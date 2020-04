Kauppakeskusten asiakasmäärät romahtaneet jopa kolmannekseen normaalista – kokonaan kiinni ne menevät vasta jos viranomaiset kehottavat

Suurin asiakaskato on tapahtunut pääkaupunkiseudun uusimmassa kauppakeskuksessa Triplassa.

Pääkaupunkiseudun kauppakeskusten asiakasmäärät ovat koronaviruksen takia romahtaneet rajusti. Suurin pudotus kävijämäärissä on tapahtunut seudun uusimmassa kauppakeskuksessa Pasilan Triplassa.

– Maaliskuussa meillä oli noin 1,5 miljoonaa kävijää ja pudotus oli noin 40 prosenttia. Nyt huhtikuussa on ollut kävijöitä viikkotasolla muutama sata tuhatta, joka on normaalitilanteeseen verrattuna noin kolmannes, kertoo Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki.

Myös muissa suurissa kauppakeskuksissa asiakaskato on ollut silmin nähtävissä.

Esimerkiksi yhden vilkkaimman keskuksen Leppävaaran Sellon asiakasmäärä on pudonnut noin 25 000 päivittäiseen kävijään, joka on reilusti alle puolet normaalista.

– Meillä käy yleensä arkisin 65 000–75 000 asiakasta, viikonloppuisin jopa yli 80 000 päivässä. Ihmisiä on nyt liikkeellä huomattavasti vähemmän, kertoo kauppakeskusjohtaja Matti Karlsson Sellosta.

Ihmiset näyttävät välttävän kauppakeskuksissa asiointia myös Vantaalla ja Itä-Helsingissä. Jumbossa asiakasmäärä on pudonnut noin puoleen ja samoin on käynyt Itiksessä.

– Toisina päivinä se on alle 40 prosenttia ja toisina 60 prosenttia alle vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Itiksen kauppakeskusjohtaja Christoffer Janssen.

Useat liikkeet ovat jo sulkeneet ovensa toistaiseksi asiakasvirtojen ehdyttyä.

– Jumbon 170 liikkeestä ja palvelusta on kiinni toistaiseksi 70, kertoo Jumbon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.

Pasilan uudessa kauppakeskuksessa Triplassa enää noin puolet kaupoista palvelee joka päivä.

– Liikkeistä noin puolet on auki jatkuvasti ja osa liikkeistä palvelee asiakkaita osan aikaa viikosta. Asiakkaan kannattaa aina tarkistaa liikkeen aukioloajat sivustoltamme ennen asiointia, kertoo Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki.

Suuri osa suljetuista liikkeistä ja palveluista on ravintoloita ja viihdepalveluita, mutta joukossa on myös erikoiskauppoja, esimerkiksi vaateliikkeitä. Näin tilanteen summaa Sellon osalta kauppakeskusjohtaja Matti Karlsson:

– Päivittäistavarakaupat ovat normaalisti auki sekä apteekki ja Alko. Erikoiskaupan puolella kaikki ravintolat on hallituksen päätöksellä kiinni. Noin 10:llä niistä on ulosmyyntiä. Muista erikoiskaupan liikkeistä noin puolet on enää auki.

Vähiten sulkemisia on tapahtunut Citycon Oyj. pyörittämissä Isossa Omenassa ja Myyrmannissa sekä idän jättiläisessä Itiksessä.

Kyseisten keskusten palveluista ja liikkeistä on kiinni koronakriisin takia vasta noin 30 prosenttia.

Useat kauppakeskusjohtajat kertovat, että keskusten kokonaan sulkeminen asiakkaiden puuttumisen tai koronaviruksen leviämisen estämisen vuoksi ei ole näköpiirissä.

– Meidän vuokralaiskannasta iso osa on päivittäistavarakauppoja, apteekkeja ja terveysasemia eli nämä palvelut pitää turvata kuluttajille ja näin ollen kauppakeskukset kyllä pidetään auki, mikäli vastakkaisia ohjeita ei viranomaisilta saada, kertoo kauppakeskustoiminnoista vastaava johtaja Sanna Yliniemi Citycon Oyj:stä.

