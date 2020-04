Korona teki isoimman muutoksen lounastaukoon – muu Suomi seisoo, mutta rakennustyömailla painetaan töitä tuttuun tahtiin

Tampereen Santalahteen on nousemassa kokonainen uusi kaupunginosa. Näsijärven rantaan on parhaillaan rakenteilla useita kerrostaloja aikataulussaan. Vanhat teollisuusrakennukset muutetaan asuinkäyttöön.

Tampereen Santalahteen on nousemassa kokonainen uusi kaupunginosa. Näsijärven rantaan on parhaillaan rakenteilla useita kerrostaloja aikataulussaan. Vanhat teollisuusrakennukset muutetaan asuinkäyttöön. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Nosturikuski ohjaa betonielementin näppärästi neljänteen kerrokseen Tampereen Santalahdessa. Ylhäällä työkaveri ohjaa elementin oikeaan kohtaan. Rakenteilla on kerrostalo Pispalanharjun kainaloon Näsijärven rantaan.

Pohjola Rakennus Oy:n Tampereen alueen rakennusjohtaja Erkki Ikonen kertoo, että työt ovat edenneet aikataulussaan koronakeväästä huolimatta.

– Olemme tehneet erilaisia varotoimia, että kohtaamiset työpäivän aikana ovat vähäisemmät. On porrastettu työaikoja ja taukoja. Ne kokoukset, jotka pystytään, järjestetään etänä.

Elementtitoimitukset ovat tulleet ajallaan Tampereen Santalahteen. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Rakennusyhtiöllä on tekeillä kolmisenkymmentä asuinrakennusta eri puolilla Suomea ja kaikki työmaat ovat aikataulussaan.

Asennustyönjohtaja Pasi Kastari Lamminsivu Oy:stä kertoo, että Santalahden kerrostaloon betonielementtejä asentava porukka on pysynyt terveenä.

– Kyllähän ne muutokset näkyvät lähinnä tauoilla. Sosiaalitiloissa ei meidän väki ole käytännössä ollenkaan. Lounasaika vietetään autoissa omia eväitä syöden. Aikaisemmin ollaan porukalla käyty jossain lounaspaikoissa, mutta nyt ovat kaikki vaihtaneet eväisiin.

Pasi Kastarin mukaan kuulumisia saa vaihdettua työn lomassa turvavälinkin päästä, mutta koronaviruksesta ei juuri ole ollut puhetta - eikä jääkiekostakaan, joka olisi normaalisti ykköspuheenaihe tamperelaisella työmaalla tähän aikaan keväästä. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Nosturikuskilla on varamiehen varamies

Varsinkin suurilla työmailla töiden tekemistä on järjestelty huolella, jotta koronaviruksen tartuntariski ja sen myötä töiden viivästymisen vaara olisivat mahdollisimman pieniä.

Tampereen Kannen työmaalla noin 400 henkilön työt ovat jatkuneet lähes normaalisti. Tampereen keskustassa ratapihan päällä rakennetaan useaa kohdetta Uros Live -areenasta pysäköintilaitokseen ja tornitaloon. Työntekijöitä on riittänyt, ja aliurakoitsijoiden ulkomaiset työntekijät ovat pääosin pysyneet Suomessa.

Materiaalitoimituksetkin ovat tulleet lähes ajallaan.

– Jopa Italiasta tulevia kylpyhuone-elementtejä on päästy lastaamaan ja niitä on nyt matkalla tänne Tampereelle iso määrä, SRV:n Sisä-Suomen aluepäällikkö Henri Sulankivi kertoo.

Poikkeustilanne pitää rakennusyhtiön varpaillaan päivittäin.

– Yllättävän vähällä ollaan päästy tähän mennessä.

Työmaiden avainhenkilöiden, kuten esimerkiksi vastaavan työnjohtajan tai nosturinkuljettajan sijaistaminen on mietitty tarkkaan.

– Meillä on toimihenkilöille aina varamies kotona etätöissä kiertävästi. Vastaavalle työnjohtajalle on yksi varamies työmaalta ja toinen joltain muulta työmaalta, Sulankivi kertoo.

Tehoa siivoukseen ja etätöihin

Rakennusteollisuus RT, Ammattiliitto Pro ja Rakennusliitto (siirryt toiseen palveluun) ovat ilmaisseet huolensa työmaiden yhteisten tilojen hygieniasta.

Muiden muassa Skanska ja SRV kertovat lisänneensä siivousta.

– Kaikki pinnat, mihin käsin kosketellaan, siivotaan vähintään kahdesti päivässä, Sulankivi SRV:stä sanoo.

"Tampereen Kannen työmaalle on tulossa lisää ruokala- ja sosiaalitiloja ensi viikolla. Saadaan lisää väljyyttä", kertoo Henri Sulakivi SRV:stä. Työmaan palaverit pidetään etänä tai ulkona. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Rakennusalalla on otettu koronakriisin myötä digiloikka. Etäkokouksiin on totuttu nopeasti.

