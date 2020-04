Vihamielinen yritysvaltaus uhkaa Nokiaa: Mikä se sellainen on, kuka sen tekisi ja onko Nokialla mahdollisuutta puolustautua?

Avokätinen tarjous voisi houkutella, sillä Nokia on ollut jo vuosien ajan pettymys sijoittajilleen, analysoi Nokian tilannetta ja valtaushuhuja taloustoimittaja Juha-Matti Mäntylä.

Verkkolehti TMT Finance kertoi eilen, että Nokia on käynnistänyt puolustustoimet "vihamielistä yritysvaltausta" vastaan.

Nokia ei huhuja kommentoi, mutta analyytikko (siirryt toiseen palveluun) jos toinenkin (siirryt toiseen palveluun) pitää hyvin mahdollisena, että huhut pitävät paikkansa.

Nokia on kiinnostava valtauskohde.

Mikä on vihamielinen valtaus?

Yritysvaltaus on tilanne, jossa ulkopuolinen taho haalii yhtiön osakkeita ja saavuttaa määräävän aseman. Vihamieliseksi se tulkitaan, mikäli yhtiön omistajia edustava hallitus ja toimiva johto asettuvat kauppoja vastaan.

Vihamielistä valtausta ei kuitenkaan tehdä väkivallalla tai väärydellä. Valtaaja tekee osakkenomistajille avoimen ostotarjouksen. Tarjouksen tulee olla niin hyvä, ettei kukaan halua kieltäytyä.

Osakkeenomistajan kannalta uhkaavan termin takaa paljastuu siis lähtökohtaisesti hyvä tilanne. Omistuksellasi on enemmän arvoa kuin mitä pörssikurssi vielä eilen näytti!

Nokian osakkeen hinta kääntyi selvään nousuun jo huhupuheista.

Kuka on valtaaja?

Valtaaja voi olla teollinen yritys, joka haluaa laajentua uuteen liiketoimintaan. Paljon on pohdittu, olisivatko esimerkiksi Ciscon, Uniperin tai Qualcommin kaltaiset teknologiayhtiöt kiinnostuneita Nokiasta.

Niiden kannalta ongelmana on, että Nokia on monialayhtiö. Sillä on langattomia verkkoja, optisia verkkoja, kiinteistä verkkoja, reitittimiä, patentteja, ohjelmistoliiketoimintaa...

Valtaajayritys saisi riesakseen paljon sellaista, jota ei oikeasti halua.

Tästä syystä on uskottavampaa, että valtauksen suorittaisi yhden tai useamman sijoitusyhtiön ryhmä.

Sen jälkeen ne todennäköisesti pilkkoisivat yhtiön. Kun likainen työ olisi tehty, Nokian eri yksiköt päätyisivät Ciscon, Ericssonin, Samsungin tai muiden vastaavien teknologiayhtiöiden ostoslistalle. Kiinnostavimpia osasia voitaisiin listata myös pörssiin.

Eilisten Nokia-uutisten mukaan esimerkiksi sijoitusyhtiöt KKR, Apollo ja Blackstone olisivat kiinnostuneita sijoittamaan Nokiaan.

Mitä valtaaja tavoittelee?

Jos valtaaja saa ostettua 90 prosenttia yhtiön osakkeista, hänellä on oikeus lunastaa loput osakkeet ja tehdä yhtiön kanssa mitä haluaa.

Yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tarvitaan yhtiökokouksessa kahden kolmasosan äänienemmistö. Pienemmälläkin osuudella voi saada hallituspaikan ja vaikutusvaltaa.

Usein suurin omistaja sanelee yhtiön asioita, vaikka osuus jäisi alle puoleen. Pienomistajat kun eivät useinkaan vaivaudu äänestämään.

Nykykursseilla Nokian suurimmaksi omistajaksi pääsisi alle 800 miljoonalla eurolla. Yhtiön suurin omistaja on Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium hieman yli neljän prosentin osuudella.

Seitsemän syytä, miksi Nokia olisi kiinnostava valtauskohde

1. Pettymys. Nokia myöhästyi viidennen sukupolven kännykkäverkkojen lanseerauksesta. Arvioiden mukaan ruotsalainen Ericsson ja varsinkin kiinalainen Huawei ovat Nokian edellä.

Jos osakkeenomistajat ovat menettäneet luottamuksensa yhtiöön, yritysvaltauksesta tulee helppo.

