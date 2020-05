Lukiossa opiskeleva Juri Petrov aikoo tehdä kahta työtä, jotta rahat riittävät ruokaan – monia opiskelijoita painavat nyt rahahuolet

Juri Petrov on opiskellut suomen kieltä noin puolitoista vuotta. Hänellä on paljon suomalaisia kavereita.

Juri Petrov on opiskellut suomen kieltä noin puolitoista vuotta. Hänellä on paljon suomalaisia kavereita. Heikki Haapalainen / Yle

Lukiolaisten liitto on huolissaan nuorten jaksamisesta. Nuorten kesätöitä on peruttu koronan vuoksi.

18-vuotiaan lukiolaisen Juri Petrovin arki on koronan aikaan voimakkaasti muuttunut. Opiskelut tapahtuvat etäopiskeluina ja sosiaaliset kontaktit ovat olleet minimissä.

Etäopiskelu ja sen tuomat rahahuolet ovat painaneet Petrovia. Vielä ei ole tiedossa, palataanko myös toisen asteen koulutuksessa lähiopetukseen 14.5 alkaen. Hallituksen linjausta odotetaan.

– Ihan hyvää kuuluu, etäopiskelu sujuu ihan ok. En ole varma, milloin Kiteen lukio avautuu, Petrov kertoo.

Petrov odottaa siivousyrityksen yhteydenottoa parhaillaan. Siivousvuoroille olisi tarvetta.

Petrov käy Kiteen lukiota. Hän on halunnut tulla opiskelemaan Suomeen, koska arvostaa suomalaista lukiokoulutusta. Hänen perheensä ja isovanhemmat asuvat Petroskoissa, jonne on Kiteeltä reilun 300 kilometrin matka.

Kiteen lukion rehtori Sirpa Kostamo kertoo, etteivät Kiteen lukioon tulleet venäläiset opiskelijat saa opintotukea Suomessa. Useimpien perheet auttavat rahallisesti Venäjältä käsin.

Kiteen lukiossa on nyt noin kymmenkunta venäläistä opiskelijaa. Muutama heistä on palannut Venäjälle ja opiskelevat etänä perheidensä luona. He kaikki opiskelevat suomeksi, joten jonkinlainen suomen kielen taito on edellytys opinnoille.

Monille itsenäisesti asuville lukiolaisille kouluruuan poisjääminen oli alkuun iso haaste arjessa selviämisen kannalta.

Juri Petrov kävi Suomessa perheensä kanssa ensimmäisen kerran noin kaksivuotiaana. Perhe on vieraillut Suomessa lukuisia kertoja. Heikki Haapalainen / Yle

– Itsenäisesti asuville lukiolaisille on kerrottu Pelastakaa lapset ry:n toiminnasta nyt koronaepidemian aikana, jotta he eivät jää yksin. Ongelma ei kosketa pelkästään venäjänkielisiä opiskelijoita, rehtori sanoo.

Pelastakaa Lapset ry:n Kiteen yhdistyksestä sanotaan, ettei yksityiskohtaisia tietoja voida kertoa, koska ne ovat salassapidettäviä asioita. Suurena piikkinä lukiolaisten avun tarve ei ole näkynyt.

Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä elämään-hankkeen ja lapsiperheköyhyyden asiantuntija Aino Sarkia sanoo kuitenkin, ettei perheiden avuntarve ole ainakaan vähentynyt.

– Monet lukiolaiset ovat palanneet esimerkiksi opiskelija-asunnoista koteihinsa. Yleisesti voidaan sanoa, että koronakriisi iskee juuri niihin perheisiin, joilla on ennestään vaikeaa, Sarkia kertoo.

Kotiin palanneesta nuoresta huolehtiminen voi olla vähävaraisille perheille vaikeaa.

– Jos perheellä on vaikeuksia saada rahoja riittämään eikä minkäänlaista taloudellista puskuria ole käytettävissä, kotiin palanneesta nuoresta huolehtiminen voi olla haastavaa, Sarkia sanoo.

Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski on puolestaan huolestunut lukiolaisten yksinäisyydestä ja henkisestä jaksamisesta kriisin keskellä.

– Olemme huolissamme siitä, mitä kotona oleville lukiolaisille kuuluu. Lisäksi monien kesätöiden peruuntuminen vaarantaa yksin asuvien lukiolaisten toimeentuloa, Nivukoski sanoo.

Lukiolaisilla on ollut tänä keväänä hyvin erilainen kouluvuosi. Kevään ylioppilaskirjoitusten aikataulu esimerkiksi supistui huomattavasti. Tiina Jutila / Yle

Kiteen kaupunki jakaa ruoka-annoksia, Juri menee mansikkatilalle töihin

Kiteen kaupunki alkoi huhtikuussa jakaa ruoka-annoksia. Myös Juri Petrov sanoo käyneensä hakemassa niitä.

Petrovin äiti on normaalisti antanut pojalleen rahallista avustusta käteisenä, kun Petrov on käynyt kotonaan. Nyt ruplan kurssi on kuitenkin laskenut, joten rahaa ei kannata siirtää kortilla tilille. Petrov ei myöskään pääse kotiinsa rajojen sulkemisen takia.

Siksi Petrov aikoo tehdä monia erilaisia töitä saadakseen itsenäisesti rahaa ruokaan.

– Aloitan heinäkuussa työt mansikkatilalla ja teen siivousta. Minun on säästettävä rahaa, jotta pärjään, Petrov sanoo.

Myös etäopiskelu on ollut välillä haastavaa.

Petrov on ollut Suomessa viime syksystä asti ja joskus hänen on vaikea ymmärtää suomeksi kirjoitettuja tehtävänantoja. Normaaleilla oppitunneilla opettajat ovat voineet kääntää tehtäviä myös englanniksi, mutta etätunneilla niin ei ole.

– En ole koskaan opiskellut etänä. Suomalaiset kaverit onneksi auttavat kääntämään tehtävänantoja, Petrov sanoo.

Yksinäiseksi Juri Petrov ei ole itseään kokenut, sillä hänellä on paljon suomalaisia kavereita Kiteellä.

Koti-ikävä on kuitenkin kova.

