Matkustajat varaavat jo lentoja syksylle – lentoyhtiöt laativat listoja ensiksi palautettavista reiteistä

Latvialaisen airBalticin toimitusjohtajan Martin Gaussin työpöydällä on suunnitelma, joka ei ole viime päivinä totisesti päässyt pölyttymään. Yhtiössä on tarkkaan mietitty, miten liikenne aloitetaan uudelleen – sitten kun siihen saadaan lupa ja lennot on turvallista aloittaa. Suunnitelma on päivätty toukokuulle, mutta päivämäärää siihen ei ole kirjoitettu.

– Ensimmäisellä viikolla operoimme viidellä koneella ja enintään kahtatoista meille tärkeintä reittiä, sanoo Martin Gauss.

Yhtiö aikoo lisätä joka viikko liikenteeseen yhden koneen ja samalla palauttaa muutamia reittejä. Mikäli rajoituksia päästään purkamaan jo kesällä, vuoden loppuun mennessä airBaltic lentää lähes 60 prosenttia kaikista lennoista, joita se operoi ennen koronapandemiaa.

– Mutta kestää aina vuoteen 2022 asti, että olemme saaneet reittiverkoston samaan tilaan, kuin ennen kriisiä, jatkaa Gauss.

Monen lentoyhtiön palautussuunnitelma on samankaltainen.

airBalticin toimitusjohtaja Martin Gauss toivoo yhtiön saavan liikenteeseen 22 Airbus A220-300 -matkustajakonetta vuoden loppuun mennessä. Jari Tanskanen / Yle

Suomen lennot airBaltic aikoo aloittaa 13. toukokuuta, mikäli hallitus ei jatka lentoliikennettä koskevia rajoituksia. Ensin palaavat lennot Helsinkiin, heinäkuun lopulla Turkuun ja lokakuun lopulla todennäköisesti lisäksi Tampere-Pirkkalan kentälle.

Myös Finnair suunnittelee lisäävänsä vuoroja rajoitusten poistuessa, mikäli lennoille riittää matkustajia. Lentojen määrä lisääntyisi kesäkuusta alkaen, mutta heinäkuun osalta vuoroja ei ole vielä vahvistettu. Lähiviikkojen ajaksi yhtiö tosin on joutunut supistamaan lisää jo aiemmin karsittua liikenneohjelmaa.

Ryanair aikoo palauttaa lennot Lappeenrantaan ja Tampereelle syksyyn mennessä, kun matkustusrajoitukset sen sallivat ja alueellinen tautipiikki on ohitettu.

Matkustajat varaavat jo syksyn lentoja

Euroopan lentovuoroista on peruutettu tällä hetkellä jopa 85 prosenttia. Peruutukset vaihtelevat yhtiöittäin, ja esimerkiksi Finnair ja Skandinavian lentoyhtiö SAS ovat peruuttaneet 92 prosenttia lennoistaan, Euroopan suurin lentoyhtiö Ryanair peräti 96 prosenttia.

Mutta matkustajissa on herännyt toivo kriisin hellittämisestä kesän jälkeen. Esimerkiksi airBaltic saa viikossa jo 2 000 lentovarausta, vaikka yhtiö on poistanut varausjärjestelmistään 40 prosenttia loppuvuoden lennoista.

– Normaaliviikkoon verrattuna varausmäärä on noin kaksi prosenttia, ja valtaosa on tehty kesäkuun jälkeisille lennoille, sanoo toimitusjohtaja Martin Gauss.

Täpötäydet rantalomakohteet eivät todennäköisesti ainakaan aluksi kiinnosta matkailijoita, vaan enemmän suositaan lähimatkailua ja kohteita, joissa tautiriskiä pidetään pienenä. Juan Manuel De Haro / EPA

Uudet varaukset ovat lentoyhtiöille tärkeitä. Ne saavat kaivattua kassavirtaa, ja toisaalta varaukset tuovat arvokasta tietoa siitä, mihin ihmiset haluavat kriisin jälkeen lentää. Varausten perusteella näyttäisi siltä, että kysyntä kasvaa sellaisiin kohteisiin, joissa epidemia on ollut lievempi, ja jonne matkustamista pidetään turvallisempana vaihtoehtona.

