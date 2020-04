Miikka Krogerus, 35, käy jatkuvasti kaupassa, sillä se on ainoa tapa ulkoilla – elämä ulkonaliikkumiskiellossa on puuduttavaa, mutta siihen tottuu

Barcelonassa asuvalle Miikka Krogerukselle koti on tullut neljän viikon aikana tutuksi, sillä sieltä on saanut poistua vain pakollisille asioille.

Miikka Krogeruksen, 35, päivät ovat viimeisen kuukauden ajan noudattaneet seuraavaa kaavaa:

Aamulla kahvia ja aamupalaa, sitten iltapäivään asti töitä läppärin ääressä, välillä taukoja parvekkeella. Illalla kotitreeni, noutoruokaa, pelaamista ja sarjamaraton.

Lukuisat rajoitukset määrittelevät tällä hetkellä monen arkea. Suomessa saa kuitenkin vielä liikkua suhteellisen vapaasti verrattuna Espanjan Barcelonaan, missä Krogerus asuu. Siellä hän ei voi lähteä edes päiväkävelylle tai iltalenkille ulos, vaikka haluaisi.

Espanjassa liikkuminen ilman hyvää syytä on ollut kielletty jo neljä viikkoa. Kotoa saa poistua vain pakollisille asioille, kuten kauppaan tai apteekkiin.

Toimet koronaviruksen leviämisen kitkemiseksi ovat tiukkoja, sillä maassa oli alkuviikkoon mennessä todettu melkein 200 000 koronatartuntaa ja virukseen oli kuollut lähes 18 000 ihmistä.

Tämä kaikki vaikuttaa paljon tavallisten asukkaiden elämään. Kajaanilaislähtöinen Miikka Krogerus kuvaa arkeaan tällä hetkellä puuduttavaksi koettelemukseksi.

Normaalisti hän käy paikallisen tavan mukaisesti usein ulkona syömässä, treenaa toisinaan kuntosalilla ja matkustelee viikonloppuisin vaeltamaan tai surffaamaan.

Rutiiniksi muodostuneet iltauinnit merenrannassakin ovat nyt pannassa.

– Onhan tämä yksinäistä. Ihmisiä näkee videopuheluissa, mutta ei se ole sama asia.

Tällä hetkellä Krogerus kuitenkin suhtautuu muuttuneeseen arkeen tyynesti, mutta aluksi tilanne ei ollut hänelle yhtä helppo.

Poliisit tenttaavat uhkaavasti

Kun komennus kotikaranteeniin tuli Espanjan hallitukselta 14. maaliskuuta, Krogeruksen päällimmäinen tunne oli pelonsekainen shokki. Hätätilan kestosta ei ollut tietoa ja tulevaisuus tuntui epävarmalta.

Kaikki liikkeet paitsi apteekit ja ruokakaupat suljettiin, töihin ei saanut mennä eikä kaduilla näkynyt muita kuin ihmisten liikkumista vahtivia poliiseja.

Normaalisti Barcelonan kadut olisivat täynnä paikallisia ja turisteja. Nyt kaikki paikat ammottavat tyhjyyttään. Miikka Krogerus

Miikka Krogerus

Monen muun tavoin Miikka Krogerus suuntasi lähimpään ruokakauppaan hamstraamaan kärryt täyteen tavaraa. Hyllyt ammottivat tyhjyyttään, joten oli otettava sitä, mitä oli tarjolla.

– Ei tällaista meidän ikäpolvi ole ennen kokenut, että ulos ei saa mennä ilman asiaa ja tavarat voivat loppua kaupasta.

Krogeruksen mukaan poliisit suhtautuvat ulkonaliikkumiskieltoon vakavasti. Hänkin on joutunut kauppareissuillaan selittämään ulkoilunsa syitä viranomaisille. Asiattomasta liikkumisesta saa sakon, jonka suuruus vaihtelee satasista jopa yli tuhanteen euroon

Kohtaamiset poliisien kanssa ovat olleet Krogeruksen mukaan uhkaavia ja myös vaikeita hänen heikon espanjan kielen taitonsa vuoksi. Virkavalta on tivannut tiukkasanaisesti syitä ulkona oloon.

