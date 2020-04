Hyviä uutisia Lähi-idästä: Eristys näyttäisi purevan useassa maassa – iranilainen Nahmeh: "Sairaanhoitajat ovat uhrautuneet", libanonilainen Omar: "Haluaisimme ulos aurinkoon"

Noin kuukausi sitten damaskoslainen tuttavani, kolmekymppinen nainen, nyökkäili päätään niin innokkaasti, että kullanväriset korvakorut kilisivät. Etusormi oli tiukasti huulien edessä: hysss!

Olin kysynyt videopuhelussa, onko Syyriassa koronavirusta, vaikka viranomaisten mukaan yhtään tapausta ei ollut siihen mennessä todettu.

– En voi puhua siitä, jos joku kuulee. Mutta on. Ja katso nyt tätä, tuttavani puuskahtaa.

Hän käänsi puhelimensa kohti Damaskoksen keskusta-alueen kahvilaa, jossa kymmenet ihmiset viettivät iltaansa, turvaväleistä ei ollut puhettakaan.

Tuttavani ei haastatteluun suostunut silloin tai myöhemminkään, mutta monia muita sain sosiaalisen median avulla kiinni eri puolilta Lähi-itää. Jotkut eivät halunneet viranomaisten pelossa esiintyä koko nimellään tai kasvoillaan.

Aloitetaan Iranista, jossa tauti pääsi leviämään pahasti mutta missä käyrä on nyt kääntynyt laskuun, ja sieltä Syyriaan. Sitten käymme palestiinalaisalueilla, Jordaniassa ja Libanonissa, joissa sosiaaliset arabit riutuvat sisätiloissa mutta joissa karanteeni näyttäisi purreen epidemiaan.

Juhlakuukausi ramadanin lähestyminen kuitenkin painaa monia, ja kristityt viettivät jo pääsiäisensä eristyksissä.

Syyrialaistytöt pyhäpuvuissaan palmusunnuntaina Damaskoksessa. Messut oli kuitenkin kirkossa peruttu pääsiäisenä. Youssef Badawi / EPA

Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa taas tautia pyritään nujertamaan isolla rahalla, mutta tapausmäärät kasvavat.

Lopuksi käymme Egyptissä, missä viranomaisilla on raju kampanja todellisten tartuntatietojen peittelemiseksi, arvioivat monet asiantuntijat.

Iran

Virallisesti ilmoitettuja tartuntoja 80 868, kuolleita 5 031. Toipuneita lähes 56 000.

Iranin virallisia lukuja on epäilty vahvasti alakanttisiksi. Testejä on tehty vain vajaat 4 000 miljoonaa asukasta kohden. Myös hallinnon on arveltu pimittäneen tietoja varsinkin epidemian alkuvaiheessa.

Uusissa tartunnoissa (siirryt toiseen palveluun) ja kuolemantapauksissa on nyt kuitenkin laskua ja ainakin tämänhetkinen tautihuippu vaikuttaisi olleen kuun vaihteessa.

"Koko kaupunki haisee kuin ruumishuone" – lue reilun kuukauden takainen uutisemme Iranin epidemian alkuvaiheista.

Iranilainen mattokauppias odotti asiakkaita Teheranissa keskiviikkona. Abedin Taherkenareh / EPA

Najmeh, Teheran: "Hoitohenkilöstön uhraukset kannattelevat yhteisöä"

"Olen arkkitehti ja myös luennoin yliopistolla, asun professori-aviomieheni kanssa.

Iranin arki on muuttunut: Liikenneruuhkat ovat kadonneet Teheranin aiemmin tukkoisilta kaduilta, ja kaupungin metrovaunut ovat nyt jopa tyhjiä. Ne desinfioidaan kaksi tai kolme kertaa päivässä. Kauppakeskukset ovat aavemaisen tyhjiä.

Tänä vuonna ihmisiä pyydettiin välttämään matkustamista sukulaisiin ja pysymään kodeissaan iranilaisen uudenvuoden aikaan maaliskuun lopulla. Valitettavasti jotkut ihmiset jättivät pyynnön huomioimatta. Tämä teki koronatilanteesta vielä vaikeamman!

Minä ja perheeni olemme pysyneet kotona aivan epidemian alkupäivistä saakka. Menemme ulos vain kävelemään lähimetsässä tai ostamaan ruokaa maskit kasvoillamme ja hanskat käsissä.

