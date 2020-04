Herätys: Tuhansien lasten kesäleirit peruuntuvat, koronapotilaita hoidetaan kenttäsairaaloissa, Postnord kerää kritiikkiä Ruotsissa

Tuhansien lasten ja nuorten kesäleirit peruuntuvat – myös rippileirit vaarassa

Tuhansien lasten ja nuorten kesäleirit peruuntuvat tulevana kesänä. Osa koululaisten lomaleirien järjestäjistä odottaa valtionjohdolta vielä tarkempaa ohjeistusta kesän kokoontumisrajoituksista, mutta monessa leiriorganisaatiossa on jo päätetty, että ainakaan kesäkuussa leirejä ei ole koronatilanteen vuoksi turvallista järjestää.

Finnair perui viimeisenkin kaukolennon ennen heinäkuuta

Hupuilla roskilta suojattu Finnairin matkustajakone Helsinki-Vantaan lentokentällä. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Finnair on vähentänyt kesäkuun loppuun asti voimassa olevasta liikennesuunnitelmasta useita vuoroja Keski-Euroopan reiteiltä. Yksittäisiä viikkovuoroja on vähennetty Pariisin, Münchenin, Brysselin, Amsterdamin, Zürichin ja Berliinin reiteiltä. Yhtään Keski-Euroopan reittiä ei kuitenkaan ole kokonaan peruutettu. Sen sijaan kaikki kaukolennot peruuntuvat kesäkuun loppuun asti, lukuunottamatta rahtilentoja.

Maailman messukeskuksissa ja stadioneilla hoidetaan nyt koronapotilaita

Ruotsin puolustusvoimat valmisteli sairaalaa tukholmalaiseen messukeskukseen 26. maaliskuuta. Jonas Ekstromer / EPA

Koronaviruksen kiivas leviäminen on raskas taakka sairaanhoidolle, ja tueksi on pystytetty erilaisia kenttä- ja tilapäissairaaloita. Espanjassa, Britanniassa ja Ruotsissa koronakäyttöön on valjastettu messukeskuksia, Brasiliassa puolestaan on pystytetty kenttäsairaala jalkapallostadionille. Katso täältä kuvista ja videoista, miltä tilapäissairaaloissa näyttää.

Ruotsin hallitus sai luvan sulkea ravintolat ja ostoskeskukset

Stefan Löfvenin hallitus saa lauantaista alkaen järeämmät aseet taisteluun koronavirusta vastaan. Anders Wiklund / TT

Ruotsin hallitus on saanut luvan sulkea ravintolat ja ostoskeskukset – näin halutessaan. Ruotsin valtiopäivien eilen vahvistama, laajemmat rajoitustoimet mahdollistava laki astuu voimaan huomenna ja on voimassa kesäkuun loppuun saakka. Ruotsissa on jo kielletty yli 50 hengen kokoontumiset sekä vierailut vanhainkoteihin. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on tähän mennessä kuollut Ruotsissa yli 1 300 ihmistä.

Ruotsin ja Tanskan postien yhdistämistä kritisoidaan voimakkaasti

Sekä Ruotsissa että Tanskassa paketteja lähetetään ja vastaanotetaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Postnordin jakeluauto kuvattiin helmikuussa Kööpenhaminassa. AOP

Ruotsin ja Tanskan postien yhdistyessä vuonna 2009 Postnordiksi olivat odotukset suuria. Kun yhdistymisestä ensimmäisen kerran kerrottiin julkisuuteen, Ruotsin elinkeinoministeri Maud Olofsson korosti, että selvitäkseen kilpailusta postin on kasvettava suuremmaksi. Jälkikäteen Olofssonia on Ruotsin mediassa syytetty katastrofaalisen virhearvion tekemisestä.

Sateita ja plusasteita

Idässä ja pohjoisessa tulee päivällä lumi- tai räntäsateita. Lännessä on aluksi poutaa, mutta päivällä saattaa tulla paikoin sateita. Lämpötila on etelässä kahdeksan asteen tienoilla. Pohjoisessa on kylmempää. Ajokeli on huono Lapin itäosassa sekä Taivalkoskella ja Kuusamossa lumisateen vuoksi.

