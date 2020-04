Vuohia kasvattava taustavaikuttaja rakentaa Saksan äärioikeistosta valtavirtaa – Götz Kubitschek ohjaa muutosta kivikartanostaan keskellä maalaiskylää

Kirjakustantaja Götz Kubitschek kasvattaa keskellä itäisen Saksan maaseutua seitsemää lasta, oman ruokansa ja uutta sukupolvea äärioikeistolaisia poliitikkoja. Seuraavaksi vuorossa on Saksan kansa.

SCHNELLRODA Harvat vuohet ovat Saksassa yhtä tunnettuja kuin nämä puisen portin takana määkivät. Omistaja Götz Kubitschek avaa portin ja aloittaa lepertelyn.

– No, mikä hätänä, Kubitschek juttelee eläimille.

Vuohiaitaus sijaitsee suuren kivitalon pihalla Schnellrodan kylässä. Parinsadan asukkaan kylä sijaitsee keskellä maaseutua entisen Itä-Saksan alueella Saksi-Anhaltissa.

Omistaja kutsuu taloaan kartanoksi.

Kylän raitti on tyhjä maaliskuun ensimmäisellä viikolla, vaikka koronaepidemia tekee vasta tuloaan Saksaan. Liikkumisrajoituksia ei vielä ole.

Silti kylässä tuntee olevansa tarkkailun kohteena.

Saksan kotimaantiedustelu Verfassungschutz ilmoitti maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun)ottavansa Vaihtoehto Saksalle eli AfD-puolueen äärioikeistosiiven tiedustelukohteeksi.

Sen katsotaan olevan uhka demokratialle.

Päätös osuu suoraan Schnellrodan kylään ja sen tunnetuimpaan asukkaaseen.

– Kylää on alettu pitää poliittisena paikkana meidän työmme seurauksena, Kubitschek sanoo.

Äärioikeistolainen taustavaikuttaja Götz Kubitschek asuu lähes omavaraisella maatilalla Schnellrodan kylässä itäisessä Saksassa. Tilalla kasvatetaan muun muassa vuohia. Suvi Turtiainen / Yle

Vuohiaitauksen mudassa tarpova Götz Kubitschek on seitsemän lapsen isä, kirjakustantaja ja Saksan politiikkaa perustavanlaatuisesti järisyttävä taustavoima.

Vielä ennen koronakriisiä Saksa oli syvässä poliittisessa kriisissä, ja Kubitschekilla on osuutta asiaan.

Poliittinen kohunäytelmä meni seuraavasti:

Helmikuussa maahanmuuttovastainen AfD teki tempun, joka johti valtapuolue CDU:n eli kristillisdemokraattien puoluejohtajan Annegret Kramp-Karrenbauerin eroilmoitukseen.

Samalla kariutuivat Kramp-Karrenbauerin haaveet nousta Saksan liittokansleriksi Angela Merkelin jälkeen.

Poliittiseen maanjäristykseen riitti se, että itäisen Thüringenin osavaltion AfD asettui tukemaan samaa maltillisen oikeiston ehdokasta osavaltiojohtajaksi kuin CDU.

Pelkkä saman ehdokkaan äänestäminen tulkittiin yhteistyöksi äärioikeiston kanssa. Tämä on Saksassa ehdoton poliittinen tabu maan natsihistorian vuoksi.

Tilanne oli muille puolueille piinallinen, koska juuri Thüringenin AfD-osasto tunnetaan erityisen äärioikeistolaisena.

Sitä johtaa Björn Höcke, puolueen uuden äärioikeistosuunnan keulakuvaksi noussut hahmo.

Saksan suurimman päivälehden Bildin kannessa häntä kutsutaan uusnatsiksi. Oikeusistuin on linjannut, että Höckeä voi kutsua fasistiksi, koska termillä on oikeuden mukaan totuuspohjaa.

Tämän poliittisen vyyhdin vuoksi olemme saapuneet Kubitschekin luokse.

Se, mitä AfD:ssä nyt tapahtuu, saa syötteitä suoraan hänen kivikartanonsa sisältä.