Ihan aluksi kasvomaskeja ja käsien desinfiointiaineita oli todella vaikeaa saada! Onneksi viime vuosikymmenien talouspakotteet ovat tehneet terveysteollisuudestamme monilla tavoin vahvempaa, joten tämä asia saatiin ratkaistua pian. Muutaman päivän kuluttua apteekeissa oli jo paljon kasvomaskeja, käsidesiä ja suojahanskoja.

Monet ihmiset eivät luota viranomaisiimme sen suhteen, että he pystyisivät hoitamaan tämän.

Toki maallamme on monia vaikeuksia virusepidemian kanssa. Monet ihmiset eivät luota viranomaisiimme sen suhteen, että he pystyisivät hoitamaan tämän.

Minusta me iranilaiset olemme kuitenkin onnistuneet sopeutumaan kriisitilanteeseen. Lisäksi meillä on esimerkiksi aivan mahtavia lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka työskentelevät vaikeuksista huolimatta sairaaloissa intohimolla ja suurella rakkaudella.

Tähän saakka hoitohenkilökunnan uhrautuminen on pelastanut myrskyisän yhteisömme ja helpottanut kriisin kestämistä."

Syyria

Virallisesti ilmoitettuja tartuntoja Syyrian hallinnon alueella 38, kuolleita 2. Luvut tuskin pitävät paikkaansa.

Hallinto vahvisti ensimmäiset viralliset tapaukset vasta 22. maaliskuuta. Useiden toisistaan riippumattomien lähteiden mukaan tapauksia on kuitenkin ollut jo ainakin maaliskuun alussa, useita ja eri puolilla maata.

Koronaepidemian leviäminen kapinallisten alueella oleville pakolaisleireille olisi katastrofi miljoonien ihmisten parissa. Siitä enemmän esimerkiksi tässä uutisessamme. Tällä kertaa keskitymme hallinnon alueelle.

Kauppiaat Damaskoksen vanhankaupungin basaareissa ovat suojautuneet koronalta. AOP

Jamal, Damaskos: "Perheemme on peloissaan"

Jamal on kuusikymppinen runoilija ja hän asuu vaimonsa sekä aikuisten lastensa ja heidän perheidensä kanssa Damaskoksen keskustassa.

Damaskoslainen runoilija Jamal ei halua esiintyä tunnistettavasti tässä haastattelussa. Jamalin kotialbumi

"Minä ja perheeni, me olemme peloissamme. Yritämme olla niin, että meillä ei olisi kontakteja kehenkään. Itse torjun kaikki kutsut enkä kutsu ketään kotiimme. Emme näe ketään eikä kukaan tapaa meitä.

Ulkona ihmiset kuitenkin toimivat eri tavalla: ihmiset tapaavat yhä toisiaan ja on kaikenlaisia kokoontumisia. He eivät noudata ohjeita, joiden mukaan ulkonaliikkumiskielto on voimassa iltakuudesta aamukuuteen. Ennen kiellon julistusta elämä oli täällä normaalia, joten monet ihmiset eivät usko, että mitään epidemiaa onkaan.

Ihmiset eivät puhu hallituksesta mitään. He eivät voi arvostella sitä tai puhua siitä. Emme tiedä, kuinka paljon tapauksia oikeasti on. Mutta niitä on enemmän kuin he sanovat.

Kaikki ovat huolissaan rahasta ja töistään. Monilla ei ole töitä, kaikki yritykset ja muut ovat kiinni. Vain ruokakaupat ja apteekit ovat auki. Hallitus ei maksa korvauksia niille, joiden liikeyritykset ovat nyt kiinni.

Minun mielestäni sotaan koronaepidemiatilanne ei vaikuta. Ihmiset täällä pääkaupungissa eivät edes oikeastaan ajattele sitä, koska sotaa on vain niin vähän jäljellä enää eikä se vaikuta tänne."

Palestiinalaisalueet

Vahvistettuja tartuntoja 418, kuolleita 2. Valtaosa tartunnoista on Länsirannan alueelta. Saarretussa Gazassa tartuntoja on todettu 13, niistä 9 on parantunut. Tartuntojen määrä on pysynyt melko tasaisen alhaisena, mutta tilanne on hauras.

Gazan erikoisesta tilanteesta voi lukea lisää tästä uutisestamme.

Hebronin yliopistoalue on yleensä täynnä opiskelijoita ja liikennettä, mutta ulkonaliikkumiskiellon vuoksi alueella ei näy ketään. Hameedin kotialbumi

Hamed, Hebron: "Tulisimme hulluksi ilman sosiaalista mediaa"

Hamed on viisikymppinen suurperheen isä, jolla on "liuta lapsia". Hän on töissä kansainvälisessä järjestössä ja asuu perheineen Hebronin kaupungissa Länsirannalla.