2. Osakkeen hinta. Nokian markkina-arvo on ollut jo pitkään tasolla, joka kiinnostaa yritysvaltaajia. Alcatel-Lucent-kaupan jälkeen Nokian osakkeen arvo polki vuosia paikallaan, vaikka ympärillä pörssit nousivat kaikkien aikojen ennätyksiinsä.

Tänä keväänä koronapaniikki on laskenut osakkeiden hintoja kautta linjan.

3. Jäljellä on vain kolme. Viidennen sukupolven kännykkäverkot ohjaavat pian tehtaita, jääkaappeja, virtuaalilaseja ja robottiautoja.

5G on teknologia, joka tulee nivoutumaan yhteiskuntiin ja ihmisten elämään syvemmin kuin aiemmat verkkoteknologiat. Mutta toisin kuin ennen, kännykkäverkkojen teknologiaa löytyy suurissa määrin vain Nokian, Ericssonin ja Huawein tuotesalkuista.

4. Muut eivät ole kaupan. Ruotsalainen Ericsson on julkinen pörssiyhtiö, mutta sen omistus on ankkuroitunut niin syvälle skandinavian peruskallioon, ettei yksikään nurkanvaltaaja onnistu sitä sieltä irrottamaan.

Kiinalainen Huawei on taas omien sanojensa mukaan työntekijöidensä omistama. Toiset väittävät, että tahtipuikkoa heiluttaa kommunistinen puolue. Yksi asia on kuitenkin varma – Huawei ei ole kaupan.

Nokialla ei ole tällaisia ankkuriomistajia.

Hajanainen omistusrakenne on toki valtaajan kannalta myös haaste. Joukossa (siirryt toiseen palveluun)ei ole suuromistajia, joiden kanssa kaupoista voisi sopia kulissien takana ennen kuin asiasta tehdään julkinen.

5. Teknologia on poliittinen. Yhdysvalloissa korkein poliittinen johto ihmettelee, miten viidennen sukupolven kännykkäverkkojen kaltainen kriittinen teknologia on lipsahtanut yhdysvaltalaisyhtiöiden näpeistä.

Jos joku paikallinen yhtiö ilmoittaisi ostavansa Nokian, viranomaiset eivät kauppaa vastustaisi.

6. Nokia on keskellä johtajavaihdosta. Tänä vuonna Nokia vaihtaa toimitusjohtajansa, kun Rajeev Suri lähtee ja Fortumin Pekka Lundmark astuu sisään.

Samaan aikaan vaihtuu hallituksen puheenjohtaja. Risto Siilasmaa lähtee ja Sari Baldauf tarttuu toimeen.

Tällainen samanaikainen vaihdos ei ole ollenkaan hyvä tilanne, kun pitäisi luoda uskoa tulevaan. Valtaaja saattaa laskea sen varaan, että komentoketjut ovat solmussa ainakin muutaman kuukauden.

7. Nokia on arvokkaampi paloina. Tällä hetkellä Nokiaa seuraavat analyytikot laskevat, että yhtiö olisi arvokkaampi osiksi pilkottuna.

Laskelmat perustuvat yhtiön eri liiketoiminta-alueiden tulosodotuksiin sekä kilpailijavertailuihin. Esimerkiksi Nokian ip-verkkoja voidaan verrata yhdysvaltalaisen Juniperin markkina-arvoon ja patenttisalkkua teknologiajätti Qualcommin arvoon.

Tänään näkemäni laskelman mukaan Nokian arvo voisi osiksi laitettuna olla 4,5 - 6 euroa osakkeelta. Pörssissä osakkeen hinta on tänään vain noin 3,2 euroa.

Alimmillaan hinta ehti käydä kevään koronapaniikissa 2,2 eurossa. Voidaan siis todeta, että jos valtaus on tulossa, se tulee vähän myöhässä.

Nokia käy siilipuolustukseen?

TMT Financen mukaan Nokia on käynnistänyt puolustustoimet. Yhtiöitä ei kuitenkaan puolusteta kaatamalla muurin päältä öljyä barbaarien niskaan.

Erään analyytikkoarvion mukaan Nokia voisi tehdä suunnatun osakeannin. Tällä toimenpiteellä Nokia saisi entistä vahvempia ankkuriomistajia ja toisaalta keräisi uutta pääomaa. Se helpottaisi pelkoja ja tukisi siten osakkeen hintaa.

Tuo on kuitenkin spekulaatiota. Paras tapa puolustautua on luottamus.

Nokian uuden johdon on vakuutettava isot ja pienet sijoittajansa siitä, että yhtiöllä on edessään loistava tulevaisuus – ja että kokonaisuus on enemmän kuin osien summa.

