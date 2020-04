Jämälangat kerälle ja pörriäisille hotelli – pieni marttayhdistys päätti selättää korona-arjen, mutta ei aavistanut millaiseen urakkaan ryhtyi

View this post on Instagram

Marttaillaan etänä, osa 35: Marttamme Sinikka Kantola on valmistanut laudasta pörriäisille harjakattoisen hotellin 💙 Mitat ovat 30 x 20 x 10 senttiä. Huoneet on sisustettu kävyillä, rei'itetyillä pölleillä, ontoilla ruo'oilla ja naavaisilla oksilla. Voi käyttää myös esimerkiksi kaarnaa. Julkisivu on verkosta, se suojaa asukkeja linnuilta. Hotellissa ötökät voivat yöpyä, pesiä tai talvehtia. Hotellin avulla voi houkutella pölyttäjähyönteisiä pihaan hedelmäpuihin ja marjapensaisiin. #kauhavanmartat10v #aikaaollakotona #etämarttailu #koronakevät2020