Mielenosoittajat esittelivät kylttiä, jossa keskustaoikeistolaisen FDP-puolueen johtajan Thomas Kemmerichin ja AfD-johtajan Björn Höcken yhteistyötä verrataan natsi-Saksaan. Kuva Berliinistä helmikuulta 2020. Felipe Trüba / EPA

Höcke ja Kubitschek ovat tunteneet toisensa jo parikymmentä vuotta.

Björn Höcke on uuden äärioikeistosuunnan johtava poliitikko ja keulakuva. Kubitschek on puolestaan merkittävin taustavaikuttaja – päästrategi ja Saksan niin kutsutun uuden oikeiston johtava intellektuelli.

Hänen opastuksellaan puolue on nykyisellä äärioikeistolaisella tiellä.

Olemme saapuneet Schnellrodaan etuajassa. Kubitschek tarjoaa kahvia ja kutsuu odottamaan kirjastohuoneeseen.

Hän korjaa pöydältä lentokoneen pienoismallin, jota hän on rakentanut poikansa kanssa.

Huoneessa on pieni alttari. Perhe on katolinen.

Isäntä vetäytyy itse viereiseen työhuoneeseen vielä hetkeksi.

Kirjahyllystä löytyy tuoretta Nobel-voittajaa, Balkanin oikeistonationalisteja sympannutta Peter Handkea, mutta myös liberaalin lehdistön suosikin, poliittisen tutkijan Ivan Krastevin teos.

Kubitschek kertoo, että saksalaistoimittajat ovat halunneet huomioida vain hyllyssä olevat natseihin liitetyt kirjat hänestä kirjoitetuissa jutuissa. Kirjarivistössä näkyy ainakin kansallissosialistisia propagandaelokuvia tehneen Leni Riefenstahlin elämäkerta.

Kubitschek ei enää päästä saksalaisten laatulehtien tai pääkanavien toimittajia kotiinsa.

Sen sijaan Ylen haastattelupyyntöön Kubitschek suostui – myös muut pohjoismaiset mediat ovat olleet tervetulleita.

Tavoitteena on kasvattaa uusi sukupolvi laitaoikeistolaisia ajattelijoita ja poliitikkoja.

Kubitschek tietää hyvin, että Suomessa perussuomalaiset ja myöhemmin siniset ovat olleet mukana hallituksessa, kun taas Saksassa kaikki yhteistyö AfD:n kanssa on muille puolueille ehdoton tabu.

Hän istuutuu massiivisen puupöydän äären antamaan haastattelua. Ikkunasta näkyy kelirikkoinen kevätmaisema.

Tilan isännällä on opettajan koulutus, mutta elämäntyönä ovat kotitalon yhteydessä toimiva kirjakustantamo ja poliittinen koulutuskeskus.

Tavoitteena on tukea ja kasvattaa uusi sukupolvi laitaoikeistolaisia ajattelijoita ja poliitikkoja, Kubitschek sanoo.

– Haluamme näyttää, ettei oikeisto edusta politiikan typerää laitaa vaan on ihan samalla tavalla akateeminen, hän perustelee.

Saksan AfD-puolue on muuttunut Götz Kubitschekin vaikutuksesta äärioikeistolaisemmaksi. Suvi Turtiainen / Yle

Kubitschek kutsuu itse työtään metapoliittiseksi ajatteluksi, eli syötteiden antamiseksi yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Ajatukset, joita täällä Schnellrodan kivikartanon pihapiirissä ajatellaan, Kubitschek haluaa siis osaksi laajempaa saksalaista ajattelua.

Se tarkoittaa yhteiskunnallisen ilmapiirin ja arvojen muuttamista.

Kun tapaa puhua esimerkiksi maahanmuutosta on saatu ohjattua haluttuun suuntaan, myös poliittisen tavoitteiden ajaminen helpottuu.

Kubitschekin laskujen mukaan hänen kustantamossaan on julkaistu jo parisataa kirjaa, ja poliittisen akatemian kesä- ja talvikursseilla on kasvatettu jo kolme-neljätuhatta oikeistovaikuttajaa. Osa heistä on nyt johtavissa asemissa.

Kubitschek aloitti toimintansa jo 20 vuotta sitten, mutta vasta AfD-puolueen nousun myötä se alkoi näkyä Saksan politiikassa.

