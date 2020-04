Toteutuuko uusmaalaisten pelätty rynnistys mökeille? Yle seuraa liikennettä ja tilannetta suosituissa mökkikunnissa

Uudenmaan eristys purettiin tiistaina. Tuleva viikonvaihde näyttää, miten rajan aukeaminen näkyy mökkipaikkakunnilla.

Kirmaavatko uusmaalaiset nyt joukolla maakuntiin ja mökeille vai jatkuuko elo mökkikunnissa ennallaan? Pääministeri Sanna Marin (sd.) kehotti viikolla suomalaisia unohtamaan mökkeilyn vielä tässä vaiheessa poikkeustilaa, vaikka Uudenmaan eristys purettiin.

Seuraamme päivän aikana liikennemääriä Uudeltamaalta, sekä esimerkiksi 5-tiellä Kuortissa ja Varsinais-Suomen Kustavissa.

Varsinais-Suomen Kustavissa vilkasta

Suositussa mökkikunnassa Kustavissa Uudenmaan rajan aukeaminen näkyi heti keskiviikkona: mökkiläisiä oli liikkeellä tavallista enemmän.

Keskustan kaupalta kerrottiin Ylen toimittajalle, että asiakkaita on ollut noin kolmannes enemmän kuin tavallisesti.

Kustavissa on 3 100 kesämökkiä ja mökkiläisistä 15 prosenttia on pääkaupunkiseudulta. Kesällä kunnan väkiluku yli kymmenkertaistuu.

Asikkalan kunnanjohtaja ei usko ryntäykseen

Päijät-Hämeessä Asikkalan kunnassa on runsaat 4 000 mökkiä. Yli puolet mökkiläisistä tulee Uudeltamaalta.

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka ei voi estää mökkiläisiä tulemasta kuntaan, mutta hänellä on silti toive vastuullisesta käyttäytymisestä.

– Ymmärrän, että paikkakunnalla on tietyllä tapaa pelkoa siitä, että nyt se tauti lähtee roihumaan. Toisaalta on pakko ymmärtää myös ihmisiä, joilla on mökki täällä. Heille se mökki on merkityksellinen. Peräänkuulutan nyt sitä yksilön vastuuta. Kaikkien on korkea aika ajatella itsensä lisäksi myös muita, sanoo kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka.

Kunnanjohtaja ei usko, että mökkiläiset nyt ryntäisivät sankoin joukoin Asikkalaan.

Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka toivoo ihmisiltä vastuullisuutta. Petri Niemi / Yle

– Osa on tullut kuntaan jo ennen rajan sulkemista. Rajan avaamisen jälkeen tulee liikennettä, mutta määrää on vaikea arvioida.

Ikola-Norrbacka korostaa, että tässä tilanteessa kaikkien tulee kantaa vastuuta ja noudattaa pelisääntöjä.

– Täytyy pitää huoli siitä, ettei tauti täällä meillä pääse leviämään.

Kuortissa huoltoasemalla asiakasmäärä kasvanut vain vähän

Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen rajaseudulla sijaitseva Kuortti jää valtatien 5 varrelle. Kuortissa sijaitsevalla huoltoasemalla myynti on aamupäivällä ollut hieman edellispäiviä vilkkaampaa.

Kokonaisuudessaan kasvu ei toistaiseksi ole kovin merkittävää, kertoo liikennemyymäläpäällikkö Tuomas Jääskeläinen.

Jääskeläinen kertoo, että kassatapahtumien määrä arkipäivinä on koronan vuoksi laskenut noin kolmannekseen normaalista eli noin tuhanteen päivässä. Sama suhdeluku pätee asiakasmääriin ja myyntiin.

Liikennemäärät maltillisia alkuiltapäivällä, junaliikenteessä ei odotettavissa ruuhkia

Liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki ITM Finlandista sanoi alkuiltapäivästä, että tieliikenne Uudeltamaalta oli erittäin rauhallista.

Uudenmaan rajojen avautuminen ei ole lisännyt junalla matkustamista pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä.

Matkustajamäärät romahtivat heti maaliskuun puolivälissä, jolloin hallitus ilmoitti suosituksestaan rajoittaa liikkumista.

VR:n mukaan matkamäärät ovat vähentyneet noin 90 prosenttia vuoden takaisesta, eikä tähän ole näkyvissä muutosta tänä viikonloppuna.

Kouvolan asemalla oli iltapäivällä hiljaista. Antti-Jussi Korhonen / Yle

– Toki on mahdollista, että joku ostaa junalipun vasta huomenna, koska monet ostavat lipun vasta lähtöpäivänä. Tänään ollaan kuitenkin edelleen samassa kymmenen prosentin tilanteessa kuin ennenkin, eikä tuleva viikonloppu ole vaikuttanut myyntiin, VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen sanoo.

Koronavirustilanteen vuoksi VR on supistanut junavuoroja 14. huhtikuuta alkaen 15 prosenttia. Vuoroja vähennetään lisää toukokuussa, jolloin niitä ajetaan noin 40 prosenttia vähemmän kuin tavallisesti.

Kesämökkejä eniten Varsinais-Suomessa

Tilastokeskuksen vuoden 2018 tietojen mukaan maakunnista eniten mökkejä oli Varsinais-Suomessa, noin 50 000 kesämökkiä. Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla mökkejä oli yli 47 000.

Vähiten kesämökkejä oli Keski-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Keski-Pohjanmaalla mökkejä oli 4 000 ja Ahvenanmaalla 6 500.

Kesämökki sijaitsee yleensä lähellä asuinpaikkaa. Asuinmaakuntansa alueelta mökin omisti 64 prosenttia kaikista mökin omistajista.

Ahvenanmaan ja Lapin mökinomistajista yli 90 prosenttia omisti mökin asuinmaakunnassaan. Sen sijaan uusmaalaisten omistajien mökit sijaitsivat pääosin muualla kuin asuinmaakunnassa. Vain 28 prosenttia uusmaalaisten omistamista mökeistä sijaitsi Uudellamaalla.

Oletko lähdössä mökille Uudeltamaalta vai pysytkö kotona? Aihetta voi kommentoida Yle Tunnuksella. Keskustelu sulkeutuu 18.4. kello 23.