"Hebronissa iso osa ihmisistä on vapaaehtoisessa karanteenissa. Menin eilen itse ulos ensimmäistä kertaa kolmeen päivään. Siellä oli joitain autoja ja liikennettä, mutta ehkä noin kolmen prosentin verran siitä mitä yleensä.

Illalla seitsemän jälkeen on pakollinen ulkonaliikkumiskielto, kaupat ovat kiinni ja muuta. Erityisesti Hebronissa vierailut ystävien ja perheen luona sekä esimerkiksi torilla käynti ovat oleellinen osa elämää. Nyt kaikki sellainen on mahdotonta.

Mikäli sosiaalista mediaa ei olisi, ihmiset tulisivat hulluiksi yhdessä päivässä!

Minä kuuntelen epidemian aikana vain hallinnon lähteitä. Tämän kaltaisissa kriiseissä on niin paljon huhuja, että se johtaisi vääriin tietoihin ja tekisi paljon vahinkoa. Kaiken kaikkiaan ihmisillä on suuri luottamus hallituksen tietoihin.

Mutta kun päivät kuluvat, yhä enemmän levottomuuksia tapahtuu. Tähän mennessä ihmiset ymmärtävät jossain määrin hallinnon toimia. En voi kuitenkaan taata sitä, että kaikki jatkuu rauhallisesti.

Täällä Hebronissa on ollut jo ainakin kolme aseellista välikohtausta eri perheiden välillä. Sosiaaliset suhteet kiristyvät, kun ihmiset ovat eristyksissä.

Luulen, että näemme paljon välikohtauksia, jos tämä tilanne jatkuu vielä viikkokausia ja jos, herra paratkoon, tulee vielä lisää koronatartuntoja. Ihmiset kääntyvät palestiinalaishallintoa vastaan, huolimatta siitä että se tekee kaikkensa välttääkseen kriisin. Uskon, että jotkut voivat hyökätä sairaaloita, lääkäreitä ja sairaaloiden lähellä olevia turvallisuusjoukkoja vastaan.

Me kestämme tämän poikkeustilanteen vitsien, pienten hullutusten ja yön läpi valvomisen avulla. Ja sosiaalisen median! Mikäli sosiaalista mediaa ei olisi, ihmiset tulisivat hulluiksi yhdessä päivässä!"

Jordania:

Vahvistettuja tartuntoja 416, kuolleita 7. Tartunnat vähentyneet selvästi (siirryt toiseen palveluun) sen jälkeen kun rajoituksia asetettiin.

sen jälkeen kun rajoituksia asetettiin. Tiukka ulkonaliikkumiskielto alkoi noin kuukausi sitten. Kaikki maahan tulevat asetetaan hotelleihin karanteeniin ja tartunnan saaneet eristetään.

Firas Al Hmood on edustanut maataan triathlonissa. Firas Al Hmoodin kotialbumi

Firas al-Hmood, Amman: "Positiivista on se, että ihmiset ulkoilevat ja pyöräilevät"

"Omistan pyöräretkiä järjestävän yrityksen ja olen entinen Jordanian maajoukkueen triathlonisti. Asun perheeni kanssa: vanhemmat, veli, sisko ja kissa. En ole kovin huolissani koronaviruksesta, mutta olen utelias, mitä tästä seuraa. Miten elämä muotoutuu? Kuinka maailma muuttuu poliittisella tasolla?

Saamme mennä ulos aamukymmenen ja iltakuuden välillä ja vain ilman autoa, ajaminen on sallittua vain erikoisluvalla. En pidä siitä, että monet ihmiset käyttävät erikoislupaansa väärin ja ajelevat silloinkin kun se ei ole välttämätöntä.

Olen utelias, mitä tästä seuraa. Miten elämä muotoutuu? Kuinka maailma muuttuu poliittisella tasolla?

Olen toisaalta kiitollinen koronalle, koska ihmiset kuluttavat nyt harkiten ja viisaasti sekä suosivat kotimaista.

Ihmiset ovat rohkaistuneet myös kävelemään, hölkkäämään ja pyöräilemään tappaakseen rutiinin. Pyöräilijöiden määrä on noussut dramaattisesti ja se on tosi hyvä – toivottavasti tämä terveellinen tapa jatkuu koronankin jälkeen!