Täpötäydet Välimeren rantalomakohteet eivät ole listalla kärkipäässä.

Osa lentoyhtiöistä on pitänyt myynnissä lentoja esimerkiksi toukokuulle, vaikka todellisuudessa kyseisiä reittejä ei tulla lentämään. Lentoja poistetaan varausjärjestelmistä tipoittain, viikko kerrallaan.

– Jos otamme pois myynnistä suuren määrän kapasiteettia kerralla, joudumme myös palauttamaan rahat kerralla, ja se voi olla yhtiöille taloudellisesti vaikeaa, koska huomattava osa varauksista on tehty jo paljon ennen kriisiä.

Ulkomaan rantalomakohteen sijasta aurinkoa voi ottaa myös lähistöllä sijaitsevalla hiekkarannalla. YLE / Raine Martikainen

Osalla lentoyhtiöistä kassa on jo niin tyhjä, että peruutusten takia maksettaviin palautuksiin käytetään uusien lentojen varauksista saatavia rahoja. Vaihtoehtona palautuksille useimmat lentoyhtiöt tarjoavat voucheria, jonka voi käyttää uuden lennon maksuna myöhemmin.

Lentoyhtiöt palauttavat ylimääräisiä koneita leasingyhtiöille

Lentoyhtiöt arvioivat, ettei lentomatkustus palaa entiselleen ainakaan heti kriisin jälkeen, eikä läheskään kaikille matkustajakoneille ole siten enää käyttöä.

Yhtiöt poistavat nyt ennätysmäärän koneita liikenteestä, ja monet myös lykkäävät uusien koneiden hankintaa. Esimerkiksi lentokoneenvalmistaja Boeing menetti maaliskuussa 150:n 737MAX:n tilaukset.

airBaltic on lentänyt Tampere-Pirkkalaan 76-paikkaisilla potkuriturbiinikoneilla. Linus Hoffman / Yle

Latvialaisen airBalticin 38 lentokoneen laivasto pienenee lähes puolella, kun yhtiö luopuu vanhoista Boeing 737-koneista ja kahdestatoista Bombardierin Q400 -potkuriturbiinikoneesta.

– Me emme enää aloita lentoja potkuriturbiinikalustolla, vaan poistamme koneet suunniteltua aikaisemmin, sanoo toimitusjohtaja Martin Gauss.

Tämä on huono uutinen varsinkin Tampere-Pirkkalan kentälle, jonne latvialaisyhtiö on lentänyt 76- paikkaisilla potkuriturbiinikoneilla. Nähtäväksi jää riittääkö matkustajia puolet suuremmalle suihkukoneelle, vai lakkautetaanko reitti kannattamattomana.

Koronapandemian jälkeen yhtiön ainoa konetyyppi tulee olemaan 145-paikkainen Airbus A220-200.

Myös Lufthansa, Air France, British Airways, Iberia ja KLM ovat kertoneet luopuvansa vähemmän taloudellisista nelimoottorisista Airbus A340 -koneista.

Lufthansa siirtää 17 käytöstä poistettavaa Airbus A340-600 konetta Espanjassa sijaitsevalle Teruelin kentälle, jossa ne odottavat ratkaisua niiden lopullisesta kohtalosta. Lufthansa

Lentäminen ei myöskään ole järin kannattavaa maailman suurimmalla Airbus A380 -konetyypillä, mikäli se ei ole täynnä matkustajia. Koska vain harvalla kaukolennolla on lähiaikoina enää tarvetta 500-paikkaisille koneille, Lufthansa ja Air France ovat päättäneet poistaa pysyvästi liikenteestä A380-koneita.

Yksistään Lufthansa poistaa käytöstä 21 laajarunkonetta, mikä tarkoittaa noin viidenneksen vähennystä yhtiön kaukolentojen paikkatarjonnassa.

