Markus Virtanen, 16, nukkuu kolmen flipperin kanssa – "Mulla on aina kisoissa hanskat käsissä"

Markus Virtasella on omassa huoneessaan kolme flipperiä. Tiina Kokko / Yle

Vielä maaliskuun alussa janakkalalainen 16-vuotias Markus Virtanen tähtäsi innolla kevään flipperikilpailuihin. Suomen ja Hollannin kisat olisivat hyvää harjoittelua varsinaista unelmaa varten: toukokuussa koittaisivat vihdoin MM-kisat Yhdysvalloissa. Hän olisi nuorin koskaan kisoihin osallistunut suomalainen.

Tulikin koronapandemia, lentokoneet jäivät maahan ja rajat sulkeutuivat. Lopulta tuli tieto, että flipperin MM-kisat siirretään marraskuun lopulle. Markus on odottanut kisoja.

– Mä oon aina halunnut päästä sinne [MM-kisoihin]. Se on ollut tavoitteena mulla jo useamman vuoden.

Huoneessa kolme flipperiä

Harjoittelemista varten Markuksen ei tarvitse matkustaa mihinkään. Omassa huoneessa on kolme 1990-luvun flipperiä. Sänky mahtuu ikkunan ja yhden flipperi väliin. Vapaan seinän viereen on sijoitettu pöytä. Mitää muuta huoneeseen ei sitten mahdukaan.

Markuksen ei siis tarvitse kuin käynnistää peli, pistää hanskat käsiinsä ja ryhtyä pelaamaan. Mutta miksi hanskat?

– Mulla on aina kisoissakin hanskat käsissä. En tiedä, se on jäänyt tavaksi.

Kotioloissa kelpaavat mustat neulesormikkaat, kisoissa Markus pelaa valkoisilla puuvillakäsineillä.

Flippereistä Virtasilla ei ole pulaa. Niitä on 15. Kaikkia ei toki ole tuotu kotiin sisälle. Markuksen omat suosikkipelit ovat uudempia kuin kotoa löytyvät pelit. Uudet koneet maksavat useita tuhansia euroja, joten sellaisesta ei voi kuin haaveilla toistaiseksi.

“Sitten tuli into”

Markus Virtasen lisäksi Suomesta on lähdössä MM-kisoihin Olli-Mikko Ojamies. Hän on edustanut Suomea MM-tasolla jo pitkään. Hän on maailmanlistalla (siirryt toiseen palveluun) tällä hetkellä sijalla 21. Markus löytyy sijalta 114.

Marco Suvanto Suomen Flipperinpelaajat -yhdistyksestä kertoo, että parin viimeisen vuoden aikana flipperin pelaajien uusi sukupolvi on noussut vahvasti esiin maailmalla. Maailmanlistan kymmenen parhaan joukossa on jopa kolme alle 20-vuotiasta pelaajaa.

Flipperin MM-kisat kokivat uuden tulemisen vuonna 2008. Sitä ennen niitä pelattiin 1990-luvun alussa.

Markus Virtanen voi harjoitella pelaamista koska vain, koska kotoa löytyy useampi flipperi. Tiina Kokko / Yle

Markuksen innostus flippereihin juontuu ruotsinlaivalle.

– Siellä pelailin hedelmäpelejä, ja sitten halusin sellaisen itselle.

Paikassa, josta hedelmäpeli ostettiin, oli myös flippereitä. Ja olihan niitä testattava.

– Sitten tuli into, että pitää hommata flipperi. No, ei siinä kauaa mennyt, kun samalta kaverilta kävin ostamassa yhden.

Oriveden peli-ilta herätti kilpailuvietin

Markus Virtanen kiinnostui kilpailemisesta eräässä peli-illassa, joka pidettiin Orivedellä. Siellä järjestettiin myös kilpailu, jonka finalistit valittiin karsintakilpailujen kautta. Markus osallistui karsintoihin ja pääsi finaaliin.

– Siitä sitten innostuin. Netistä huomasin, että näitä on paljon muitakin kisoja.

Jos Markuksen huoneesta kantautuukin mitä äänekkäämpiä peliääniä, kiihkeää pelaamista ja valojen välkettä, muu perhe ymmärtää.

– Itsekin tykkään pelailla, mutta en kisailla, kertoo Markuksen äiti, Kati Virtanen.

Vanhemmat reissaavat Markuksen mukana pelimatkoilla. Kisat ovat vieneet perhettä Suomen lisäksi eri puolille Eurooppaa.

Viime vuoden EM-kisoissa Tanskassa Markus sijoittui sijalle 21. Ei ollenkaan huonosti, kun kilpailijoita oli yli 360. Vaikka MM-kisat antavat odottaa itseään marraskuulle. Tavoite on selvä: nuoren taiturin mieli halajaa jatkopeleihin.

