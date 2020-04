Yli 10 työntekijää eri firmoista söi samaan aikaan lounasravintolassa, sitten paikalle saapui poliisi – alan etujärjestö ihmeissään: "Täyttä soopaa"

Poliisi vaati lounasravintolaa siirtymään pelkkiin take away -annoksiin Imatralla. Lain mukaan henkilöstöravintolat saavat olla auki.

Laki ravintoloiden aukioloajan rajoittamisesta on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi.

Lain mukaan ravintolat saavat tällä hetkellä myydä vain noutoruokaa, jotta koronaviruksen leviämistä saataisiin hillittyä.

Poikkeuksena laissa on mainittu (siirryt toiseen palveluun) yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten henkilöstöravintolat, jotka saavat edelleen olla avoinna omalle henkilöstölle tai muuten rajoitetulle henkilöpiirille.

Tällaisia ovat esimerkiksi vanhainkotien, koulujen sekä teollisuuslaitosten henkilöravintolat.

Se onkin sitten tulkinnanvaraista, mikä lasketaan henkilöstöravintolaksi. Asia tuli käytännössä ilmi Imatralla, missä ravintola Karelian Gourmetissa oli vielä tällä viikolla lounastajia.

Ravintolatoimenjohtaja Tuomas Dufvan mukaan ravintolassa kävivät syömässä lähellä toimivan ison energia-alan yhtiön työntekijät sekä yhtiön alihankkijoiden työntekijät. Ravintolalla oli sopimus lounasruokailusta yhtiön kanssa.

Tällä perusteella ravintola toimi Dufvan mukaan henkilöstöruokalana. Muille asiakkaille ravintola myi ainoastaan noutoruokaa.

– Emme tehneet mielestäni mitään väärää, Dufva kertoo.

Dufva ei ole pitänyt tarkkaa lukua siitä, kuinka paljon ravintolassa on ollut ihmisiä yhtä aikaa syömässä. Paikallislehti Uutisvuoksi kertoi (siirryt toiseen palveluun) omiin havaintoihinsa viitaten, että ravintolassa oli viime tiistaina lounasaikaan 12 ruokailijaa.

Hallituksen päätöksen mukaan julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön.

Poliisi muutti linjaustaan

Uutisvuoksen mukaan poliisi on aiemmin käynyt ohjeistamassa ravintolaa kahteen otteeseen ja antanut toiminnan jatkua.

Perjantaina Kaakkois-Suomen poliisi tiedotti, ettei homma käykään päinsä. Ravintolan toiminnasta on tehty poliisille myös tutkintapyyntö.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos katsoo, ettei lainsäätäjän tarkoituksena ole ollut sallia kaikkea niin sanottua sopimusruokailua. Poliisilaitoksen mukaan ajatuksena on ollut se, että muutoin samassa paikassa työskentelevät voivat myös ruokailla samassa paikassa.

Poliisi ohjeisti imatralaisravintolaa siirtymään kokonaan take away -toimintaan. Näin ravintola on tehnytkin.

– Yhteiskuntarauhan nimissä suostuimme tähän, ravintolatoimenjohtaja Tuomas Dufva toteaa.

Ravintoloista voi noutaa ruokaa, mutta sinne ei saa jäädä syömään. Henrietta Hassinen / Yle

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen myöntää, että henkilöstöravintoloiden osalta ravintolatoiminnan rajoittamista koskeva laki on tulkinnanvarainen.

– Jos sitä leveästi tulkitsisi, niin kaikki lounasta tarjoavat sopimusravintolat voivat olla auki. Minun mielestäni ihan sitä ei tarkoiteta, Nyyssönen sanoo.

Majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevassa laissa (siirryt toiseen palveluun) henkilöstöravintoloista sanotaan näin: "Ravitsemistoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa myös vain yhteisön, säätiön tai laitoksen omalle henkilöstölle tai muuten rajoitetulle henkilöpiirille tarkoitettua ruoan tai juoman tarjoamista (henkilöstöravintolatoiminta)."

