Moni lomautettu saa nyt vain tonnin käteen kuussa – kaksi naista kertoo, miten perheet keksivät yhä uusia säästökohteita selvitäkseen

Taas yksi julkimo sanoo mediassa, että kyllä me tästä koronasta yhdessä selvitään. Tamperelainen Mimmi Kanerva huokaisee.

– Kaikille se selviäminen ei ole niin yksinkertaista, hän sanoo.

Mimmi Kanerva on keittiöpalveluvastaava tamperelaisessa koulussa. Hänen työkaverinsa Minna Honkala on palvelutyöntekijä eli hän siivoaa ja laittaa ruokia tarjolle päiväkodissa. He ovat toista viikkoa lomautettuna. Edessä on vielä kuusi pitkää viikkoa.

Keski- ja suurituloisten kuplassa voi unohtua, miten vaikea pienistä tuloista on enää säästää. Siinä missä lomautus voi olla suurituloiselle sapattivapaata, pienituloisen talous menee pitkäksi aikaa sekaisin.

Sekä Honkala että Kanerva säästävät, mistä voivat.

– Niin kauan kuin on mistä taistellaan, taistellaan. Luovuttaminen ei ole vaihtoehto, Mimmi Kanerva sanoo.

– Pitää olla pää kylmänä ja mennä päivä kerrallaan, Minna Honkala lisää.

Yli satatuhatta lomautettua ja lisää tulee

Koronaviruspandemian takia monet yritykset ovat joutuneet lomauttamaan henkilöstöään. Kokoaikaisesti lomautettujen kokonaismäärä oli viikko sitten Suomessa noin 142 000. Määrä kasvaa jatkuvasti. Maanantaina luku oli jo noin 155 000, selviää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi on valtava joukko ihmisiä, joiden lomautukset ovat vasta edessä tai jotka ovat osa-aikaisesti lomautettuja.

Minna Honkala ja Mimmi Kanerva ovat töissä ateria- ja siivousyhtiö Pirkanmaan Voimialla. Se lomauttaa 350 henkilöä. Honkala ja Kanerva olisivat toivoneet, että kaikki työntekijät olisi lomautettu yhtä pitkäksi ajaksi. Seitsemän viikkoa on pitkä aika.

Pirkanmaan Voimian pääluottamusmies Sari Nieminen sanoo, että monelle pienipalkkaiselle työntekijälle lomautus on henkisesti ja taloudellisesti raskas ratkaisu.

Ruoka- ja puhdistuspalveluhenkilön palkka on muutenkin pieni eli noin 1 900 euroa kuussa. Ansiosidonnaista päivärahaa saa vajaat 1 500 euroa, mistä jää verojen jälkeen noin tuhat euroa käteen, Nieminen laskee päivärahalaskurilla (siirryt toiseen palveluun).

Siitä pitää maksaa perheen vuokrat, lainat, ruuat ja muut laskut.

Vähän toivoa tuo omavastuun väliaikainen poistuminen koronan takia, koska viiden päivän karenssia ei ole. Honkalan ja Kanerva työttömyyskassa JHL:ssa on lisäksi pystytty onneksi maksamaan päivärahat suhteellisen nopeasti.

Talous menee silti äärimmäisen tiukoille, koska pienistä tuloista jää harvoin säästöä.

Siksi Kanervan ja Honkalan perheissä syödään nyt nuudelia, makaronia ja munakasta.

"Jos töistä soitettaisiin, menisin sinne heti"

Mimmi Kanervan perheen taloudellista tilannetta vaikeuttaa se, että aviomies on invataksiyrittäjä. Taksiyrittäjät kärsivät nahoissaan jo taksiuudistuksesta, nyt korona iskee heihin raskaasti.

Mimmi Kanervasta tuntuu välillä pahalta, kun toitotetaan, miten koronasta selvitään yhdessä tsempaten. Pienituloiselle pelkkä tsemppi ei riitä, pitää olla rahaa myös ruokaan. Miikka Varila / Yle

Siksi Mimmi Kanerva olisi toivonut, että olisi voinut olla töissä.