– Aiemmin toimimme aatteellisella tasolla. Nyt vaikutamme suoraan metapoliittisen ajattelun kautta poliittisiin neuvonantajiin ja poliittiseen työhön, Kubitschek sanoo.

Äärioikeistoaktiivit Jürgen Elsässer ja Götz Kubitschek osallistuivat laitaryhmien järjestämään mielenosoitukseen Berliinissä joulukuussa 2016. Kokoontuminen järjestettiin joulutorille tehdyn terrori-iskun jälkeen. Bernd von Jutrczenka / EPA

Viisi vuotta sitten Eurooppaa ravisteli yli miljoonan turvapaikanhakijan tulo. Heistä valtaosa jäi Saksaan, mikä ei ilahduttanut kaikkia.

Itäisen Saksan Dresdenissä järjestettiin maanantaisin Pegida-liikkeen maahanmuuttovastaisia mielenosoituksia. Kubitschek nousi usein lavalle puhumaan.

Kubitchekin ajatukset saivat kaikupohjaa AfD:n sisällä. Eurokriittisenä professoripuolueena aloittanut AfD alkoi muuttua entistä enemmän maahanmuuttovastaiseksi nationalistipuolueeksi.

Pian saksalaisissa laatulehdissä alkoi ilmestyä juttuja omintakeisesta kirjakustantajasta. Toimittajat istuivat illallisella hänen kotonaan, söivät kotona tehtyä vuohenjuustoa.

Vuohista tuli tunnettuja, kun lehdissä kerrottiin suurperheen pyrkimyksestä elää omavaraisesti.

Vuonna 2015 Kubitschek oli laatimassa niin kutsuttua Erfurtin päätöslauselmaa, jossa vaadittiin loppua monikulttuurisuudelle ja Saksan identiteetin kadottamiselle.

Julistuksen myötä AfD:n sisälle syntyi uusi äärioikeistosiipi Der Flügel eli juuri se, jota Saksan kotimaantiedustelu pitää uhkana demokratialle.

Tiedustelupalvelun maaliskuisen ilmoituksen mukaan liike rakentaa viholliskuvia ja on rasistinen, juutalaisvastainen sekä islamofobinen. Pelko on, ettei puhe jää vain puheeksi vaan inspiroi Saksassa lisääntynyttä äärioikeistoväkivaltaa.

Saksassa on tehty esimerkiksi alle vuoden aikana kolme äärioikeistovihan motivoimaa tappavaa iskua. Niissä kuoli kaikkiaan 14 ihmistä.

Ylen haastattelemat maahanmuuttajien etujärjestöt sanovat myös arkipäivän rasismin lisääntyneen ja kielenkäytön koventuneen sen jälkeen, kun AfD alkoi kasvattaa suosiotaan.

Lue myös: Saksa heräsi uuteen todellisuuteen poliitikkomurhan jälkeen – Myös berliiniläispoliitikko Anne Helm oli tappolistalla, ja bussipysäkillä hänen viereensä istui kaksi miestä

Myös AfD-puolueen sisällä puhetapa koventui. Der Flügelistä tuli sisäinen haastaja.

– AfD perustettiin, koska ihmiset olivat tyytymättömiä EU:hun ja finanssikriisiin ja muuhun sellaiseen. Mutta se ei riitä, Kubitschek sanoo.

Hänen mukaansa alkuperäinen puoluejohto ei edes tajunnut, minkälaisen dynamiikan se sai valjastettua tyytymättömien saksalaisten parista, kun puolue vuonna 2013 perustettiin. Maahanmuuttovastaisuus nosti puolueen nykyiseen suosioonsa.

– Eli alkuperäinen noste ei tullut meiltä, mutta nyt me päätämme sisällöstä, Kubitschek sanoo.

Kuulostaa puolueen sisäiseltä vallankaappaukselta.

Götz Kubitschekin kotitila sijaitsee Schnellrodan kylässä Saksi-Anhaltissa. Gregor Theus

Mitä Kubitschek sitten haluaa?

Kotikartanon portaikossa roikkuu kartta, johon on piirretty Saksan rajat vuonna 1937.

AfD:n nousua on pidetty vaarallisena, koska puolueen riveistä on kuulunut toistuvasti natsiajan kauhuja vähätteleviä kommentteja.

