikoskokonaisuuden esitutkinnassa on edistytty. Rikokseen epäiltyjä tekijöitä on otettu kiinni ja vangittu. Poliisi on myös tehnyt kotietsintöjä muun muassa Liettuassa. Niiden yhteydessä poliisi on takavarikoinut huomattavan määrän anastetuksi epäiltyä omaisuutta, kuten koruja ja kelloja.

Poliisi pyysi jo aiemmin ihmisiä tunnistamaan takavarikoitua omaisuutta. Poliisin mukaan esineitä onkin tunnistettu hyvin, ja niitä on saatu palautettua oikeille omistajille.

Tunnistusten myötä on myös paljastunut uusia omaisuusrikoksia, jotka eivät olleet aiemmin poliisin tiedossa.

– Osa takavarikoiduista omaisuudesta ei ole välttämättä rahallisesti arvokas, mutta on poliisille tutkinnallisesti tärkeää, että saadaan selvitettyä anastetun omaisuuden alkuperä, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi uskoo, että takavarikoidut esineet ovat pääosin peräisin viime vuoden omakotitalomurroista. Murtoja tapahtui ympäri Suomea heinäkuusta vuoden loppupuolelle saakka.

Takavarikoitu omaisuus on kuvattu, numeroitu sekä lajiteltu tuotetyypeittäin. Kuvat takavarikoidusta omaisuudesta on nähtävissä Itä-Suomen poliisilaitoksen nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Poliisin ohjeet esineiden tunnistukseen:

Jos olet joutunut asuntomurron uhriksi heinä–joulukuun 2019 välillä ja tunnistat jonkun esineistä omaksesi, niin ota yhteyttä Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkijoihin ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun), soittamalla vihjenumeroon 0295415232 tai ota suoraan yhteyttä lähimpään poliisiin.

Yhteydenotoissa pyydetään ilmoittamaan tunnistettavan esineen kuvassa näkyvä numero, lyhyt perustelu sille miksi esine kuuluu sinulle, milloin esine on anastettu ja mistä osoitteesta sekä onko anastuksesta jo tehty rikosilmoitusta. Kerro myös löytyykö itseltäsi anastetuista esineistä valokuvia ja muista jättää omat yhteystietosi.

Tarvittaessa poliisi ottaa ilmoittajaan yhteyttä kevään aikana.

