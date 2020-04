Perheyrityksen kurimus: Tuhansien eurojen laskut ja vaateputiikissa 1-3 asiakasta päivässä – yhä useampi yrittäjä perustaa nyt verkkokaupan

Poikkeusolojen aikana verkko-ostaminen on kasvattanut suosiotaan. Myös moni yrittäjä on laittanut nopealla aikataululla oman verkkokaupan pystyyn.

Heti, kun poikkeusoloihin siirryttiin, Seppästen perheyrityksessä huomattiin muutos. Tredonne-vaatemyymälän liikevaihto ja asiakasmäärät romahtivat.

Viikkojen kuluessa yrittäjät Rosa ja Aija Seppänen päättivät perustaa nopeasti yritykselleen verkkokaupan.

Rovaniemeläisessä kauppakeskuksessa sijaitsevassa myymälässä käy yhdestä kolmeen asiakasta päivässä, mutta tuhansien eurojen kulut pyörivät edelleen.

– Se oli pakko. Kassavirta, joka liikkeestä tulee, ei riitä laskujen maksamiseen eikä todellakaan kattamaan vuokrakuluja. Kyllä se helpottaa, mutta ei pelasta tilannetta, Rosa Seppänen sanoo.

Verkko-ostaminen on lisääntynyt poikkeusolojen aikana. Samalla moni yrittäjä on päättänyt laittaa paukkuja verkkoon.

– Verkkokauppa on nykypäivää. Se tulee tukemaan meidän toimintaamme kivijalassa ja mahdollistaa ostosmahdollisuudet jatkossakin ympäri Suomen, sanoo Rosa Seppänen.

Koirahoitajasta verkkokauppiaaksi yhdessä yössä

Monella muullakin yrittäjällä on parhaillaan samanlainen pakko, kun kiviljalkakaupoissa kassojen kilinä on hiljentynyt koronan vuoksi.

Verkkokauppoja pistetäänkin nyt pystyyn nopeasti.

– Monet toimijat ovat nyt pakon edessä heränneet siihen. ELY-keskuksiin ja Business Finlandiin tulee satelemalla pyyntöjä, että yrittäjät haluaisivat laittaa pystyyn sen ensimmäisen verkkokaupan, sanoo verkkokaupan asiantuntija Leevi Parsama.

Postin teettämän kyselyn mukaan lähes viidennes suomalaisista kertoo lisänneensä verkko-ostamisesta koronan aikana. Matkahuollon mukaan erityisesti kotimaisten verkkokauppojen lähetysmäärät ovat lisääntyneet merkittävästi.

Verkkokaupasta tuli yrittäjien tärkein väylä

Suomessa on asiantuntijan arvion mukaan noin 30 000 verkkokauppaa, joista suuri osa on pieniä.

Aika on verkkokaupalle erityisen otollinen. Ruuan, lääkkeiden, harrastustuotteiden ja kirjojen verkko-ostaminen on noussut viime viikkojen aikana huimasti. Myös kotona on nyt aikaa touhuta; tehdään remontteja, sisustetaan ja panostetaan etätöiden mahdollisuuteen, sanoo asiantuntija Parsama.

– Ihan huikeita kasvuprosentteja. C-vitamiinit viedään käsistä, samoin esimerkiksi trampoliinien ja vastamelukuulokkeiden kysyntä on kasvanut paljon. Ruuan verkkokauppa on myös renessanssissa.

Meeri Niinistö / Yle

Sekä Postin että Matkahuollon pakettimäärät ovat kasvaneet viime viikkoina. Matkahuollon mukaan kotijakeluiden kysyntä on jopa räjähtänyt.

Eniten ostamista ovat lisänneet alle 35-vuotiaat, mutta kasvua näkyy kaikissa ryhmissä; myös yli 65-vuotiaat kertoivat lisänneensä shoppailua verkossa.

Orimattilalainen Ronja Partanen aloitti koirahoitolan yrittäjänä viime vuoden lopussa. Hyvin alkanut yritys sai takaiskun, kun lomareissujen peruuntumisten takia myös koirien hoidot peruttiin kesältä.

Kaikkia vaihtoehtoja punnittiin, ja koirahoitajasta tuli muutamassa illassa verkkokauppias. Partanen myy netissä Yhdysvalloista tilattuja hihnoja ja valjaita koirille.

– Otin asioista selvää ja pystyin tekemään kaupan itse yllättävän edullisesti ja nopeasti. Markkinointi on tärkeää ja kaikista haastavinta; vaikka kuinka on hyvät tuotteet ja verkkokauppa, on haaste saada ihmiset sinne.

Mari Niemisen putiikki sijaitsee hiljentyneessä Lahden keskustassa. Asiakkaat voivat noutaa verkko-ostoksiaan oven raosta, tai ne voidaan toimittaa pakettina perille. Meeri Niinistö / Yle

Yrittäjät ottavat nyt digiloikkaa nopealla aikataululla. Monelle suomalaiselle yrittäjälle verkkokauppa on aiemmin ollut vain kivijalkakaupan jatke. Yhtäkkiä siitä tuli koronan takia yrittäjän tärkein työkalu.

– Myönnän, etten ole panostanut siihen, vaikka tuotteet ovat siellä netissä olleet. Miten meidän tässä käykin, voi olla, että nettikauppa tulee koko ajan tärkeämmäksi, sanoo lahtelaisen MariMari-putiikin yrittäjä Mari Nieminen.

MariMarin ovet on pidetty kiinni jo useita viikkoja, mutta yrittäjällä riittää puuhaa, jotta asiakkaat löytäisivät putiikin myös netin syövereistä. Markkinointiin menee nyt entistä enemmän aikaa.

Mari Nieminen haluaa pysyä optimistisena. Jokaisena päivänä myydään kuin viimeistä päivää, ja jatkossa verkkokauppa tukee myös kivijalkakaupan myyntiä.

Meeri Niinistö / Yle

Verkkokaupan asiantuntija Leevi Parsaman mukaan jää nähtäväksi, kuinka paljon verkosta ostetaan, kun poikkeusolot päättyvät. Kauppiaat ovat Parsaman mukaan kuitenkin jo nyt oppineet arvostamaan verkkokauppaa uudella tavalla.

Yrittäjä Mari Niemisen mukaan erityisesti kotimaisten tuotteiden kysyntä on kasvanut, ja hän toivoo trendin jatkuvan myös poikkeusolojen jälkeen.

– Mun mielestä olisi tärkeätä, että kaikki, jotka pystyy nettikaupan tekemään ja joilla on jotain mitä myydä, kannattaa se nyt tehdä. ¨

