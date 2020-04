Lapsiperheiden avuntarve sai lahjoittajat liikkeelle – esimerkiksi Kymenlaaksossa on kerätty 10 000 euroa ruokalahjakortteihin viikossa

Koronavirustilanne on herättänyt auttamishalua ympäri Suomen. Kymenlaaksossa rahaa vähävaraisille lapsiperheille on kerätty nyt viikon verran.

Kun kouvolalainen Niina Korpelainen kuuli vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseksi järjestetystä keräyksestä, hän halusi kantaa kortensa kekoon.

– Rahan lahjoittaminen tuntui hyvältä tavalta auttaa, sillä olen itse ikäkaranteenissa enkä voi tarjota apuani muuten.

Sosiaalialalla työskennellyt Korpelainen tietää, että lapsiperheet tarvitsevat vallitsevassa koronavirustilanteessa erityistä tukea.

– Perheet, jotka ovat ennen eläneet kädestä suuhun, ovat nyt todellisissa vaikeuksissa. Monilla lapsiperheiden vanhemmilla on lisäksi omat vanhempansa hoidettavana. Paineita on varmasti kovasti.

Korpelainen toivoo, että hänen lahjoittamallaan summalla vähävarainen perhe voisi hankkia ruokaa tai muuta välttämätöntä. Keräykseen osallistumisen lisäksi Korpelainen lahjoittaa rahaa kuukausittain myös muutamaan eri hyväntekeväisyyskohteeseen.

– Tuntuu hyvältä voida auttaa. Tiedän, että raha menee varmasti tarpeeseen.

Avuntarve ei pääty, kun akuutti kriisi on ohi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri on vastaanottanut lahjoituksia viikossa yli 10 000 euron arvosta. Keräystä koordinoivat heidän lisäkseen Suomen Punainen Risti, Kouvolan kaupunki ja Kymsote.

Keräys päätettiin järjestää, sillä koronavirustilanteen vaikutukset koskettavat monia lapsiperheitä.

– On perheitä, jotka ovat aiemmin olleet heikossa asemassa, mutta heidän lisäkseen myös täysin uusi ryhmä niitä perheitä, joissa on lomautettuja ja työttömäksi jääneitä, kertoo MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan.

Lahjoituksia on tullut useilta kymmeniltä tahoilta, niin yksityisiltä henkilöiltä kuin yrityksiltä. Carpelanin mukaan lahjoituksia on luvattu jo toisenkin 10 000 euron edestä.

Rahan lisäksi keräykseen voi lahjoittaa myös esimerkiksi etäopiskeluvälineitä. Kampanjalle ei ole asetettu päättymispäivää.

– Apua tarvitsevia perheitä on maakunnassamme satoja ja lapsia ainakin toista tuhatta. Määrää ei voi edes täysin ennakoida, sillä vaikutukset näkyvät myös akuutin koronakriisin jälkeen. Apua tarvitaan ehdottomasti myös silloin, Carpelan sanoo.

Christa Carpelan kertoo, että ruokalahjakortteja on hankittu jo tuhansien eurojen edestä. Tiina Karppi / Yle

Luovia tapoja auttaa

Koronavirustilanne on herättänyt auttamishalua ympäri Suomen.

Pyhtäällä varakas yrittäjä lahjoitti kotikuntansa oppilaille kannettavia tietokoneita etäopiskelua varten 15 000 eurolla. Ivalolainen nainen puolestaan otti asiakseen laittaa liikkeelle ruoka-avustustoiminnan yhdessä alueen yritysten ja diakoniatyön kanssa. Kauppa-apua taas on järjestetty monissa kunnissa, esimerkiksi Tampereella.

Myös pääkaupunkiseudulla toimiva Apuna ry toimittaa perheille apua lahjoituskampanjansa kautta, johon ovat lähteneet mukaan muun muassa iso joukko julkisuudenhenkilöitä ja lisäsi vaatemerkit Billebeino ja Makia. Vaatemerkit ovat luvanneet lahjoittaa myynnistään 15 prosenttia vähävaraisille.

Yhdistyksen mukaan etenkin Helsingin alueella näkyy se, että etäkoululaiset eivät juurikaan saa kouluruoka-apua.

– Siitä on tullut järisyttävä piikki. On myös paljon kuntakohtaista vaihtelua siinä, mitä koulusta saa. Toiset saavat monenkymmenen euron ruokakassin edestä tavaraa ja toisille on annettu litra keittoa, josta pitäisi riittää monelle lapselle, kertoo Apuna ry:n toiminnanjohtaja Heidi Jaari.

Christa Carpelan Mannerheimin Lastensuojeluliitosta on huolissaan, että kriisin jälkimainingeissa lasten etu voi unohtua.

– Mielestäni tämä on testi lasten oikeuksien toteutumiselle. Vaikka nyt puhutaan siitä kuinka tulevaisuudessa on säästettävä, tässä ei saa tehdä sitä virhettä, että lapset kärsivät.

Perheenäidin Jaana Nyrkön mukaan koronatilanteen myötä rahapussin nyörejä on joutunut kiristämään entisestään. Tiina Karppi / Yle

Ensimmäiset lahjakortit jakoon lähipäivinä

Kymenlaaksossa lahjoituksilla hankittuja lahjakortteja koordinoidaan vähävaraisille perheille Kymsoten lapsiperheiden palveluiden kautta. Tarkoituksena on, että apua saisi mahdollisimman moni avun tarpeessa oleva.

Tällä viikolla ruokalahjakortteja on hankittu 7500 eurolla, ja ensimmäiset 150 lahjakorttia on tarkoitus jakaa lähipäivinä. Yhden lahjakortin arvo on 50 euroa.

Yksi lahjakorttien saajista voisi olla kouvolalaisen Jaana Nyrkön seitsenlapsinen perhe.

– Rahapussin nyörejä kiristää, kun lapset ovat koko ajan kotona. Olemme aika vähävaraisia ja joudumme elämään minimillä.

Nyrkön mukaan ruokalahjakortista olisi tilanteessa suuri apu.

– Rahalla saisi ostettua aineksia, joista tehdä ruokaa.

Miten suomalaiset voivat auttaa toinen toisiaan koronakriisin keskellä? Voit keskustella aiheesta 18.4. klo 23 saakka.