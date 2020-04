Kiinan talousluvut historialliseen pudotukseen – Jo ennestään säästäväinen kansa ei nyt uskalla kauppaan karanteenin pelossa

Kiinan valtava talous yskii kuin talviseisokin jälkeen vaivalloisesti käynnistyvä auton moottori.

Kiinan talouskasvu on painunut historiallisen jyrkkään pudotukseen koronavirusepidemian takia. Kaupat ja tehtaat suljettiin ja kansa lukkiutui koteihinsa pariksi kuukaudeksi.

Kotimaisesta kulutuksesta suurimman voimansa saava talous kutistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,8 prosenttia verrattuna samaan aikaan viime vuonna. Viimeksi näin hurja pudotus oli 1970-luvulla Maon kulttuurivallankumouksen aikaan.

Yle tavoitti Pekingistä kiinalaisia, jotka ovat palanneet töihin. He pitävät itseään onnekkaina. Ympärillä yhä useampi joutuu kiristämään vyötään. Suurin osa heistä haluavat esiintyä vain sukunimillään.

37-vuotias Michael Wang etätyöskenteli koko karanteenin ajan kotona. Hän on myyntijohtajana koulutusalan IT-sovelluksia myyvässä yrityksessä. Asiakasyritykset olivat kuitenkin kiinni.

Kiinassa kaupat ovat auenneet koronavirusepidemian karanteenin jälkeen, mutta asiakkaat eivät uskaltaudu kauppoihin. EPA

– Vaikutus tuntuu vieläkin. Pääsemme toivottavasti normaaliin arkeen kahden kuukauden kuluessa, hän uumoilee.

Wangin palkka säilyi entisellään. Kuluttaakin saattoi verkkokaupassa. Arki on palaamassa raiteilleen mutta ei ole vielä entisellään.

– Pekingissä on yhä tiukkoja rajoituksia. Täällä on hiljaisempaa kuin tavallisesti, Wang kertoo.

Tarjoilija Wei sai pitää työpaikkansa höyrysämpylöihin erikoistuneessa ravintolassa Pekingissä. Hän pysyi parin kuukauden karanteeniajan kotonaan Shandongin provinssissa.

Suurin osa ravintoloista oli kiinni pari kuukautta koronavirusepidemian takia. Greg Baker / AFP

Ravintola oli kiinni, mutta työnantaja maksoi peruspalkkaa karanteenin ajan. Weillä on vakituinen työsopimus.

Wei pelkää kuitenkin työn jatkumisen puolesta. Hän sanoo näkevänsä ympärillään, että useat ravintolat ovat sulkeneet ovensa. Se hirvittää. Ja ravintolat ovat yhä aika tyhjiä.

Ihmiset pysyvät kotona

Vaikka Kiina on palaamassa normaaliarkeen koronavirusepidemian jälkeen, kuluttajat eivät uskaltaudu kauppoihin eivätkä ravintoloihin. Kotimainen kulutus muodostaa neljä viidesosaa Kiinan talouskasvusta.

Kiinan talouskasvusta suurin osa tulee kotimaisesta kysynnästä. Se ei ole palannut ennalleen koronavirusepidemian jälkeen. EPA

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Bofitin vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta sanoo, että Kiinan talous elpyy paljon odotettua hitaammin.

– Ihmiset ovat yhä paljon kodeissaan eivätkä kuluta. Provinssit ovat jakaneet etuseteleitä saadakseen ihmiset kuluttamaan, Kaaresvirta kertoo.

Syynä varovaisuuteen on pelko sairastumisesta tai joutumisesta varotoimenpiteenä karanteeniin. Eristykseen voi päätyä, jos kansalaisten liikkeitä valvova mobiilisovellus näyttää punaista tai keltaista väriä merkkinä siitä, että lähellä on kulkenut tartunnan kantaja, Kaaresvirta sanoo.