Esimerkiksi vuonna 2018 puolueen grand old man, entinen puoluejohtaja ja Kubitschekin läheinen liittolainen Alexander Gauland kutsui natsiaikaa linnunjätöksen kokoiseksi asiaksi Saksan historiassa.

Kommentti kuohuttaa edelleen, sillä Saksan nykyidentiteetti perustuu pitkälti ajatukselle, etteivät natsiajan kauheudet saa toistua. Muistaminen on tulevien julmuuksien estämistä.

Nie wieder. Ei koskaan enää, sanotaan.

Kubitschekilta on turha nyhtää holokaustin kieltäviä tai natsiaikaa ylistäviä kommentteja.

Kubitschek puhuu itse rauhallisesti ja vastaa kaikkiin kysymyksiin kohteliaaksi. Hän sanoo puhetavan olevan erittäin harkittua.

– Edustan politiikassa kovempaa linjaa kuin moni liberaalikonservatiivi AfD-poliitikko, mutta en anna tilaisuutta väärinkäsityksille tai päästä suustani vääriä sanoja.

Kubitschek edustaa ajatusmaailmaltaan identitaarista liikettä. Ympäri Eurooppaa toimiva liike vastustaa erityisesti muslimien maahanmuuttoa ja pelkää "väestönvaihtoa".

Väestönvaihto on laitaoikeiston viljelemä teoria, jonka mukaan Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet ihmiset täyttävät Euroopan ja valkoihoiset ihmiset kuolevat pikkuhiljaa sukupuuttoon.

Kubitschek muotoilee asian toisin. Hän sanoo uskovansa ajatukseen kansoista, jotka voidaan rajata erilliseksi muista kansoista. Hänelle kysymys identiteetistä on näiden vuosikymmenien avainkysymys.

Ajatus kansasta on etnonationalistinen ja sulkee pois Saksan miljoonat maahanmuuttajataustaiset asukkaat. Hänen mielestään on täysin kestämätöntä, että Saksaan päästetään vuosittain satojatuhansia “täysin vieraita” ihmisiä.

Kubitschek haluaisi palauttaa Saksaan asevelvollisuuden jo sen tarjoaman luonnekasvatuksen vuoksi.

Kubitschek on henkilö, joka ihailee Saksan historiasta Preussin valtakuntaa. Sotilasvaltiota, jota kutsutaan moderniksi Spartaksi.

Hän kertoo juuri katsoneensa dvd:ltä sarjaksi tehdyn version Aku Louhimiehen Tuntemattomasta sotilaasta poikansa kanssa. Myös Väinö Linnan alkuperäisteos on tuttu.

Hänen mukaansa kirja kertoo nuorille miehille sen, mitä tarkoittaa olla urhea sotilas. Kubitschek haluaisikin palauttaa Saksaan asevelvollisuuden jo sen tarjoaman luonnekasvatuksen vuoksi.

– Haluan, että miehisyydellä on jälleen merkitystä maassamme.

Kubitschekin ja hänen vaimonsa Ellen Kositzan kotona näkyvät perinteiset sukupuoliroolit.

He teitittelevät toisiaan, mikä on Saksassa harvinaista. Lapsilla on vanhakantaiset saksalaiset nimet.

Viisikymppiselle pariskunnalle on jo syntynyt ensimmäinen lapsenlapsi.

Götz Kubitschekin vaimo Ellen Kositza (vas.) pelaa keittiössä shakkia tyttärensä kanssa. Myös Kositza on tunnettu äärioikeistosiiven vaikuttaja ja kirjoittanut muun muassa kirjan sukupuolirooleista. Suvi Turtiainen / Yle

Perussuomalaisten tai Ruotsin maahanmuuttovastaisen puolueen ruotsidemokraattien kannatukseen verrattuna AfD:n kannatus on Saksassa vielä maltillinen.

Koko maassa puolue saa mielipidemittausten mukaan nyt noin 10-14 prosentin kannatuksen.

Sen sijaan entisen Itä-Saksan alueella AfD:tä kannattaa 20-25 prosenttia väestöstä.

