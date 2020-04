Saksa otti niskaotteen koronatartunnoista – normaaliin on vielä pitkä matka, vaikka taudin tarttuvuus putosi ja rajoitteita höllennetään

Koronaviruksen tartuttavuusluku on Saksassa pudonnut alle yhteen, kertoo Saksan tartuntatauteihin erikoistunut Robert Koch -instituutti perjantaina.

Koronan tarttuvuusluku on Saksassa nyt 0,7, eli jokainen tartunnan saanut levittää virusta alle yhdelle ihmiselle. Tällöin se tarkoittaa myös sitä, että virus leviää vauhdilla, joka ei ylikuormita maan terveydenhuoltoa, sanoo Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (siirryt toiseen palveluun) on arvioinut, että koronatartunnan saanut tartuttaa arviolta 2–3 ihmistä.

– Selvisimme ensimmäisestä aallosta erittäin hyvin. Tämä saavutettiin koko yhteiskunnan yhteisvoimin, mutta tilanne voi muuttua milloin tahansa, Wieler sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Wieler korostaa, että tarttuvuusluvuille ei saa asettaa liikaa painoarvoa.

Rajoituksia alettiin purkaa jo ennen uusimpia tietoja

Saksan liittokansleri Angela Merkel kertoi keskiviikkona höllennyksistä Saksan koronarajoituksiin. Esimerkiksi alle 800 neliömetrin suuruiset kaupat saavat avata ovensa, mikäli ne noudattavat hygieniasääntöjä, Merkel ilmoitti keskiviikkona. Tuolloin tarttuvuusluku oli vielä arviolta yhden luokkaa.

Merkel korosti yhden desimaalin merkitystä tarttuvuusluvuissa.

– Jos oletamme, että yksi ihminen tartuttaa 1,1 ihmistä, terveydenhuoltomme ja tehohoitopaikkojemme rajat tulisivat vastaan lokakuussa. Jos luku on 1,2, sama on edessä heinäkuussa, ja jos 1,3, jo kesäkuussa, Merkel sanoi tiedotustilaisuudessa.

Se on silti tärkeä mittari, kun poliitikot pohtivat koronaviruksen takia asetettujen rajoitusten purkamista ja yhteiskunnan avaamista.

Robert Koch -instituutin Wieler korostaa, että madaltunut tartuttavuusluku ei tarkoita sitä, että saksalaiset voisivat palata samanlaiseen elämäntyyliin kuin ennen koronaa.

Esimerkiksi matkustusrajoitukset pysyvät.

– Tällä hetkellä en näe minkäänlaisia syitä matkustusvaroitusten muuttamiselle, Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi Bild (siirryt toiseen palveluun)-sanomalehdelle.

Saksan rahoitusministerin mukaan tilanne vaatii uutta asennoitumista.

– Meidän pitää kehittää uusi normaali, joka kulkee mukanamme useita kuukausia, ja luultavasti ensi vuoteen saakka, talousministeri Olaf Scholz sanoi Reutersin mukaan.

Saksassa koulujen on tarkoitus avautua asteittain toukokuun 4. päivästä lähtien. Etusijalla ovat ne oppilaitokset, joiden oppilailla on pian edessä kokeita.

Tällä hetkellä Saksassa on kielletty yli kahden hengen kokoontumiset oman kotitalouden ulkopuolelle. Valtaosa julkisesta elämästä on suljettu, ja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia on tarkoitus jatkaa. Myös suuremmat julkiset tapahtumat on kielletty elokuun loppuun asti.

Miksi viruksen leviäminen hidastui Saksassa?

Terveysministeri Jens Spahn korosti perjantaina kuukausien rajoitustoimien tärkeyttä. Hänen mukaansa Saksassa ihmiset ovat pysyneet kotona.

Saksassa on viidenneksi eniten koronatartuntoja maailmassa.

Spahnin mukaan epidemiaa on nyt aiempaa helpompi käsitellä, sillä koronasta parantuneita on tällä viikolla ollut päivittäin enemmän kuin tartunnan saaneita.

Tämä ei tarkoita sitä, että tartunnan saaneiden määrä olisi laskussa. Raportoitujen koronatartuntojen määrä on ollut nousussa kolmen päivän ajan. Perjantaina tartunnan saaneita oli Robert Kochin tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 133 830. Lukema nousi torstaista 3 380:lla.

Myös raportoitujen kuolemien määrä nousi 299:llä 3 868:aan, kertoo Reuters.

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan myös laajamittainen koronaviruksen testaaminen on auttanut patoamaan viruksen leviämistä. Saksassa on jo tehty 1,7 miljoonaa koronatestiä (siirryt toiseen palveluun), ja että tarvittaessa maassa voidaan viikossa tehdä 700 000 testiä.

Terveysministeri Spahn kertoi myös, että Saksa lisää kasvomaskien tuotantoa. Tarkoituksena on, että elokuuhun mennessä maskeja valmistuu jopa 50 miljoonaa viikossa.

Saksin osavaltio ilmoitti perjantaina ensimmäisenä Saksassa, että kasvosuojan käyttö tulee pakolliseksi julkisessa liikenteessä ja kaupoissa, kertoo Focus-lehti uutistoimisto Reutersin mukaan.

Saksin osavaltion pääministerin Michael Kretschmerin mukaan myös esimerkiksi kasvojen suojaksi asetettu nenäliina tai kaulahuivi kelpaa samaan tarkoitukseen.

Toistaiseksi Saksa ei ole kuitenkaan vaatinut ihmisiä pitämään kasvomaskeja kodin ulkopuolella, ainoastaan suosittanut sitä vahvasti.

Saksa suunnittelee teletunnistetietojen valjastamista koronavahtiin

Terveysministeri Spahn on jo aiemmin kertonut haluavansa ottaa myös yksittäisten ihmisten teletunnistetiedot käyttöön koronakriisin nujertamiseksi. Saksassa yksittäisten ihmisten paikantaminen on hyvin kiistelty aihe natsiajan ja Itä-Saksan valvontakoneiston vuoksi.

Sphanin mukaan teletunnistetietoja hyödyntävä sovellus on valmis kolmen–neljän viikon kuluessa.

Saksassa osavaltiot ja valtionjohto ovat näyttäneet vihreää valoa vapaehtoisuuteen perustuvalle sovellukselle.

