Julkkispromoottori ja Onecoin-miljonääri ryhtyivät kauppamaan suojavarusteita – moni yrittää tehdä nyt rahaa koronakriisillä

Vantaan kaupunki hankki sadoilla tuhansilla euroilla kasvomaskeja verovelkaiselta yhtiöltä. Veroveloista on sovittu, kaupungin hankintajohtaja kertoo.

Suomen suojavarusteiden kaupassa on käynnissä villin lännen meno.

Kasvomaskeja ja muita suojavarusteita kaupittelevat talousrikoksista tuomitut henkilöt ja maksuhäiriöiset yritykset, käy ilmi Ylen tekemästä selvityksestä.

Talousvaikeuksiin ajautuneet yritykset pyrkivät myös pelastautumaan tekemällä bisnestä koronakriisin avulla. Suojavarusteita on myymässä kirjava joukko yrittäjiä, joilla ei ole aiempaa kokemusta alasta.

Esimerkiksi talousrikoksista tuomittu keikkapromoottori Kalle Keskinen ja pyramidihuijaukseksi paljastuneella virtuaalivaluutta Onecoinilla miljoonaomaisuuden tehnyt Kari Wahlroos ovat siirtyneet myös suojavälinebisnekseen.

Yle kävi läpi kymmeniä yhtiöitä, jotka yrittävät myydä julkiselle sektorille erilaisia suojavarusteita.

Suojavarusteista on parhaimmillaan huutava pula Suomessa. Tämän takia kunnat ja sairaanhoitopiirit ostavat tuotteita myös tahoilta, joiden kanssa julkinen sektori normaalisti välttelisi liiketoimien tekoa.

Verovelkainen valaisinyhtiö myi kirurgimaskeja Vantaan kaupungille

Kuntien on noudatettava hankintalakia ostaessaan tuotteita tai palveluita. Hankintalain mukaan tuotteita ei saa hankkia, mikäli yhtiö on “laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja”.

Vantaan kaupunki osti suorahankinnalla eli ilman kilpailutusta 200 000 eurolla hengityssuojaimia yhtiöltä, jolla on lähes 35 000 euroa verovelkaa.

Ledvalaisimia myyvällä yhtiöllä on perinnässä myös muita maksamattomia laskuja noin 20 000 euron arvosta.

Vantaan kaupungin hankintapäätöksen mukaan yhtiö toimitti 200 000 kirurgimaskia yhden euron kappalehintaan. Osto tehtiin suorahankintana, koska maskeja ei ostopäätöksen mukaan ollut saatavilla muualta.

– Yrityksen osalta olemme ulosottovirastosta tarkastaneet, että heillä on olemassa maksusuunnitelma verovelkojen osalta, jolloin yritys on kelvollinen toimittajaksi, sanoo Vantaan kaupungin hankintajohtaja Tiina Ekholm sähköpostivastauksessaan Ylelle.

Keikkapromoottori Kalle Keskinen kertoo myyvänsä suojavarusteita, koska hänen yrityksen toimiala on täysin “jäissä” koronaepidemian takia. Keskisen yhtiö on vasta aloittamassa varusteiden myynnin, eikä toteutuneita kauppoja hänen mukaansa vielä ole. Miki Wallenius / Yle

Kalle Keskinen: Haluamme turvata yritystoiminnan jatkuvuuden

Suojavarusteita myyvien yritysten kirjo on laaja. Kasvomaskeja kaupittelevat esimerkiksi maksu- ja kanta-asiakaskortteja valmistava firma ja korjausrakentamista tekevä pieni rakennusyhtiö.

Useilla yhtiöillä ei ole aiempaa kokemusta suojavarusteiden myynnistä ja ne toimivat täysin muilla toimialoilla. Yksi näistä on Kalle Keskisen yhtiö Loud’n Live Promotions Oy, joka järjestää artistien keikkoja ja musiikkitapahtumia Suomeen.

Keskinen on tuonut Suomeen esiintymään useita maailmantähtiä, kuten Britney Spearsin, Aviciin, Kanye Westin, Snoop Doggin ja Bryan Adamsin.

Keskinen kertoo Ylelle sähköpostitse siirtyneensä hengityssuojaimien myyntiin, koska hänen yrityksensä toimiala on tällä hetkellä “jäissä”.

– Tavoitteenamme on, että nopealla reagoinnilla vallitsevassa tilanteessa pystymme turvaamaan yritystoimintamme jatkuvuuden ja henkilökuntamme työt myös tulevaisuudessa, Keskinen kirjoittaa.

