Lady Gagan masinoima jättimäinen hyväntekeväisyyskonsertti suorana Areenassa ensi yönä – hyppää mukaan etkoille jo kello 21

Lady Gaga on kerännyt ympärilleen maailman ykkösartistit konsertoimaan koronatilanteen helpottamiseksi.

Lady Gaga on kerännyt ympärilleen maailman ykkösartistit konsertoimaan koronatilanteen helpottamiseksi. Universal Music

Lady Gagan ideoima, koronapandemiasta kärsivien hyväksi järjestettävä megakonsertti One World: Together at Home välitetään ympäri maailmaa ja Suomessa sitä voi katsoa suorana lähetyksenä Yle Areenasta. Nimen mukaisesti kotoa käsin voi antaa tukensa esimerkiksi koronan etulinjassa tiukilla oleville hoitoalan työntekijöille.

Konserttia ja sitä edeltäviä etkoja voi seurata suorana Areenasta klo 21 alkaen. Varsinainen parituntinen konsertti alkaa klo 3. Konsertti näytetään myös sunnuntaina Yle TV2:ssa kello 19.00–21.00 suomeksi tekstitettynä.

Hyväntekeväisyyskonsertin järjestäjinä toimivat Lady Gagan lisäksi Global Citizen -kansalaisjärjestö sekä Maailman terveysjärjestö WHO, jolta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump veti juuri pois tukensa.

Konsertin yhteydessä voi lahjoittaa rahaa WHO:n COVID-19 Solidarity Response -rahastolle. Tähän mennessä Lady Gaga on kerännyt WHO:lle jo 35 miljoonaa dollaria.

Megakonserttiin ovat lähteneet mukaan maailman ykköstähdet. Esiintyjinä nähdään liuta artisteja kuten Alicia Keys, Billie Eilish, Celine Dion, Elton John, Jennifer Lopez, Paul McCartney, Stevie Wonder ja Taylor Swift.

Amerikkalainen 18-vuotias Billie Eilish on yksi One World -hyväntekeväisyyskonsertin esiintyjistä. AOP

Tapahtuman juontavat talk show -tähdet Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ja Stephen Colbert. Suomenkielisestä selostuksesta lähetyksessä vastaavat YleX:ltä tutut Katri Norrlin ja Jani Kareinen.

Musiikin ja komiikan lisäksi ohjelmassa kuullaan muun muassa lääkäreiden ja hoitajien kertomuksia heidän työstään koronan keskellä.

Alunperin konsertin piti olla vain parituntinen. Mukaan halusi kuitenkin niin moni, että varsinaista televisioitavaa ohjelmaa edeltää kuuden tunnin mittaiset etkot.

Ennakkolähetyksen esiintyjiä ovat esimerkiksi Adam Lambert, Annie Lennox, Rita Ora ja Ellie Goulding. Muusikkojen lisäksi etkoilla nähdään urheilutähtiä, näyttelijöitä ja sosiaalisen median vaikuttajia.

Lisää tietoa One World: Together at Home -hyväntekeväisyyskonsertin nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).