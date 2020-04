Katariina Kolehniemi laittoi kaiken yhden kortin varaan – haki lääkikseen vain Tampereelle: Katso korkeakouluhaun 600 suosituinta opiskelupaikkaa

Tamperelainen Katariina Kolehniemi on haaveillut lääkäriopinnoista vuosia. Hänellä on jo bioanalyytikon tutkinto ammattikorkeakoulusta.

Miikka Varila / Yle

Tutki jutun lopussa olevasta taulukosta, mihin tutkintoihin on eniten ensisijaisia hakijoita ja missä kilpailu on kovinta.

Korkeakoulupaikkaa tavoittelee tänä vuonna ennätysmäärä hakijoita, yhteensä 167 000 (siirryt toiseen palveluun). Tamperelainen Katariina Kolehniemi on yksi heistä.

Hänelle tämän vuoden haku Tampereelle lääkikseen voi jäädä "kerran elämässä" -tilaisuudeksi. Siksi yliopistojen perinteisten pääsykokeiden peruminen huolestuttaa.

Kuukausia kestävä kallis valmennuskurssi, sadat opiskeluun käytetyt tunnit ja töihin paluun lykkääminen äitiysloman jälkeen eivät ole valintoja, joita hän voisi tehdä joka vuosi.

– Nyt on täydellinen hetki hakea.

– Jos se kosahtaa siihen, että minä itse munaan pääsykokeessa, niin totta kai se harmittaa. Mutta enemmän harmittaa se, jos en pääse tänä vuonna näyttämään osaamistani.

Kolehniemen tavoin kymmenet tuhannet hakijat valmistautuvat epätietoisissa tunnelmissa etävalintakokeisiin.

Monet heistä pelkäävät, että todistuksella valittavien määrää lisätään tuntuvasti valintakokeella valittavien kustannuksella tai että joillakin aloilla päädytään pelkkään todistusvalintaan.

Tampereen lääketieteellinen yksi suosituimmista opiskelupaikoista

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea korkeintaan kuuteen eri koulutukseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Hakija valitsee mieluisimman opiskelupaikan ensisijaiseksi hakukohteekseen.

Kolehniemi on hakenut vain Tampereelle. Tarjolla on 135 opiskelupaikkaa, ja niitä tavoittelee ensisijaisesti yli 1 540 hakijaa.

Tampereen lääkis on ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna yhteishaun neljänneksi suosituin hakukohde. Sijoitus on sama kuin viime vuonna, mutta ensisijaisia hakijoita on pitkästi toistasataa enemmän.

Opiskelupaikasta Kolehniemen kanssa kisaa myös suuri joukko hakijoita, joille Tampere ei ole ensisijainen hakutoive. Aniharva kuitenkaan luopuu lääkiksen opiskelupaikasta, vaikka paikkakunta ei olisikaan se kaikkein mieluisin.

Kolehniemelle opiskelu Tampereella on ainoa mahdollinen vaihtoehto, vaikka esimerkiksi Itä-Suomen yliopistoon Kuopioon ensisijaisia hakijoita on vähemmän.

Mies, yksivuotias tytär ja juuri hankittu rivitaloasunto Pispalassa pitävät hänet tiukasti Tampereella.

– Jos ei olisi perhettä niin en tiedä, muuttaisinko esimerkiksi Kuopioon. Nyt en sinne lähtisi.

– Puolison kanssa on oltu etäsuhteessa kaksi vuotta, mutta lapsen kanssa se olisi hankalaa.

Lääketieteellisten tiedekuntien lisäksi eniten ensisijaisia hakijoita on aiempien vuosien tapaan suurten kaupunkien yliopistojen kauppatieteellisiin ja oikeustieteellisiin koulutuksiin.

Ilkka Kemppinen / Yle

Näyttelijäksi haluavia lähes sata yhtä paikkaa kohden

Kun hakukohteen ensisijaisten hakijoiden määrää verrataan aloituspaikkojen määrään, lista näyttää toisenlaiselta.

Kovimmin kilpailtujen alojen listalta löytyvät jälleen kärjestä yliopistojen elokuva- ja teatterialan hakukohteet, joissa aloituspaikkoja on vähän.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäopintojen kahtatoista aloituspaikkaa tavoittelee tänä vuonna peräti 1 172 ensisijaista hakijaa. Hakijoita on yhtä paikkaa kohden liki 98.

