Sunrise Avenuen stadionkonsertit siirtyvät vuodella eteenpäin

Sunrise Avenue siirtää uransa päättävän Thank You For Everything -kiertueen ensi kesään. Yhtyeen piti esiintyä Helsingin Olympiastadionilla kahdessa konsertissa elokuussa. Keikat aiotaan järjestää ensi vuoden heinäkuussa.

Kiertuetta siirrettiin koronaepidemiaan liittyvien terveys- ja turvallissuussyiden takia. Yhtenä syynä on se, että Saksa päätti juuri kieltää massatapahtumien järjestämisen elokukuun loppuun asti.

17 keikkaa kattaavaan kiertueeseen kuului Saksan lisäksi konsertteja isoilla areenoilla Itävallassa ja Sveitsissä. Keikoille oli odotettavissa yhtyeen faneja useista eri maista.

– Nyt on mahdotonta kuvitellakaan lähes 300 000 ihmisen juhlivan yhdessä. Jo tuotantoharjoituksetkin vaatisivat kymmenien ihmisten läsnäoloa neljässä eri maassa. Emmekä edes haluaisi lähteä viimeiselle kiertueellemme hengityssuojat kasvoillamme peläten faniemme terveyden ja turvallisuuden puolesta. Elämässä on nyt tärkeämpiä asioita kuin Sunrise Avenuen tarinan loppuhuipennus ja sen aika tulee onneksi myöhemmin, kommentoi Samu Haber.

– Ensi kesänä nautimme yhdessä ihanien faniemme kanssa kuin viimeistä päivää ilman ylimääräisiä huolia. Joten pitäkää lipuistanne hyvä huoli siihen saakka kunnes ensi vuonna nähdään, sanoo ​Samu Haber​. Marja Väänänen / Yle

Sunrise Avenuen konsertit Helsingin Olympiastadionilla järjestetään 16. ja 17. heinäkuuta 2021. Jo ostetut liput käyvät sellaisenaan uusille keikoille.