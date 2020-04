Oopperatähti Karita Mattila koronakotoilee kerrostalossa Turussa: pyysi naapureilta anteeksi meluhäiriötä ja liikuttui vastaanotosta

Oopperatähti Karita Mattila on harjoitellut jo viikkoja Turussa kerrostaloasunnossa

Oopperadiiva revittelee mielellään suomalaisilla kansanlauluilla. Suomeen tultuaan hän on irrotellut myös keittiössä useamman vuoden edestä.

Turkulaisen taloyhtiön rappukäytävässä kaikuvat yhä korkeammalle nousevat skaalat.

Sävelkuluista vastaa oopperalaulaja, sopraano Karita Mattila, joka harjoittelee väliaikaisessa asunnossa Turussa. Koti Yhdysvalloissa Floridassa on saanut odottaa emäntäänsä, että koronapandemia hellittää.

Mattila asuu ex-aviomiehensä asunnossa. Muutama viikko sitten hän päätti varoittaa naapureitaan alkavasta harjoitussessiosta sekä omien sanojensa mukaan meluhäiriöstä niin kutsutulla heippalapulla.

– En edes tiennyt mikä on heippalappu! Opin uuden sanan haastattelun kautta ja mietin, että en edes sanonut siinä lapussa heippa, Mattila naurahtaa.

Mattilan naapureilleen jättämästä viestistä tuli hetkessä Suomen tunnetuin heippalappu. Sen ilmestyminen kerrostalon aulaan aprillipäivänä sai suomalaiset epäilemään, onko kyseessä todellakin maailmankuulun oopperalaulajan kirjoittama viesti.

Kuva Karita Mattilan allekirjoittamasta viestilapusta päätyi Twitteriin ja Mattila vahvisti siellä viestin aitouden.

Tämä viesti taloyhtiön asukkaille nousi sosiaalisessa mediassa ehkä Suomen kuuluisimmaksi heippalapuksi. Johanna Manu / Yle

Oopperatähdelle lapusta syntynyt häly oli yllätys. Viehättävä sellainen.

– Luulin, että olin jo nähnyt ja kokenut paljon. Ihmiset olivat sosiaalisessa mediassa aivan kertakaikkisen suloisia ja kannustavia. En nyt enää väännä itkua, mutta olin liikuttunut ihmisten positiivisesta vastaanotosta.

Naapurit hissukseen harjoittelusta

Karita Mattilan varoitukseen mahdollisesta meluhaitasta kansa vastasi lähinnä intoa puhkuen, että nythän me saamme ilmaisen konsertin. Rappukäytävä ei ole kuitenkaan täyttynyt uteliaista kuuntelijoista eivätkä naapurit ole koputtaneet seiniin hiljaisuutta vaatien.

– Täällä on hiiren hiljaista, kun harjoittelen. Joskus kuulen jonkun poraavan ja mietin, että hyvä jos muutkin metelöivät.

Jospa naapurit ottavat pienet viinit ja kuuntelevat rauhassa maailmantähden laulamista?

– Nyt vedän pelkkiä skaaloja niin ehkä siellä siirrytään väkevämpiin ja odotetaan, että koska tulee jotain kuulemisen arvoista.

Mattila epäilee ettei hänen harjoittelunsa ole aina kivan kuuloista. Nyt työn alla on jo muutama kappalekin, Sibeliusta ja Don Carloksesta Ebolin aaria. Välillä vedetään kovaa ja korkealta.

Hän liikuttuu, kun miettii miten etuoikeutettu on, että pääsi asumaan paikkaan missä voi rauhassa myös harjoitella. Sopraano pohtii, että ehkä heippalapusta oli se hyöty, että hänen harjoitteluunsa on helpompaa suhtautua.

Opperadiiva revittelee suomalaisella musiikilla

Maailmankuulu oopperadiiva revittelee ja pitää hauskaa suomalaisilla kansanlauluilla.

Karita Mattila kertoo pitävänsä surullisista kansanlauluista ja pian turkulaisasunnossa soljuu pitkin seiniä Jean Sibeliuksensävelet ja V.A. Koskenniemen sanat:

Aamulla varhain kun aurinko nousi,

kun minä unestani heräsin.

Sydämeni oli niin surusta raskas,

miksi sä kultani hyljäsit mun.

Kaihoisa sävel vaihtuu kuin lennosta vauhdikkaampaan kansanlauluun Tule, tule, kultani.

Lenkillä Mattila ei paahda aariat korvissa soiden, vaan silloin kirittäjinä toimivat Bruce Springsteen ja Cyndi Lauper.

"Minulle oli suuri asia, että tein makaronilaatikkoa"

Koronapandemian aikana Karita Mattila on ryhtynyt varsinaiseksi kotikokiksi.

– Kokeilen reseptejä, joita en ole aiemmin kokeillut. Tein pääsiäiseksi pashaa ja laitoin lammasta. Heti kotikaranteenin alussa minulle oli suuri asia, että tein makaronilaatikkoa. En ole varmaan kymmeniin vuosiin tehnyt sitä itse. Tein sitä niin paljon, että on sitä on pakastin täynnä.

Liikunnan ohella kokkailusta on tullut Mattilalle koronakotoilun ajaksi varsinainen henkireikä. Myös Twitteristä on muodostunut Mattilalle tärkeä väylä ulkomaailmaan.

– Siihen joukkoon on ihana kuulua! Rakastan Twitteriä!

Twitteristä Mattila bongasi omien sanojensa mukaan hemaisevat pannukakun kuvat ja siltä seisomalta myös hänen residenssissään paistui pian pannari.

Karita Mattilan vaaleanpunainen piano oli hänen ensimmäinen itse ostettu kaluste. Johanna Manu / Yle

Heräteostos on kulkenut mukana yli 30 vuotta – nyt on aika erota

Asunnon olohuonetta hallitsee valkoinen flyygeli, mutta huomion varastaa ehdottomasti vaaleanpunainen Kimball Metropolitan -piano. Se on Karita Mattilan ensimmäinen oma huonekalu.

1986 Mattila muutti Lontooseen opiskelemaan ja työskentelemään. Pianon hän bongasi ajaessaan taksilla Whitmore Streetiä pianoja myyvän liikkeen ohi.

– Ajoimme Bösendorferin liikkeen ohi ja pyysin taksia pysäyttämään, menin kauppaan ja loppu on historiaa. Tässä se on ja se on nyt myynnissä!

Lontoon asuntonsa Mattila myi vuonna 2007 ja vaaleanpunainen piano oli niitä harvoja esineitä, mitä hän halusi mukaansa. Tunnearvo on valtava, mutta muuttuneen elämäntilanteen vuoksi Mattila on valmis luopumaan pianostaan. Kuulemma laulu- ja soittotaitoa sen mukana tuskin tulee automaattisesti.

Vielä hetken metropolien diivan käsissä soi vaaleanpunainen Metropolitan. Vielä ei voi tietää, miten pitkiksi jäähyväiset pianon kanssa jäävät.

Mattila itse nauttii ajastaan Suomessa, mutta kaipaa jo omaan kotiinsa Yhdysvaltoihin.

Lue lisää:

Taiteilija koronakeväänä 2020: Karita Mattila