Tänä vuonna ei ole hakua Tampereelle teatterialan koulutusohjelmaan, joten tunku Helsinkiin on kova.

Yliopistoissa myös psykologian tai logopedian opiskelupaikasta kisaa useita kymmeniä ensisijaisia hakijoita.

Ammattikorkeakouluissa kovimmin kilpaillaan paikoista ensihoitajakoulutuksessa ja uusilla tavoilla järjestettävissä sosionomiopinnoissa.

Ilkka Kemppinen / Yle

Ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien lisäksi joukossa on Kolehniemen tavoin toista kertaa paikkaa tavoittelevia. Kolehniemi kirjoitti ylioppilaksi vuonna 2007 ja valmistui bionalyytikoksi ammattikorkeakoulusta jouluna 2010.

Hän viihtyy työssään, mutta ajatus lääkikseen hakemisesta on kytenyt pitkään.

Kolehniemi sanoo ymmärtävänsä, että koulutus maksaa paljon, joten toista tutkintoa suorittamaan pyrkiviä karsastetaan.

– Mutta silloin kun olin lukiossa, sanottiin, että ottakaa edes joku paikka vastaan. Jos haluatte lääkikselle, niin ottakaa kemia ja yrittäkää vuoden päästä uudestaan.

– Yhtäkkiä se sitten muuttuikin. Alettiin suosimaan ensikertalaisia (siirryt toiseen palveluun), ja me aiemmin kirjoittaneet olemme tehneet päätöksiä ihan väärin perustein.

Katariina Kolehniemi lykkäsi lääkikseen hakemista vuosia, sillä lukiossa hän ei valinnut luonnontieteellisiä aineita eikä pitkää matematiikkaa, vaikka pitikin matematiikasta. Valinnat ovat harmittaneet jälkikäteen. Miikka Varila / Yle

Kolehniemeä vetää lääkikseen halu osallistua potilaiden hoitoon alusta loppuun.

– Kun laitan potilaan tuloksia eteenpäin labrasta, niin mietin, että tähän tämä hoitoketju loppuu. En ikinä saa tietää, miten potilaalle kävi.

Kymmenen vuotta työelämässä on tuonut Kolehniemelle roimasti kokemusta monenlaisista laboratoriotöistä veriviljelyistä aina "vauvojen tekemiseen" lapsettomuusklinikalla. Samalla hän on saanut realistisen kuvan lääkärin ammatista.

– Ei ole sellaista ihmiskehon eritettä, jota en olisi käsitellyt ja olen läheltä nähnyt, mitä lääkärit tekevät. Se ei ole Greyn anatomian tyyppistä hississä pussailua. Lääkärit joutuvat koskemaan potilaaseen kaikkein eniten ja tekemään niitä kaikkein epämiellyttävimpiäkin toimenpiteitä.

Suurin osa korkeakouluihin hakevista jää tänäkin vuonna niiden ovien ulkopuolelle. Aloituspaikkoja on tarjolla hieman yli 51 000:lle eli vajaalle kolmannekselle hakijoista.

– Toivoisin, että nyt muistettaisiin, että hakijoissa on meitä yhden korkeakoulututkinnon hankkineita perheellisiä, joille ei ole ihan sama, minä vuonna hakee ja miten haetaan, sanoo Kolehniemi.

Tiedot yli 132 000 hakijan ensisijaisista hakutoiveista

Alla olevan taulukon kuuteensataan koulutukseen hakee yhteensä noin 132 500 ensisijaista hakijaa eli noin 80 prosenttia kaikista hakijoista.

Taulukkoon on koottu opiskelupaikat, joihin ensisijaisia hakijoita on vähintään 60. Tämän vuoksi osa kilpailluista kohteista on jäänyt pois.

Esimerkiksi Aalto-yliopiston elokuvauksen koulutukseen on 52 ensisijaista hakijaa, mutta aloituspaikkoja on vain kaksi.

Taulukosta puuttuvat myös hakukohteet, joiden aloituspaikkojen määrää ei ole ilmoitettu. Näitä ovat muutamat Tampereen yliopiston ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) sekä Taideyliopiston ja Sibelius-Akatemian koulutukset.

Mukana ei ole maisterihaun kohteita.

Korkeakoulujen suosituimmat hakukohteet 2020

Voit etsiä tietoa hakukohteen, koulutusalan, tutkinnon nimikkeen, yliopiston (yo), ammattikorkeakoulun (AMK) ja paikkakunnan mukaan.