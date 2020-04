Kesä tulee, oletko valmis? Testaa kuinka hyvin tunnet nämä suomalaiset luontokohteet

Vaikka moni kesätapahtuma, festivaali tai lomakohde olisikin ensi kesänä suljettu, suomalainen luonto on aina auki.

Korona pistää monen suomalaisen kesälomasuunnitelmat uusiksi. Entistä useampi viettää lomansa tiiviisti kotimaan kamaralla.

Suomessa on 40 kansallispuistoa. Niissä vierailee vuosittain yli kolme miljoonaa kävijää. Yksi vaihtoehto lomapäivien viettoon on vierailu kansallispuistoissa, joita on eri puolilla Suomea.

Tässä on testi, jonka avulla voit selvittää oman tietämyksesi suomalaisista kansallispuistoista - ja saada lisätietoa Suomen luonnon aarteista.

Lähde: Metsähallitus ja erityisesti luontoon.fi/kansallispuistot (siirryt toiseen palveluun) -sivusto.