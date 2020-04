Tuhansien lasten ja nuorten kesäleirit peruuntuvat – myös rippileirit siirtyvät, jos poikkeustila jatkuu kesään

Osa leirien järjestäjistä on perunut toiminnan koko kesältä, osa peruu tässä vaiheessa kesäkuulle suunnitellut leirit.

Monen lapsen ja nuoren innolla odottama leiriviikko peruuntuu ensi kesänä.

Koululaisten lomaleirien järjestäjistä osa odottaa valtionjohdolta vielä tarkempaa ohjeistusta kesän kokoontumisrajoituksista, mutta monessa leiriorganisaatiossa on jo nuijittu päätös, että ainakaan kesäkuussa leirejä ei ole koronatilanteen vuoksi turvallista järjestää.

Leirien peruuntuminen vaikuttaa tuhansien lasten ja heidän perheidensä kesäsuunnitelmiin. Kokosimme tiedot isojen leirijärjestäjien suunnitelmista tulevan kesän varalle.

Parasta Lapsille ry

Parasta Lapsille ry (siirryt toiseen palveluun)järjestää koululaisten kesäleirejä pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Oulun seudulla. Viime kesän leireille osallistui 484 lasta. Tänä vuonna leirit on peruttu kesäkuun ajalta.

Leiripaikan haku heinäkuulle on toistaiseksi auki normaalisti. Toiminnanjohtaja Sari Nikulan mukaan heinäkuun leirien kohtalosta tehdään päätös parin viikon kuluttua. Osalle lapsista leirin toteutuminen olisi Nikulan mielestä välttämätöntä.

– Perheissä saatetaan elää erittäin kuormittuneessa tilanteessa. Ajattelemme järjestössämme, että lapsella on oikeus lomaan, kiteyttää toiminnanjohtaja Sari Nikula yhdistyksen perusajatusta.

Joillekin perheille kesän leiripaikan peruuntuminen on ollut raskas uutinen. Peruuntuneiden leirien osallistujia on kehotettu täyttämään uusi hakukaavake, jotta he pääsisivät osallistumaan kesän myöhemmille leireille.

– Uupuneet vanhemmat ovat kertoneet, että uuden hakemuksen tekeminen tuntuu ylivoimaiselta, Nikula kuvaa tilannetta asiakkaiden keskuudessa.

Parasta Lapsille ry:ssä harkitaan myös kesäleirin toteuttamista etäyhteyksien avulla. Etä-kesäleiriä on tarkoitus pilotoida pienen asiakasryhmän kanssa toukokuussa, ja laajentaa kokeilua kesän aikana.

– Voi olla, että virtuaalileiri ei ole hyvä idea. Etäyhteyksiä on jo käytetty ähkyksi asti. Olemme saaneet perheiltä palautetta, että heillä on suuri tarve päästä aidosti osallistumaan yhteiseen tekemiseen, Nikula sanoo.

Luonto-Liitto

Luonto-Liitossa (siirryt toiseen palveluun) lasten ja nuorten kesäleireistä vastaa kahdeksan paikallisesti toimivaa piiriä. Ne järjestivät viime vuonna 45 leiriä eri puolilla maata ja leireille osallistui yhteensä yli tuhat lasta ja nuorta. Suurin osa leireistä pidetään koulujen kesäloman aikana, pieni osa muina vuodenaikoina.

Tämän kesän osalta Luonto-Liitossa on ohjeistettu leirien järjestäjiä perumaan kaikki ennen heinäkuun puoliväliä pidettävät leirit. Toiveena on, että kesäleirit pääsevät vauhtiin vielä loppukesällä, ja mahdollisuuksien mukaan alkukesästä peruuntuneita leirejä voidaan siirtää heinä-elokuulle.

– Leiritoiminta tulee jäämään edellisvuosia hiljaisemmaksi, sanoo Luonto-Liiton järjestöpäällikkö Ville Laitinen.

Hän toivoo, että leiritoimintaa pyörittävien järjestöjen rahoittajat muistavat vuoden 2020 toimintakertomusta arvioidessaan, miksi leirikesä jäi tavallista vaisummaksi.

– Tämä kesä ei saisi olla peruste leikata rahoituksesta tulevaisuudessa, Laitinen muistuttaa.

Osa leirien järjestäjistä toivoo voivansa toteuttaa loppukesälle suunnitellut leirit. Anna Björkqvist/Yle

Lasten Kesä ry

Lasten Kesä ry (siirryt toiseen palveluun) on suunnitellut pitävänsä tulevana kesänä 11 yöleiriä lomakeskuksessaan Hämeenlinnan Hauholla. Jokaiselle leirille otetaan noin 80 lasta eli tarjolla on vajaan viikon lomapätkä yli 800 lapselle.

Tulevan kesän leirejä ei ole toistaiseksi peruttu.

–Leiripaikat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein, kertoo lapsi- ja perhetyön kehittäjä Artturi Karppinen Lasten Kesä ry:stä.

Lasten Kesä ry painottaa leiritoiminnan olevan ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jolla on positiivista vaikutusta niin perheen kuin leiriläisenkin hyvinvointiin. Leirillä lapsilla on mahdollisuus mukavaan toimintaan turvallisten aikuisten kanssa ja perheen aikuisilla on mahdollisuus hengähtää kotona tai keskittyä leirin aikana vaikka työntekoon, yhdistys kuvaa leirien tavoitteita.