Keskisen mukaan hänen yhtiönsä tuo hengityssuojaimia Kiinasta “yhteistyökumppaninsa avustuksella”.

Yhteistyökumppanilla on pitkä kokemus Kiinan kaupasta ja hyvä tuntemus markkinoista sekä valmistajista, Keskinen kertoo.

Kokenut verkostomarkkinoija Kari Wahlroos on ansainnut miljoonia euroja markkinoimalla Onecoin-verkostoa. Ylen haastatteluun syksyllä 2019 hän saapui Ferrarillaan. Janne Järvinen / Yle

Virtuaalivaluutta vaihtui suojavarusteisiin

Suomalainen liikemies Kari Walroos on toinen esimerkki nopeasta alan vaihtajasta. Wahlroos ansaitsi miljoonia euroja myymällä huijaukseksi paljastunutta virtuaalivaluutta Onecoinia.

Wahlroos jätti Onecoinin toiminnan jo vuonna 2017, eikä häntä ole epäilty mistään rikoksista virtuaalivaluutan markkinoinnissa.

Wahlroos mainostaa sosiaalisessa mediassa tarjouksia, joissa myydään koronaepidemian ehkäisyssä käytettäviä suojavarusteita.

Facebook-päivityksissään Wahlroos kertoo muun muassa myyneensä kaksi miljoonaa N95-kasvomaskia ja tuhat lisähappilaitetta.

Tuotteita myydään hongkongilaisen yhtiön kautta, jolla on aiempaa kokemusta myös terveysalan liiketoiminnasta.

Wahlroos ei halunnut kommentoida Ylelle rooliaan suojavarusteiden myynnissä. Syyksi Wahlroos kertoo sen, ettei hänellä ole asemansa takia oikeutta puhua yhtiön asioista.

Verkostomarkkinoinnissa pitkän uran tehnyt Wahlroos asuu nykyisin ulkomailla.

Keikkajärjestäjä Kalle Keskinen markkinoi hengityssuojaimia verkkosivuilla, joiden osoite on varattu huhtikuun alussa. Kuvakaappaus / Promask Finland

Kalle Keskinen: Ostajalla ei ole riskiä

Kalle Keskinen myy suojavarusteita Promask Finlandin nimissä. Kyse ei ole yhtiöstä, vaan verkkosivustosta ja markkinoinnissa käytetystä nimestä.

Vuonna 2015 Keskinen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen (siirryt toiseen palveluun) ja liiketoimintakieltoon talousrikoksista. Liiketoimintakielto on jo päättynyt.

Keskisen yhtiö on ollut talousvaikeuksissa jo ennen koronaepidemian alkua. Loud’n Live Promotions Oy:llä on tällä hetkellä perinnässä noin 50 000 euron laskut.

Vantaan kaupunki on julkaissut verkkosivuillaan listan suojavarustetoimittajista (siirryt toiseen palveluun). Yksi listalla olevista yhtiöistä on Kalle Keskisen yhtiö.

– Kyse ei ole kaupungin suosittelemista tai tarkastamista toimittajista, vaan lista niistä toimittajista, jotka ovat olleet kaupunkiin yhteydessä ja ilmoittaneet toimittavansa suojaimia, sanoo Vantaan kaupungin hankintajohtaja Tiina Ekholm.

Keskinen kertoo saaneensa toimintaan mukaan sijoittajia, jotka rahoittavat mahdollisten ostajien hankinnat. Tuotteista peritään maksu vasta, kun ne ovat toimitettu.

– Me emme siis saa etukäteen palkkiota työstämme, vaan provision maahantuonnista, myynnistä ja jakelusta vasta siinä vaiheessa, kun asiakas on tuotteensa saanut. Näin ollen riski kaupankäynnissä on meillä, ei asiakkaalla, Keskinen kirjoittaa sähköpostissaan.

Tarjouksia satelee kunnille

Suojavarustemarkkinoilla on tällä hetkellä hyvin erilaisia toimijoita, jotka pyrkivät löytämään korvaavaa liiketoimintaa tai hyödyntämään esimerkiksi Kiinassa olevia kontaktejaan.

Tämä hankaloittaa julkisten hankintojen tekemistä.

– Alussa, kun kaikilla oli yhtä aikaa suuri tarve ja toimittajia vähän, oli vaikea löytää toimittajia ja toimitusajat olivat pitkiä. Nyt kun yhteydenottoja on paljon, ovat haasteet painottuneet tavaran laadun ja toimittajien kelpoisuuden selvittämiseen, sanoo Vantaan kaupungin hankintajohtaja Tiina Ekholm.