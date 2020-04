Farmaseutti: "Kohtaamme sairaita ihmisiä useita kertoja päivässä" – apteekit suojaavat työntekijöitään kaikin keinoin koronatartunnoilta

Apteekit ovat kehittäneet nopeasti eri tapoja vähentääkseen kontakteja asiakkaisiinsa. Tarkoitus on suojella henkilökuntaa tartunnoilta.

Lahtelaisessa Salpausselän apteekissa farmaseutti Sari Silvennoinen käyttää suojakäsineitä ja suojavisiiriä.

– Ei minun urani aikana ole koskaan aiemmin tarvittu minkäänlaisia suojavarusteita ja 30 vuotta on tätä työtä tullut jo tehtyä, Silvennoinen päivittelee visiirinsä takaa.

Näin kohdataan asiakas Salpausselän apteekissa Lahdessa. Heikki Kiseleff / Yle

Apteekit ovat itse kehitelleet keinoja henkilökunnan ja asiakkaiden suojaamiseksi koronatartunnoilta. Keinot vaihtelevat.

Pelästyvätkö ikäihmiset suojautunutta farmaseuttia?

Riihimäellä Aarre Apteekissa ei kasvovisiirejä ja suojakäsineitä käytetä.

– Otamme ne käyttöön, jos viranomaiset antavat sellaiset ohjeet. Toistaiseksi olemme ajatelleet, että ne luovat sellaista turhaa suojan tunnetta, selittää apteekkari Kirsi Rosenqvist.

Apteekissa käy myös paljon iäkkäitä asiakkaita. Henkilökunta onkin pohtinut heidän reaktiotaan, jos farmaseutit tulisivat vastaan kasvosuojuksin ja lateksihanskoin varustautuneina.

Lahdessa farmaseutti Sari Silvennoinen pitää suojavisiiriä ja hanskoja perusteltuina.

– Kohtaamme sairaita ihmisiä useita kertoja päivässä. Ensin henkilö saattaa tulla tänne apteekkiin selvittämään, että mikä häntä mahdollisesti vaivaa ja vasta sen jälkeen hakeutuu lääkäriin. Sitten hän tulee vielä uudelleen hakemaan ne lääkkeet, Silvennoinen kuvailee arkensa tilanteita.

Silvennoisen työpaikalla pohditaan myös henkilökunnan jakamista kahteen tiimiin, joista toinen tekisi pidempiä vuoroja toisen ollessa lepovuorossa. Näin varmistettaisiin se, ettei virustartunta sulje koko apteekkia.

Tiskien eteen tulleet suojapleksit sahattiin itse

Riihimäellä Aarre Apteekissa on tehty myymälään lisää avointa tilaa kalustusta siirtelemällä, lattiaan on merkitty turvavälit ja asiakkaiden kulkureitit on laitettu uusiksi.

Farmaseutit avustavat aiempaa hanakammin käsikauppalääkkeiden hakemisessa, sillä asiakkaiden ei haluta enää itse hypistelevän pakkauksia.

Kirsi Rosenqvist kertoo sahanneensa itse aviomiehensä avustuksella läpinäkyvät muovipleksit tiskeihin sopiviksi.

Kelakorttiin ei apteekeissa enää kosketa, vaan asiakas työntää sen itse viivakoodinlukijan alle.

Ylipäätään asiakkaiden ei haluta viipyvän apteekissa yhtään kauempaa kuin on tarpeen.

Apteekit toivovat, että asiakkaat kävisivät liikkeissä mahdollisimman harvoin. Dani Branthin / Yle

Korona-aika on nostanut myös etäasioinnin suosiota. Apteekkikäynnin voi hoitaa älypuhelimeen asennetulla aplikaatiolla, jolloin lääkkeet voi noutaa koodilla varustetusta automaatista tai ne tuodaan asiakkaalle kotiin. Lääkerallissa on mukana kolme työntekijää.

– Jos aikaisemmin yksityisasiakkaille oli noin kerran tai pari kotiinkuljetusta viikossa, niin nyt niitä tehdään päivittäin useampia, Rosenqvist kertoo.

Koronatesteihin ei ole vielä menty

Apteekkien henkilökuntaa pohdituttaa silti riski sairastua työpaikalla tai tartuttaa muita.

– Totta kai se mietityttää. Olen itse aika riskialtis työntekijä, koska käytän julkisia kulkuvälineitä, tulen Uudeltamaalta ja olen täällä päivittäin töissä. Olen kuitenkin ajatellut niin, että jos tulee jotain oireita itselle tai työkavereille, niin silloin pitää hakeutua hoitoon, miettii Aarre Apteekin proviisori Virpi Sundqvist.

Kummassakaan apteekissa ei väkeä ole vielä testattu.

– Siihen ei ole ollut vielä tarvetta. Jos joku sairastuu, niin sitten täytyy testata kaikki. Näin täytyy tehdä, koska se on apteekin aukiolon takia välttämätöntä, uskoo Sari Silvennoinen.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23:een asti.