Kohta on ramadan. Kaikki sosiaaliset tapahtumat on kielletty. Yleensä ihmiset tapaavat toisiaan paljon ramadanin aikana, he syövät yhdessä ja vierailevat toistensa luona, on kaikenlaisia tapahtumia. Monet ovat surullisia, kun kaikki tämä on peruttu.

Joillekin ramadanilla on myös uskonnollisia arvoja. Heille tämä voi olla järkyttävä ramadan. Hallitus on kieltänyt rukoukset moskeijoissa ja kirkoissa. Tosiuskovaiset ajattelevat, että ramadan ei ole mitään ilman rukouksia moskeijassa. Jotkut ovat yrittäneet mennä moskeijaan jo nyt kielloista huolimatta, ja poliisi on jo puuttunut asiaan.

Minua harmittaa tosi paljon se, kun ihmiset sanovat olevansa vastuullisia ja käyttävät kasvomaskia ja muovihanskoja, ja sitten he heittävät ne kaduille! Se on tosi vastuutonta ja barbaarista käytöstä.

Minä pyöräilen usein luonnossa, ja aiemmin nämä alueet olivat roskien peitossa. Nyt ne ovat puhtaampia, koska ihmiset eivät mene ulos.

Unikkoniittyjä Wadi Azraqin alueella 15 kilometrin päässä Jordanian pääkaupungista Ammanista. Firas pyöräilee alueella usein. Firas Al Hmood / Yle

Libanon

Vahvistettuja tartuntoja 672, kuolleita 21. Epidemia vaikuttaisi olevan suhteellisen hyvin hallinnassa, uusia tartuntoja ilmenee (siirryt toiseen palveluun) yhä vähemmän.

yhä vähemmän. Libanonissa on yli miljoona pakolaista Syyriasta. Epidemian leviäminen leireille olisi katastrofi.

Omar Kaissy, vaimo Rola ja tytär Kate puistossa ennen kuin korona pakotti heidät sisätiloihin. Omar Kaissyn kotialbumi

Omar Kaissy, Beirut: "Ihmiset haluavat mennä ulos aurinkoon"

"Asun vaimoni ja vuoden ja seitsemän kuukautta vanhan tyttäreni kanssa. Olemme pysyneet nyt viitisen viikkoa kotona. Minä työskentelen it-ammattilaisena isossa kansainvälisessä yrityksessä, joten meillä on ollut hyvät valmiudet etätyöhön.

Vaimoni taas on sähköinsinööri ja työskenteli rakennustyömailla. Nyt ne kaikki ovat kiinni ja hän on sen vuoksi työtön, eikä saa mitään korvauksia. Elämme vain minun palkallani.

Meiltä ulos menen vain minä, käyn kerran viikossa ostamassa ruokaa. Menen ulos aikaisin aamulla, seitsemältä kun kaupat aukeavat. Silloin ei ole vielä paljon ihmisiä liikkeellä. Olen tunnin reissussa ja se on ainoa aika, kerran viikossa, kun käyn kodin ulkopuolella.

Ostan viikon ruuat ja meillä on kotona aina vaippoja ja maitojauhetta parin viikon tarpeiksi, sekä toimitan äidilleni kuukauden ajaksi lääkkeet.

Vaimoni on käynyt vain pienellä kymmenen minuutin kävelyllä lähellä. Itse olen introvertti, mutta vaimoni on turhautunut kotona olemiseen. Emme päässeet pääsiäisenäkään mihinkään, emme uskaltaneet mennä tapaamaan perheitämme, emme voineet ottaa sitä riskiä. Kirkot olivat tietysti kiinni, samoin moskeijat ovat.

Minusta tuntuu, että ihmiset tekevät kohta mitä he haluavat. He ovat kyllästyneitä tilanteeseen.

Kaikki ihmiset ovat masentuneita tästä tilanteesta. He haluaisivat ulos. Eivät edes välttämättä sosiaalisiin tapaamisiin, vaan ulos: aurinkoon ja ulkoilmaan. Edes se ei ole täällä nyt juuri sallittua.

Minusta tuntuu, että ihmiset tekevät kohta mitä he haluavat. He ovat kyllästyneitä tilanteeseen. Jotkut menevät jo ulos, ja joidenkin on pakko tehdä töitä tilanteesta huolimatta, koska tarvitsevat rahaa elääkseen."

Arabiemiraattikunnat

Vahvistetusti tartunnan saaneita 6 302, kuolleita 37. Tartunnat nousevat koko ajan. (siirryt toiseen palveluun)

Asukasmäärään suhteutettuna eniten testejä maailmassa, noin 77 500 miljoonaa kohden.

