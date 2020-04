Finnkinon amerikkalainen emoyhtiö vaikeuksissa – Finnkino ei kommentoi

Suomen suurin elokuvateatteriketju Finnkino on kovan paikan edessä. Sen kaikki 16 teatteria menivät kiinni maaliskuun puolivälissä, ja siihen loppuivat myös firman tulot.

– Sillä on tietysti iso merkitys meille, Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila sanoo Ylelle.

Finnkino pyörittää elokuvia Suomen suurimmissa kaupungeissa, ja se näyttää niitä yhteensä yli 110 salissa. Suomalaiset kävivät viime vuonna elokuvissa noin 8,4 miljoonaa kertaa, ja siitä porukasta noin viisi ja puoli miljoonaa kävi katsomassa elokuvansa Finnkinon teatterissa.

Finnkino on ylivoimainen peluri Suomen elokuvateatterimarkkinoilla, mutta koronaepidemiassa aika on sen pahin vihollinen. Mitä kauemmin epidemiasta johtuvat rajoitukset kestävät, sitä suuremmiksi tappiot kasvavat.

Tuskaa lisää vielä se, että Finnkinon emoyhtiö, raskaasti velkainen AMC on amerikkalaismedian mukaan rahoituskriisissä. Asiasta on kirjoittanut muun muassa arvostettu, amerikkalainen Variety-lehti (siirryt toiseen palveluun). AMC on maailman suurin elokuvateatteriketju, ja sen kaikki yli tuhat teatteria on suljettu eri puolilla maailmaa. AMC:n omistaja, kiinalainen Dalian Wanda Group, on jo ehtinyt rauhoitella tilannetta ilmoittamalla, että huhut AMC:n rahoituskriisistä ovat spekulaatiota (siirryt toiseen palveluun). Finnkinon myyntijohtaja ei kommentoi AMC:n tilannetta ja sen vaikutusta Finnkinon toimintaan. AMC on pörssiyhtiö.

– Olemme osa pörssiyhtiötä, joten en voi lähteä kommentoimaan tällaisia asioita, Wolf-Mannila toteaa.

AMC on amerikkalaismedian mukaan rahoituskriisissä. Ed Rooney / Alamy

Onko Finnkinolla edessä Tjäreborgin kohtalo?

Finnkinossa mietitään parhaillaan erilaisia keinoja koronaepidemiasta selviytymiseen.

Yritys tekee ja on tehnyt erilaisia liiketoimintapäätöksiä sopeuttaakseen toimintaansa. Yksi niistä on lomautukset. Finnkinolla on noin 360 työntekijää.

– Ihan merkittävä osa henkilöstöstä joudutaan valitettavasti lomauttamaan, Wolf-Mannila toteaa.

Suomen elokuvateatteriliiton mukaan elokuvateatterien vuokra voi nousta jopa puoleen yrityksen liikevaihdosta, ja Finnkino on vuokralla suurissa kauppakeskuksissa sekä merkittävissä kiinteistöissä kaupunkien keskustoissa.

– Vuokrat ovat ilman muuta merkittävä osa kulurakennettamme, Wolf-Mannila toteaa.

Hän kertoo, että Finnkino käy parhaillaan erilaisia neuvotteluja eri yhteistyötahojen kanssa poikkeustilasta selviytymiseksi.

– En voi valitettavasti lähteä niitä sen tarkemmin kommentoimaan, Wolf-Mannila sanoo.

Finnkinon tulevaisuus on silti yhä kysymysmerkki. Sen emoyhtiön mahdollinen konkurssi ei välttämättä tarkoita sitä, että toiminta loppuisi kaikissa AMC:n omistamissa elokuvateatteriketjuissa kaikkialla maailmassa.

Kun brittiläinen matkatoimistojätti Thomas Cook meni konkurssiin, sen omistamalle Tjäreborgille löytyi uusi omistaja.

– Pyrimme eri tavoin varmistamaan, että Finnkinon toiminta voi jatkua. Ja että Finnkino kestää, jos tilanne jatkuu pitkään, Wolf-Mannila toteaa.

Alun perin suomalainen, vuonna 1986 perustettu Finnkino on vaihtanut useasti omistajaa. Osa amerikkalaista AMC:ta siitä tuli vuonna 2017. AMC:n omistaa Aasian tiettävästi rikkain mies, kiinteistö- ja viihdeteollisuuspohatta Wang Jianlin.