Kiinan päämääränä on ollut tuplata bruttokansantuote vuodesta 2010 tämän vuoden loppuun mennessä. Kysynnän hiipuminen on yksi merkki siitä, että talouskasvu uhkaa jäädä liian hitaaksi tavoitteen saavuttamiseksi. Wang Zhao / AFP

4 632 ihmistä kuoli Kiinassa tänä vuonna Covid19-virukseen. Yli 80 000 sairastui. Kiina torjui virusta ennennäkemättömän laajoilla karanteeneilla ja talouden pysäyttämisellä.

"Nuoret eivät osaa säästää"

Wei korostaa säästämisen merkitystä. Hän on elättänyt aikuisia lapsiaan viime kuukaudet. Pojan työnantaja ei maksanut palkkaa karanteenikuukausilta. Tytär taas menetti työnsä. Hän oli yksi miljoonista väliaikaisesti palkatuista työläisistä kaupoissa ja tehtaissa.

Weille epidemian opetus on se, että täytyy itse varautua ennalta-arvaamattomaan.

– Nuori sukupolvi ei ole tottunut säästämään rahaa. Heidän pitäisi ottaa opiksi, jos tällaista tapahtuu uudemman kerran. En ole tukemassa heitä ikuisesti, Wei huokaa.

Siivooja Zhang päätyi huhkimaan kahden tai jopa kolmen siivoojan edestä Pekingissä Shijitanin sairaalassa. Työkaverit olivat jääneet jumiin kotiprovinsseihinsa kiinalaisen uudenvuoden jälkeen. Zhang puursi yksin epidemian ajan, mutta on tyytyväinen. Poissa olleet kollegat saivat vain pienen peruspalkan. Ne, joilla ei ollut vakituista sopimusta, menettivät työnsä.

Työpaikka meni tai palkkaa leikattiin

Kiinassa työmarkkinatilanne on tiukka. Kiinan tilastokeskuksen mukaan kaupunkien työttömyys nousi helmikuussa ennätyskorkealle 6,2 prosenttiin. Suomen Pankin Kiina-asiantuntija Juuso Kaaresvirta sanoo, että nousu oli pieni mutta merkityksellinen:

– Mittarien värähtely on mielenkiintoista, koska sitä ei ole aiemmin tapahtunut. Se ehdottomasti kertoo, että työllisyys on heikentynyt, Kaaresvirta sanoo.

Hän kertoo, että työllisyyden tilasta Kiinassa ei ole todenmukaisia lukuja. Kiinalaisille ei ole välttämättä mitään hyötyä ilmoittautua työttömiksi. Siirtotyöläisille se ei ole mahdollista, koska he tulevat maaseudulta. Viranomaiset katsovat, että maalla riittää aina maatöitä.

Dongfengin henkilöautotehtaalla Wuhanissa valmistettiin autoja jo maaliskuussa. AOP

Moni työntekijä on menettänyt (siirryt toiseen palveluun) joko työpaikkansa tai palkkaa on leikattu koronavirusepidemian aikana. Työttömyyden kasvusta esimerkkejä kertoo muun muassa hongkongilainen South China Morning Post -lehti. (siirryt toiseen palveluun) Lehti kertoo, että 460 000 yritystä lopetti toimintansa Kiinassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä julkisia tilastoja kokoavan Tianyanca-tietotoimiston mukaan. Samaan aikaan uusia yrityksiä perustettiin kolmannes vähemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna, 3,2 miljoonaa.

Vientiin ei uskalla luottaa

Pakkausmateriaalia valmistavan tehtaan omistaja Su panee toivonsa kotimaisen kysynnän nousuun. Työvoima on palannut töihin karanteenin jälkeen.

Nyt tehtaalla kurotaan umpeen viivästynyttä aikataulua. Vielä äskettäin raaka-aineen saanti oli hankalaa. Hallitus oli valjastanut kaiken raaka-aineen sairaaloiden käyttöön etulinjaan, mutta rajoitukset poistuivat maaliskuussa.

– Meidän täytyy työskennellä nyt lujasti. Asiakkaani ymmärtävät onneksi, miksi tuotteet viivästyvät, Su kertoo.