AfD:n suosiota erityisesti maan itäosissa on selitetty sillä, etteivät Saksat koskaan todella yhdistyneet taloudellisessa hyvinvoinnissa tai demokratiakäsityksessä. Idässä on yhä tunnetta toisen luokan kansalaisuudesta.

Kubitschek on itse kotoisin eteläisestä Saksasta alueelta, joka oli osa Länsi-Saksaa.

Muutto itään oli harkittua. Ilmapiiri on heille täällä suotuisa.

– Työmme ei olisi ollut mahdollista läntisessä Saksassa, Kubitschek myöntää.

Äärioikeistolaiset mielenosoittajat kokoontuivat itäisessä Chemnitzin kaupungissa elokuussa 2018. Filip Singer / EPA

Saksan perinteisissä valtapuolueissa AfD:n nousua maan itäosissa on katsottu erittäin huolestuneina juuri sen vuoksi, että nimenomaan entisen DDR:n alueella Thüringenissä ja Brandenburgissa AfD on selvästi äärioikeistolainen.

Myös liittokansleri Angela Merkel on nimennyt AfD:n uhkaksi demokratialle.

Kun pääministeri Sanna Marin oli helmikuussa Berliinissä tapaamassa Merkeliä, Thüringenin äärioikeistokoplauksen aiheuttama poliittinen kriisi oli vielä akuutti.

Suomalaistoimittajat kysyivät liittokanslerilta lehdistötilaisuudessa, onko AfD vaarallisempi kuin muiden Euroopan maiden nationalistipuolueet.

– En halua ottaa kantaa muiden maiden tilanteeseen, jokaisen on tehtävä arvio itse. Mutta AfD:n kanssa me emme tee yhteistyötä, Merkel vastasi.

Muutto itään oli Kubitschekin perheelle harkittua. Ilmapiiri on heille suotuisa.

Saksan johtava äärioikeistotutkija Hajo Funke sanoo Ylen haastattelussa, että AfD:n äärioikeistosiipi ammentaa suoraan Saksan omasta natsiajasta ja juuri tämän vuoksi se on uhka demokratialle.

Thüringenissä tapahtunutta äärioikeistokoplausta on verrattu Weimarin tasavallan poliittiseen sekasortoon, joka auttoi aikoinaan natsit valtaan.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan AfD:ssä on edelleen käynnissä sisäinen valtakamppailu lähempänä keskilinjaa olevien ja äärioikeistosiiven välillä.

Professori Hajo Funke on eri mieltä. Thüringenin AfD-johtaja Björn Höcke liittolaisineen on voittanut kisan.

– Valtataistelu on ohi. Viime puoluekokouksessa ei kuultu enää mitään kriittisiä puheenvuoroja Höckeä vastaan, Funke sanoo.

Maaliskuun alussa tehdyn haastattelun jälkeen koronaepidemia iski myös Saksaan toden teolla.

Koulut ja päiväkodit sekä useimmat liikkeet suljettiin. Kaikki vapaa-ajanviettopaikat ovat kiinni.

Mutta myös keskellä koronakriisiä Schnellrodan kylä nousi otsikoihin.

Äärioikeistosiiven johtohahmo Höcke kertoi yllättäen Sezession-verkkojulkaisussa, (siirryt toiseen palveluun) että AfD:n äärioikeistosiipi Der Flügel lakkautetaan.

Taustalla vaikutti kotimaantiedustelun päätös ottaa Der Flügel entistä laajemman tiedustelun kohteeksi. Paine päästä eroon epävirallisesta mutta vaikutusvaltaisesta äärioikeistosiivestä kasvoi puolueen sisällä.

Uutinen näyttää lähinnä silmänkääntötempulta.

Höcke on yhä entisessä valta-asemassaan, samoin toinen äärioikeistosiiven johtohahmo, Brandenburgin AfD:tä johtava Andreas Kalbitz.

Nyt kun tiedustelukohdetta ei enää virallisesti ole, on kotimaantiedustelun keksittävä uusi tapa rajata tarkkailun kohteena oleva poliittinen äärioikeisto.

Myös tämän käänteen takaa löytyy tuttu nimi äärioikeistolaisessa Sezession-julkaisussa.

Höcken haastattelun on tehnyt ja julkaissut kivikartanossaan asuva kustantaja Götz Kubitschek.

