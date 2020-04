Oululainen tenoripoliisi laulaa uudella videolla tuodakseen toivoa koronan keskelle – "Tämän enempää sydämestä ei olisi biisi voinut tulla"

Oulun poliisi on tehnyt uuden kappaleen, jossa laulaa monista lauluesityksistä tuttu tenori, vanhempi konstaapeli Petrus Schroderus. Tällä kertaa laulu käsittelee ajankohtaisia teemoja: se on virolaisen Georg Otsin tunnetuksi tekemä Rakastan sinua, elämä.

Kappaleen avulla poliisi haluaa luoda uskoa tulevaan, Schroderus perustelee. Kappaleessa lauletaan muun muassa "Päättyy yö – aamu saa, uusi päivä, kun kirkkaana koittaa".

Schroderus kertoo, että kappale tuntui ajankohtaiselta myös henkilökohtaisella tavalla, koska hän on vasta eronnut.

– Tämän enempää sydämestä ei olisi biisi voinut tulla.

Schroderus on tunnettu aiemmistakin poliisin tileillä julkaistuista lauluistaan, muun muassa itsenäisyyspäivän Finlandiasta. Aiemmin hän on työskennellyt Kansallisoopperassa.

Schroderus kertoo, että Otsin kappale on muutenkin ollut jo pari vuotta hänen mielessään. Se on tullut tutuksi muun muassa Virossa olevien ystävien kautta. Schroderus sanoo, että hänen äänensä on mataloitunut iän myötä, mikä sopii kappaleeseen hyvin.

Katso tästä Petrus Schroderuksen laulu Oulun poliisin Youtube-tililtä.

Kappale on tunnettu myös siitä, että Martti Ahtisaari esitti sitä useasti presidentivaalikampanjansa aikana ja tultuaan valituksi presidentiksi.

Kappale on tehty vapaa-ajalla ilman palkkaa, mutta Schroderus laulaa virka-asussa.

– Veronmaksajien rahoja ei ole mennyt tähän.

Poliisilla toinenkin viesti

Schroderuksen mukaan korona on näyttäytynyt poliisille ainakin tähän mennessä hiljaisen aikana.

– Positiivista tässä on se, että ihmiset on alkaneet liikkumaan. Ihmisiä on koko ajan kävelyllä ja juoksemassa, se on aivan mahtavaa.

Lauluesityksen lisäksi vanhemmalla konstaapelilla on vielä toinen sanoma jokaiselle suomalaiselle.

– Peskää käsiä, älkääkä tunkeko sormia nenään, korviin, suuhun tai silmiin. Tällä pääsee jo pitkälle.