– Esitin toivomuksen, että voisin olla töissä. Jos töistä soitettaisiin, menisin sinne heti.

Tämä toive ei toteutunut. Perhe yrittää nyt kaikin voimin pitää yrityksen ja kodin. Mimmi Kanerva on pyytänyt pankista lyhennysvapaita, että he voisivat maksaa asuntolainasta vähän aikaa pelkät korot. Vastausta pankilta ei ole vielä tullut, koska moni muukin on samassa tilanteessa ja pankissa on jonot. Nelihenkinen perhe elää nyt käytännössä Kanervan tuloilla.

Kaikesta säästetään, mistä voidaan. Perhe elää maaseudulla ja tarvitsee kahta autoa. Nyt toinen auto on laitettu seisontavakuutukseen. Vakuutuksia on pienennetty. Kaikki maksukanavat on suljettu. Perheen teinit saavat kouluruokaa kaupungilta ja äiti tekee muut ruuat itse.

– Muutaman euron kuluja tulee monista paikoista. Silläkin säästää, että käy kaikki nämä asiat läpi ja miettii, mitä pystyy säästämään.

Työttömyyskassaa varten Mimmi Kanerva haki muutosverokortin, ettei päivärahasta menisi niin paljon veroja.

– Meidän piti tehdä pihasauna, mutta nyt sitten sitä ei tehdä valmiiksi, Kanerva kuvaa.

Pakkasessa ruokaa

Myös Minna Honkala säästää, mistä ikinä pystyy. Hänellä on yhteishuoltajuus kahdesta lapsesta ja lisäksi aikuinen tytär on nyt lomautettuna.

Päivärahaa ei ole voinut vielä anoa työttömyyskassasta, mutta Honkala lähettää anomuksen heti kun sen pystyy.

– Meillä on pakkasessa nyt ruokaa ja yritetään elää naftisti.

Honkala aikoo myös muuttaa veroprosenttinsa ja siirtää laskuja.

– Toukokuun vuokra tulee kohta maksuun ja pitää miettiä, miten siitä selviää. Sato tarjosi tuhannelle 50 euron lahjakortin Lidliin ja sain juuri kuulla, että olen näiden joukossa.

Päivä kerrallaan

Sekä Honkalan että Kanervan teini-ikäiset lapset ovat niin isoja, että ymmärtävät tilanteen. Jos lomautus päättyy toukokuun lopussa, kestää vielä kuukausia, että saa maksettua siirretyt laskut. Taloutta pitää venyttää paljon pidempään kuin pelkkä lomautusaika on.

– Sanoin lapsille, että hyvä jos jouluna ollaan päästy tasapainoon. Nyt mennään nyörit kireällä, Minna Honkala sanoo.

Minna Honkala yrittää saada laskuja siirrettyä. Vapun vieton saa tänä vuonna unohtaa. Miikka Varila / Yle

Honkala muutti juuri ja hän on yrittänyt keskittyä laittamaan tavaroita paikoilleen. Tavoite on saada yksi laatikko tai pussi päivässä järjesteltyä. Lasten takia Minna Honkala yrittää pysyä positiivisena.

– Päivä kerrallaan mennään ja huomista ei murehdita. Jos rahat loppuvat, sitten ne loppuvat ja pitää pyytää apua.

Tsemppiä hän saa työkavereilta. Koiran kanssa pääsee ulos ja Honkala kuuntelee mielellään musiikkia tai lukee kirjoja.

– Lasten kanssa katsellaan huolettomia ohjelmia tai pelataan jotain.

Myös Mimmi Kanerva yrittää katsoa tulevaan ja miettiä, että tämä on väliaikaista. Omakotitalossa maalla on tekemistä, mutta tekemistä rajoittaa rahanpuute.

– Voisin suhtautua lomautukseen kuin lomaan, mutta takaraivossa jyskyttää, ettei tuloja tule.

Sen takia hän toivoo, että hallitus päättää vielä avata koulut.