Tällaiset ravintolat on siis jätetty rajoitusten ulkopuolelle eli ne saavat olla auki.

Hallituksen taannoisessa ravintolatoiminnan rajoitusta koskevassa esityksessä (siirryt toiseen palveluun) henkilöstöravintoloita koskevaa kohtaa avattiin lisää näin: "Käytännössä säännös tarkoittaisi, että esimerkiksi vanhainkodit, sairaalat mukaan lukien esimerkiksi mielisairaalat ja vammaisten hoitoon tarkoitetut yksiköt, varuskunnat, vankilat, päiväkodit ja koulut sekä teollisuuslaitosten henkilöravintolat voisivat jatkossakin olla avoinna."

MaRa: henkilöstöravintola ei ainoastaan yhdelle yritykselle

Matkailu- ja ravitsemisalan etujärjestön MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemen mukaan ravintoloiden aukiolon rajoittamista koskevassa laissa on heikkous henkilöstöravintoloiden kohdalla.

– Laki luettelee julkisia laitoksia ja lopussa viittaa epämääräisesti työnantajille tarkoitettuun ruokaan. Se on todella avara ja epämääräinen.

Aittoniemi ei allekirjoita Kaakkois-Suomen poliisin linjausta, jonka mukaan henkilöstöravintola voi olla auki ainoastaan yhden yrityksen työntekijöille.

– Täyttä soopaa. Lakipykälästä ei saa millään irti, että vain yksi työnantaja.

Aittoniemen mukaan henkilöstöravintoloille on tavanomaista, että niillä on useampi yritys asiakkaana.

– Esimerkiksi isoissa toimistotaloissa on monta yritystä ja yksi henkilöstöravintola, joka tekee yritysten kanssa sopimuksen, Aittoniemi havainnollistaa.

Hänen mukaansa olennaista on nimenomaan se, että ravintolalla on sopimus ruokailijoiden työnantajan kanssa.

Ravintoloiden on myös valvottava, ettei lounaalle päästetä asiakkaita, joiden työnantajalla ei ole sopimusta ravintolan kanssa.

Ruokaa noutavia asiakkaita ohjeistetaan noudattamaan turvavälejä ravintoloissa. Henrietta Hassinen / Yle

Aittoniemi on kuullut imatralaisravintolan lisäksi kahdesta muusta tapauksesta, joissa poliisi on puuttunut ravintolan toimintaan.

Helsingissä lounasravintolalla ei ollut sopimuksia ruokailijoiden työnantajien kanssa ja siihen poliisi puuttui Aittoniemen mukaan perustellusti.

Jyväskylässä poliisi oli Aittoniemen mukaan käynyt keskustelua lounasravintolan sopimuksista, jotka löytyivät.

Kokoontumisrajoitus ei koske ravintoloita

Kysymyksiä herättää vielä ihmisten kokoontumisten rajoittaminen enintään kymmeneen henkilöön.

MaRan tulkinnan mukaan kokoontumisrajoitus ei koske ravintoloita. Ravintolassa järjestettävät yleisötilaisuudet ovat asia erikseen.

– Ravintolassa voi olla yleisötilaisuus, jos siellä on vaikka bänditoimintaa. Mutta ruokaravintolan tarjonta ei ole yleisötilaisuus, varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi sanoo.

Myös aluehallintoviraston (siirryt toiseen palveluun) 17. huhtikuuta päivitetyn sivuston mukaan lähtökohtaisesti ravintolan normaali toiminta on sallittua, vaikka ravintolassa olisi enemmän kuin kymmenen henkilöä kerralla. Yleisötilaisuudet sen sijaan kuuluvat rajoitusten piiriin.

Kaiken kaikkiaan Aittoniemestä on oikein, että poliisi valvoo ravintoloiden toimintaa.

– Ettei joku ota perusteetonta hyötyä toisten ravintoloiden kustannuksella. Mutta joissain kohdin on liian kireää tulkintaa.