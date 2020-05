Biseksuaali, lestadiolainen, neljän lapsen isä – mutta ennen kaikkea mies: Samuel Jyrinki, 31, on esimerkki uudesta ilmiöstä

View this post on Instagram

Olen julkaissut monta vaikeaa ja kipeääkin tekstiä, mutta uusimman tekstin julkaiseminen pelottaa minua ylivoimaisesti eniten. Tähän tekstiin on latautunut niin iso ja henkilökohtainen palanen elämääni, että sitä on vaikea edes kuvailla. Silti minun oli se kirjoitettava. Oli kirjoitettava itseni vuoksi, mutta myös kaikkien niiden vuoksi, jotka elävät piilossa ja itseään häveten. Oli kirjoitettava siinä toivossa, että syntyisi keskustelua, joka aukaisisi silmiä. Että syntyisi rakkautta ja ymmärrystä tuomitsemisen, halveksunnan ja pelkojen tilalle. Oli kirjoitettava siksi, että tälläkin hetkellä liian moni seksuaalivähemmistöön kuuluva nuori kärsii mielenterveysongelmista tai harkitsee itsemurhaa vain siksi, koska heillä ei ole hyväksyviä ihmisiä ympärillään. Me emme itse valitse sitä millaiseksi synnymme. Ihan niin kuin emme valitse väriämme, sukupuoltamme tai perhettämme, johon synnymme, emme valitse myöskään seksuaalista suuntautumistamme. Minä sain elettäväksi tämän polun sellaisena ihmisenä kuin olen. Se minun on elettävä huolimatta siitä, miten ihmiset ympärilläni siihen suhtautuvat. Tiedän kuitenkin, miten paljon parempi on elää ilman salaisuutta ja täysin hyväksyttynä, kuin mitä piilossa ja kelpaamattomuuden tuoman häpeän musertamana. Siksi kirjoitan ja toivon, että me jokainen, oli arvomaailmamme tai uskontomme mikä tahansa, pohtisimme suhtautumistamme toisiin ihmisiin. Juuri sellainen ihminen, jonka jyrkästi tuomitsemme, voi istua vieressämme ja kantaa suurta salaisuutta pelolla sisällään. Eikä kysymys ole aina teoista, vaan tunteista ja kokemuksista. Ihmisestä, joka on, mitä on. ⬇️Linkki blogiin biossa⬇️ @herkkamies @vauvalehti #uloskaapista #seksuaalivähemmistöt #vähemmistö #bi #uskonto #suvaitsevaisuus #tasaarvo #syrjiminen #erilaisuus #blogi #herkkämies #vauvafiblogit #seta @seta_ry