Erityistä: Maassa asuvista noin 80% on muista maista tulevia vierastyöntekijöitä. Länsimaisia asukkaista on reilut 5%.

Rosine Saad, Dubai: "Pääsiäinen kissan kanssa kahden"

Rosine Saad ja Moses-kissa selfiessä kotonaan Dubaissa. Rosine Saadin kotialbumi

"Olen kotoisin Libanonista, mutta olen asunut ja työskennellyt Dubaissa jo kahdeksan vuotta. Asun kissani Moseksen kanssa kahdestaan. Kuten kaikkialla maailmassa, me olemme vaihtaneet virtuaalielämään. Me työskentelemme kaikki kodeistamme.

Täällä on täydellinen ulkonaliikkumiskielto. Tavalliset kansalaiset ja muista maista tulevat työntekijät tarvitsevat poliisilta luvan silloinkin, kun käyvät korttelin päässä ruokakaupassa. Myös kävely ja lenkkeily on kiellettyä. Ulos mennessä on käytettävä kasvomaskeja ja hanskoja.

Mielestäni meillä on täällä paljon paremmat olot kuin monissa muissa maissa. Ja lisäksi tunnemme olomme turvallisiksi. Syitä on monia, muun muassa testien suuri määrä ja tartunnan saaneiden eristäminen.

Meistä kaikista tuntuu turvalliselta täällä. Turvallisemmalta kuin kotimaissamme, missä ne sitten ovatkin.

Monet liikemiehet ja isot firmat antoivat vapaaehtoisesti käyttöön henkilökuntaa ja materiaaleja epidemian torjuntaan, yksi lahjoitti jopa ambulansseja.

Sheikit ovat olleet erittäin positiivisia puhuessaan kansalle. Sheikki Mohammed bin Zayedin videotervehdys levisi hurjasti sosiaalisessa mediassa. Hän sanoi, ettei pidä olla huolissaan, varmistamme että ruokaa ja lääkkeitä on koko ajan tarpeeksi. Hän lisäsi, että tämä on lahja kaikille, niin kansalaisille kuin maassa työskentelevillekin.

Meistä kaikista tuntuu turvalliselta täällä. Turvallisemmalta kuin kotimaissamme, missä ne sitten ovatkin.

Ihmiset ovat myös alkaneet ymmärtää, että ulkonaliikkumiskielto koskee ramadaniakin. Koko kuukausi on iso asia täällä, niin yrityksille kuin ihmisillekin, riippumatta siitä, mistä on kotoisin.

Kun juttelen ystävieni kanssa, olivatpa he muslimeja tai eivät, kaikki ajattelevat että tämä nyt on tätä, eikä sille mitään voi. Mehän olimme jo pääsiäisen ulkonaliikkumiskiellossa. Kirkot pitivät messuja netissä. Minä istuin sisällä vain kissa seuranani."

Saudi-Arabia

Vahvistetusti tartunnan saaneita: 8 274, kuolleita 92. Tartuntojen määrä kovassa nousussa (siirryt toiseen palveluun) .

Yleisnäkymä Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin helmikuun lopussa. AOP

Fahed, Riad

Fahed on kolmekymppinen tietojenkäsittelytiedon opettaja, oppilaat ovat teini-ikäisiä. Hän asuu opettajien asuntolassa koulun yhteydessä. Koulut ovat kuitenkin nyt kiinni.

"Kuukausi sitten lopetimme käymästä ulkona niin paljon. Ulkonaliikkumiskielto on aamukuudesta kolmeen iltapäivällä. Menemme ulos vain hakemaan mitä tarvitsemme ja menemme takaisin.

Aluksi ulkonaliikkumiskielto oli kello seitsemään asti, ja ihmiset menivät sen jälkeen toistensa luo ja sitten tulivat vasta aamulla koteihinsa. Nyt ulkonaliikkumiskielto loppuu kolmelta iltapäivällä sen takia.

Minusta tuntuu, että ihmiset eivät ole niin kovin peloissaan. Täällä on laki: jos kuningaskunta sanoo jotain, sitä on toteltava. Kukaan ei voi mennä ulos, ja joka ei tottele sitä, joutuu maksamaan 10 000 rialin (n. 2 450 euron) sakot.

Ulos saa mennä vain omassa naapurustossaan. Jos joutuu menemään sairaalaan tai on muuta tärkeää, voi anoa lupaa ministeriöstä netin kautta ja lupa tulee puhelimeen. Lupa näytetään sitten poliiseille.