Partio

Partiolaisten (siirryt toiseen palveluun)ensi kesän suurimmat, usean tuhannen osallistujan leirit sijoittuvat loppukesään. Niitä ei ole peruttu, mutta monet pienemmät alkukesän tapahtumat on jo pyyhitty partiolaisten kalentereista.

– Oulussa jouduttiin perumaan kesäkuun alkuun suunniteltu kaupunkitapahtuma, johon oli ilmoittautunut yli kaksi tuhatta osanottajaa, kertoo viestintäpäällikkö Anna Koroma-Mikkola Suomen Partiolaisista.

Koroma-Mikkolan mukaan partiolaisten kesätapahtumien järjestäjät seuraavat hallituksen ja terveysviranomaisten ohjeita, joiden perusteella mahdolliset perumispäätökset tehdään.

4H-liitto ry

Suomen 4H-liitto ry (siirryt toiseen palveluun):llä on yli kaksisataa 4H-yhdistystä eri puolilla Suomea. Liiton yleisohje on noudattaa kokoontumisrajoituksia, jotka tällä hetkellä ulottuvat 13.5. asti. Siitä eteenpäin meneviä linjauksia liitossa ei ole järjestöjohtaja Marjaana Liukon mukaan toistaiseksi tehty.

– Kesäleiritoiminta on kunkin yhdistyksen itse järjestämää. Tiedän, että monessa yhdistyksessä haku leireille on parhaillaan meneillään, mutta tietenkin leirejä aletaan perua, jos viranomaiset niin ohjeistavat, Liukko sanoo.

Hän kertoo, että lasten leirit on perinteisesti sijoitettu kesäkuun alkuviikoille ennen juhannusta, jotta työssä olevien vanhempien lapsille olisi tarjolla mielekästä tekemistä. Nyt juuri kesäkuuhun rakennettu leiritarjonnan runsaudensarvi on purettava ensimmäisenä.

– Hyvin suosittuja ovat olleet erilaiset teemaleirit, kuten ruuanlaittokurssit tai kepparileirit, Liukko kertoo.

Kirkko ei ole vielä tehnyt valtakunnallista linjausta seurakuntien kesätoiminnan ohjaamiseksi. Rippikouluja ei voi korvata kokonaan etäopetuksella. YLE/Nella Nuora

Seurakuntien kesäleirit ja rippikoulut

Seurakunnat (siirryt toiseen palveluun) ovat yksi maan suurimmista koululaisten lomatoimintaa järjestävistä organisaatioista. Toistaiseksi seurakuntien kesäleirien kohtalosta ei ole tehty koko maata koskevaa linjausta, mutta kirkkohallitus valmistelee jo vaihtoehtoisia tapoja järjestää kouluikäisille kesätekemistä.

– Olin mukana työryhmässä, joka suunnitteli kesän rippikoululaisille etätyöskentelyn muotoja. Olen varma, että samantyyppistä, etäyhteyksiin perustuvaa ohjattua toimintaa tullaan kehittämään myös nuorempien lasten tarpeisiin, jos leirejä ei voida järjestää, sanoo kasvatus- ja perheasioista vastaava asiantuntija Katri Vappula, Kirkkohallituksesta.

Rippikoulujen suhteen kirkolta on valmistunut tuore yleislinjaus (siirryt toiseen palveluun). Rippikoulua ei pidä järjestää kokonaan etänä poikkeusoloissakaan. Piispainkokouksen päätöksessä todetaan, että rippikouluun kuuluu olennaisena osana leirimuotoinen tai päivärippikouluna toteutettava intensiivijakso.

Intensiivijaksoa ei voi kokonaan korvata etäopetuksella vaan rippikoulujen lähiopetus siirtyy myöhemmäksi, jos sen järjestäminen kevään ja kesän aikana ei ole mahdollista. Etäopetusta voidaan tarvittaessa käyttää tukitoimena.

Prometheus-leiri

Rippileirin vaihtoehdoksi miellettyjä Prometheus-leirejä (siirryt toiseen palveluun) on oli alunperin tarkoitus järjestää ensi kesänä yhteensä 61 kappaletta. Niistä on toistaiseksi peruttu kesäkuun ensimmäisen viikon seitsemän. Myöhemmät leirit yhdistys toivoo voivansa järjestää normaalisti mutta tilannetta arvioidaan vielä uudelleen huhtikuun lopussa.

Prometheus-leireille osallistui viime kesänä runsaat tuhat nuorta.

Muita leirejä

Lasten ja nuorten leirejä järjestävät myös monet yritykset, kaupungit ja kunnat, taiteen perusopetuksen oppilaitokset, isot alueelliset liikuntaseurat ja paikalliset urheiluseurat. Useat kertovat verkkosivullaan leirien peruuttamisesta vähintään kesäkuun viikkojen osalta.

Lasten ja nuorten kansainvälisiä leirejä tai perhevaihtoja järjestävät organisaatiot ovat peruneet lähes kaiken ulkomaille suuntautuvan toimintansa ensi kesältä.

Kaikki painottavat seuraavansa kesätoiminnan perumispäätöstä tehdessään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, valtioneuvoston ja leiripaikkakunnan ohjeistuksia.