Pelonsekainen shokki vaihtui rauhalliseen oleskeluun

Viikkojen kuluessa kotona olemista on tullut uusi normaali.

Miikka Krogerus on aina viihtynyt pelien, elokuvien, sarjojen ja kirjojen parissa. Siitä on ollut hyötyä, sillä kotona ei ole juuri ollut pulaa tekemisestä.

– Minulle on helppoa etsiä puuhaa digitaalisista välineistä, ja tavat, joilla pitää yhteyttä ystäviin ja viettää kotona aikaa, ovat tuttuja.

Viimeisten viikkojen aikana Krogerus on muun muassa kolunnut hyllyssä lojuneet lukemattomat kirjat sekä katsonut Game Of Thronesin ja The Witcherin kaikki tuotantokaudet. Lisäksi hän on etäyhteydellä viettänyt aikaa perheensä ja ystäviensä kanssa.

Ulkonaliikkumiskiellon aikana Miikka Krogerus on tilannut paljon ruokaa kotiin, sillä hän haluaa tukea paikallisia ravintoloita. Miikka Krogerus

Vaikka kotona ei ole hätää, välillä jatkuva neljän seinän sisällä oleminen turhauttaa. Silloin hän suuntaa parvekkeelleen meditoimaan tai lukemaan kirjaa.

Jotta ulos pääsisi edes välillä, hän käy kaupassa vähintään joka toinen päivä.

– Välillä menen, vaikkei välttämättä tarvitsisi. Se on ainut tapa päästä talon ulkopuolelle.

Viikkojen kuluessa kevyt kapinahenkikin on nostanut päätään. Kun vapauden kaipuu ja halu päästä liikkumaan kasvavat, Krogerus ei ole aina mennyt lähimpään ruokakauppaan, kuten kuuluisi.

Hiljalleen maan rajoituksia on alettu höllentää. Aiemmin tällä viikolla rakennus- ja tehdastyöläiset saivat palata töihin kahden viikon pakkovapaan jälkeen.

Krogerus on huomannut, että viime päivinä esimerkiksi kaupoissa on näkynyt enemmän ihmisiä kuin aiemmin ja naapurit saattavat ohi kulkiessaan pysähtyä juttelemaan. Krogerus on jopa uskaltautunut pari kertaa tapaamaan kaveriaan, joka asuu alle kilometrin päässä.

– Olen käynyt kauppareissun yhteydessä polttamassa savukkeet hänen kanssaan.

Karanteenielämä jatkuu vielä pitkään

Normaaliarkea ei ole silti odotettavissa hetkeen.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on jo ilmoittanut, että hallitus hakee parlamentilta poikkeustilan jatkamista 10. toukokuuta asti, eli karanteeni jatkunee useamman viikon. Sánchezin mukaan ulkonaliikkumisrajoitusten lieventämistä harkitaan vasta, kun tilanne sen sallii.

Krogerusta hieman huolettaa, jatkuvatko rajoitukset pitkälle kesään. Hänen poikansa asuu Suomessa, ja Krogerus toivoo pääsevänsä mahdollisimman pian tapaamaan häntä. Sisällä olokaan ei tunnu houkuttelevalta ajatukselta nyt kun aurinko paistaa ja säät lämpenevät.

– Kun tämä on ohi, on varmasti uutta intoa harrastaa ja tehdä asiota, Krogerus sanoo.

Espanjassakin ihmiset kokoontuvat joka ilta ikkunoihin ja parvekkeille osoittamaan suosiotaan hoitohenkilökunnalle. Katso videolta, miltä kuulostavat barcelonalaisten suosionosoitukset.