Ruokaa ja muita tarvikkeita, kaikkea, on kaupoissa. Aivan kuten ennenkin. Mutta ainoastaan välttämättömät liikkeet ovat auki, supermarketit ja ravintolat kuljettavat ruokaa tai sitä voi hakea sieltä.

Kaupoissa myyjät pitävät muovihanskoja. Joihinkin kauppoihin ei pääse sisälle vaan tavarat saa ulos, työntekijät tuovat ne ovelle. Myyntiä on myös järjestetty niin, että vartijat estävät kaikkien ihmisten menemisen samaan aikaan kauppoihin sisälle. Ihmiset jättävät myös väliä toisiinsa.

Inshallah, jos Jumala suo, tämä tulee olemaan ohi ramadanin aikana. Uskon, että koronaa ei sitten enää ole. Mutta paaston aikana ihmiset eivät muutenkaan mene ulos, he nukkuvat päivisin."

Egypti

Vahvistettujen tartuntojen määrä 3 032, kuolleita 224. Tartuntojen määrä kasvussa (siirryt toiseen palveluun) . Asiantuntijat ovat arvioineet, että tartuntojen todellinen määrä on monikymmenkertainen.

. Asiantuntijat ovat arvioineet, että tartuntojen todellinen määrä on monikymmenkertainen. Vain vähän testejä: noin 540 testiä miljoonaa asukasta kohden.

Egyptin väestö on nuorta, noin 60 prosenttia väestöstä on alle 30-vuotiaita, joten oireettomia tai lieväoireisia kantajia voi olla erittäin paljon.

Monet todetuista tartunnoista turisteilla, muun muassa Luxorissa Niilin risteilyaluksella oli kymmeniä tartuntoja.

Luxorin turistialueet ovat tyhjiä. Mohamed Salah / Yle

Mohamed Salah, Luxor: "Ramadan tulee eikä tunnu miltään"

Kolmekymppinen Mohamed asuu nyt koko laajan sukunsa luona Luxorissa. Hän palasi bisnesasioiden vuoksi muutama kuukausi sitten Sveitsistä, jossa hänen vaimonsa yhä asuu, joten korona on erottanut pariskunnan toistaiseksi.

Mohamed Salah serkkunsa Makkahin kanssa isoäidin pihalla Luxorissa, Egyptissä. Mohamed Salah / Yle

"Tunnen oloni turvallisemmaksi täällä kuin Sveitsissä. Täällä sentään on vähän enemmän vapauksia, voin mennä ulos ja näen perhettäni. Olen parhaillaan mummolassani. Jos sairastumme, sairastumme kaikki yhdessä, näin olemme ajatelleet.

Meillä on ulkonaliikkumiskielto iltakuudesta aamukuuteen. Viikonloppuisin yhtään mitään ei ole auki, viikolla vain ruokakaupat, apteekit ja välttämättömät.

Ongelma täällä on se, että ihmiset eivät tunne pelkoa. Heistä ei tunnu siltä, että heidän pitäisi pysyä kotona.

Avasin majatalon vain muutama kuukausi sitten. Täällä on nolla turistia. Kaikki hotellit ovat kiinni hallituksen määräyksellä. Jos olisin tiennyt etukäteen tästä epidemiasta, en todellakaan olisi investoinut kaikkia säästöjäni tähän majataloon.

Ongelma täällä on se, että ihmiset eivät tunne pelkoa. Heistä ei tunnu siltä, että heidän pitäisi pysyä kotona.

Täällä Luxorissa tuntuu siltä, että mitään epidemiaa ei ole. Täällä oli se turistilaiva, jossa oli tartuntoja, mutta sen jälkeen ei ole ollut mitään.

Meille sanottiin aiemmin, että kolmen viikon päästä on miljoona tartuntaa, mutta ei täällä ole. Tai ehkä täällä onkin, mutta kenelläkään ei ole oireita, en tiedä. Mutta joka tapauksessa mitään ei näy. Siksi ihmiset eivät oikein pelkää.

Luxorissa ei ole mitään ramadanvalmisteluja, ei markkinoita, ei mitään. Meistä ei edes yhtään tunnu siltä, että ramadan olisi alkamassa. Se on surullista. Moskeijat ovat kiinni, uskonnollinen tunne on kateissa sen takia. Ramadan on hengellisesti tärkeää aikaa, ja nyt ei yhtään tunnu hengelliseltä."