Sun tehtaan kotimaan kauppa on palaamassa ennalleen, mutta ulkomaantilaukset ovat täysin lopahtaneet. Syynä on hänen mukaansa koronavirusepidemia Kiinan ulkopuolella.

– Sen alkamisen jälkeen ei tullut yhtään tilausta, kertoo Su.

Kiinan pitkän karanteenin aikana kaikki pysähtyi. Tilauksia ei voitu ottaa vastaan. Tuotteita ei voitu valmistaa eikä lähettää tilaajille. Kun Kiina avautui, virus painoi muun maailman polvilleen. Tilauksia peruttiin eikä niitä tehty lisää. Nyt aiemmin tilatut tuotteet ovat jääneet monen tehtaanomistajan käsiin.

Työt ovat käynnistyneet muun muassa Huaxia L&C -yhtiössä Shenzhenissä. Kiinan talouskasvu on kuitenkin hiipunut alimmalle tasolleen vuosikymmeniin. Alex Plavevski / EPA

Vienti laski maaliskuussa yli kuusi prosenttia. Sen ei odoteta palaavan ennalleen nopeasti. Koronavirusepidemian laajeneminen muuhun maailmaan vähentää tilauksia, kun liikkumisrajoitusten odotetaan vähentävän kulutusta.

Valmistuuko uusi iPhone?

Myös iPhone 12:n (siirryt toiseen palveluun) tuotannon odotettua alkamista kesäkuussa epäillään henkilökuntapulan ja tehtaiden vajaatoiminnan takia. IPhone 12:n valmistus pitäisi alkaa kesäkuussa. Yleensä uuden iPhonen valmistus (siirryt toiseen palveluun) työllistää kuumimmassa vaiheessaan satojatuhansia ihmisiä. Foxconn-yhtiö on kuitenkin tiedottanut, että uusi puhelin valmistuu myyntiin ajallaan ensi syksyksi.

Kaaresvirta kertoo, että monet yhtiöt kiistävät lomauttavansa työvoimaa, koska Kiinan hallinto lupasi yrityksille tukea, jos ne eivät irtisano työntekijöitä koronakriisin aikana.

Kaaresvirta on enemmän huolissaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

– Ne työllistävät suuren osan Kiinan työntekijöistä ja ovat keskeisessä asemassa talouskasvun kannalta, hän pohtii.

Mies vetää kännykkä- ja sähkölaitelaatikoilla täytettyä kärryä Kiinan Guangzhoussa. Kiinan taloutta hidastaa myös kysynnän hiipuminen ulkomailta, jonne koronavirusepidemia on levinnyt. EPA

Kaaresvirta arvioi, että yritykset toimivat tällä hetkellä vajaalla kapasiteetilla.

Tehtaanomistaja Sun ystävä on ahdingossa Yiwun tehdasalueella, jossa tuotetaan muun muassa suuri osa maailmalla myytävistä joulutavaroista Zhejiangin provinssissa. Tämän tehdas on konkurssin partaalla, koska tilaukset Yhdysvalloista ja Euroopasta ovat kuivuneet.

– Olenkin ehdottanut ystävilleni, että he siirtyisivät kotimaan markkinoille viennin sijaan. He eivät usko, että he pystyvät siihen, koska ovat jo lähellä konkurssia ja uuden markkinan löytymiseen kuluu aikaa, Su kertoo.

Su arvioi, että muun maailman sulkeutuminen onkin monelle kiinalaiselle isompi isku kuin Kiinan oma karanteeni.

– Kotimaassa toimivalla yrityksellä on vakaampi tulevaisuus kuin vientiyrityksillä, hän miettii.

Su uskoo kuitenkin, että kotimaan markkinakin kärsii pitkällä aikavälillä, jos epidemia jatkuu.

– Minut pelasti se, että yritykselläni oli käteisvaroja, koska olemme toimineet pitkään. Nuoremmille yrityksille se ei ole välttämättä mahdollista, Su kertoo.