– Kaikki valmiudet ovat olleet olemassa, nyt vain on ollut pakko ottaa se henkinen loikka, tulosyksikön johtaja Antti Palo-oja Skanska Talonrakennuksesta kertoo.

Kirvesmiehen kummallinen kevät lomautettuna

Hämeenkyröläinen kirvesmies Jukka Viljamaa on lomautettuna toista kertaa 30-vuotisen uransa aikana. Edellisestä kerrasta on 22 vuotta.

– Sain lomautuksen ja samaan aikaan hallitus päätti lyödä koulut kiinni. Nyt olen voinut opettaa lapsia kuukauden.

Viljamaan lomautus ei johdu suoraan koronavirusepidemiasta vaan Tampereen Härmälään suunnitellun kerrostalon aloitus lykkääntyi sopimusteknisistä syitä.

Kirvesmies Jukka Viljamaa on ollut lomautettuna 4 viikkoa. Tekemisestä ei ole ollut puutetta, sillä kotona Hämeenkyrön Sasin kylässä etäkoulua käy kakkosluokkalainen ja esikoululainen. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Töiden lisäksi Rakennusliiton Osasto 10 puheenjohtajan kalenteri on tyhjentynyt lukuisista ammattiyhdistysliikkeen kokouksista. Hänellä on ollut aikaa tehdä polttopuita ja seurata, miten ala on selvinnyt koronakeväästä.

– Ihan satunnaisia tapauksia on ollut, Viljamaa kertoo koronaviruksesta johtuvista lomautuksista Pirkanmaalla. Työmailla on saatettu joutua siirtämään ihmisiä toisiin tehtäviin esimerkiksi siksi, ettei ulkomaalaista henkilöstöä olekaan ollut käytettävissä.

Hänen mielestään alalla on otettu koronaviruksen tartuntariski ja sen torjunta tosissaan.

– Jos siellä joku sairastuu, niin sitten voidaan yksi työmaa sulkea eikä mene kaikki ison rakennusliikkeen työmaat kiinni.

Ohjeistusta on työmailla tarjolla monella kielellä. Huonoa palautetta työnantajista ei ole tullut.

Viljamaa uskoo että nyt käynnissä olevat työmaat jatkuvat normaalilla miehityksellä. Loppuvuosi voi tuoda alalle työttömyyttä.

– Uskoisin, että tästä päästään yhdessä ylitse, kun kovasti yritetään.

Hän itse pääsee onneksi taas työnsyrjään kiinni.

– Ensi viikolla olisi tarkoitus mennä takaisin työmaalle. Joudutaan kotona vähän säätämään ja vaimo jää kotiin lasten kanssa.

Jukka Viljamaa on tyytyväinen työnantajien toimiin koronaviruksen torjunnassa: "Kaikki voitava on tehty, koska sosiaalitiloja on pyritty lisäämään ja siivousta on lisätty huomattavasti." Joustoa löytyy puolin ja toisin. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Koronavirus tuo niin työvoimapulaa kuin lomautuksiakin

Rakennusalalla on jo käyty yt-neuvotteluja ja lomautusilmoituksia annettu, mutta toistaiseksi hyvin pieni osa niistä on toteutunut. Noin 45 000 jäsenen rakennusalan työttömyyskassaan eli Rakennuskassaan tulee uusia korvaushakemuksia kasvavassa määrin, mutta vielä nyt työttömyyttä on vain jonkin verran enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan.

Paikoin podetaan työvoimapulaa, kun osa ulkomaisesta työvoimasta on jäänyt kotimaahansa rajojen sulkeuduttua. Rakennusliiton arvion mukaan suurin osa on pysynyt suomalaisilla työmaillaan.

Taas yksi työpäivä on päättämässä NCC:n työmaalla Tampereen Ratinassa. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Käynnissä olevat uudisrakennuskohteet nousevat normaaliin tahtiin, mutta joitakin saneeraustöitä, esimerkiksi putkiremontteja ja muita kodeissa tehtäviä korjaustöitä on lykätty. Tämä näkyy lomautuksina.

Mitä pidempään koronapandemian tuoma poikkeustila jatkuu, sitä synkemmältä näyttää myös rakennusalan työllisyys.

– Uusien kohteiden aloitukset vähenevät todennäköisesti kesän jälkeen, Rakennuskassan johtaja Jan Peltonen arvioi.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykselleen huhtikuun alussa tekemän kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan peräti kolme neljästä vastaajasta ennakoi, että suunniteltuja aloituksia saatetaan perua.

Talouden sukellus vaikuttaa asunnonostajiin, joten Peltonen toivookin, että julkisia rakennuksia korjattaisiin ja rakennettaisiin kiihtyvään tahtiin. Alalla vaaditaan hallitukselta tukitoimia, jotka toisivat työtä rakentajille.

Toistaiseksi rakennusmailla riittää töitä, mutta talouden notkahdus voi heijastua alan työllisyyteen loppuvuodesta. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