Lentoliikenne palautuu kahdessa vuodessa

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA arvioi, että lentojen palautumiseen kriisiä edeltävälle tasolle voi kulua jopa pari vuotta. Lentoyhtiöt joutuvat varautumaan matkusrajoitusten jatkumiseen vielä pitkän aikaa varsinkin mannertenvälisillä reiteillä, jotta vältettäisiin koronaviruksen toisen aallon tulemista Eurooppaan.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla näyttää tällä hetkellä tyhjältä, sillä kentän kautta kulkee päivittäin vain vajaat tuhat matkustajaa. Esa Syväkuru / Yle

Euroopan sisäinen lentoliikenne sen sijaan käynnistynee kesän myötä. Vie kuitenkin aikansa, että ihmiset uskaltavat lähteä uudelleen esimerkiksi lomamatkalle, kun kuukausien ajan on vältetty lähikontakteja ja oleskelua julkisilla paikoilla. Koneita eivät myöskään täytä kaukokohteista tulevat jatkomatkustajat.

Siksi lentoyhtiöiden tilanne ei helpotu kovinkaan nopeasti.

– Tulemme näkemään ensi vuonna Euroopassa vielä yhtiöiden yhdistymisiä, sanoo airBalticin toimitusjohtaja Martin Gauss.

Gauss muistuttaa, että lentoyhtiöitä rasittavat esimerkiksi käyttämättömien koneiden leasingvuokrat ja yhtiöiden tekemät suojaukset, joilla ne ovat varautuneet lentokerosiinin hinnannousuun. Nopeasti halventunut polttoaine ei siten tuo helpotusta monen lentoyhtiön kassakriisiin vielä pitkään aikaan.

Euroopasta poistuu lentoyhtiöitä

Euroopan lentoliikenne tulee olemaan kriisin jälkeen kovin erilainen, kuin vielä vuosi sitten keväällä.

Tähän mennessä koronapandemian aiheuttaman matkustajakadon takia konkurssiin on ajautunut brittiläinen Flybe, maksukyvyttömyyden takia toimintansa keskeyttänyt ruotsalainen Braathens ja vaikeuksista on kertonut myös irlantilainen Cityjet. Saksalainen Lufthansa Group on puolestaan ilmoittanut, ettei sen omistama halpalentoyhtiö Germanwings aloita enää lentoja lainkaan.

Helsinki-Vantaalla varaudutaan uusien yhtiöiden tuloon, ja toisten poistumiseen.

– Välttämättä kaikki reitit ja lentoyhtiöt eivät palaa samanlaisina kuin mitä ne olivat ennen koronapandemiaa, ja varmasti tapahtuu muutoksia, sanoo lentoasemaa ylläpitävän Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

Norwegian on peruuttanut kaikki Suomen ja Ruotsin sisäiset kotimaanlennot. EPA/JOHAN NILSSON

Monet lentoyhtiöt, kuten esimerkiksi norjalainen Norwegian hakevat tällä hetkellä suojaa konkurssia vastaan valtioilta. Yhtiön kohtalo ratkeaa käytännössä 4. toukokuuta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa (siirryt toiseen palveluun). Norwegian tarvitsee pelastuakseen noin 270 miljoonan euron suuruisen valtion tukirahoituspaketin, tai se ajautuu konkurssiin ennen kesää.

Norwegianin brittiläinen tytäryhtiö kertoi tällä viikolla noin tuhannelle lentäjälle ja matkustamohenkilökuntaan kuuluvalle, ettei se pysty maksamaan huhtikuun palkkoja. Britannian hallituksen toivotaan antavan tukea palkkojen maksuun.

Osalla lentoyhtiöistä pelastuksena voi olla niiden siirtäminen valtion omistukseen. Pahasti tappiollinen Alitalia siirtyi maaliskuussa Italian valtion omistukseen ja nyt Belgiassa pohditaan Bryssel Airlinesin kansallistamista, jotta lähes konkurssitilassa oleva yhtiö pystyisi jatkamaan toimintaansa. Yhtiö kuuluu Lufthansa Groupin omistukseen, ja se toimi vuoteen 2001 asti Sabenan nimellä.

