Poliisin piiritystilanne Vantaan Asolassa on päättynyt – yksi henkilö otettiin kiinni, poliisi käytti asetta

Poliisilla on käynnissä operaatio Vantaan Asolassa. Operaatio liittyy piiritystilanteeseen, jossa poliisi on tavoitellut myöhäisillasta lähtien aseistautunutta henkilöä asunnosta. Tilanne on yhä käynnissä ja poliisi on eristänyt aluetta. #poliisi #Vantaa