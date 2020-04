Herätys: Yksityisen pysäköinninvalvonnan viidakkoa raivataan, koronaepidemia muuttaa matkailua, kekseliäät linnut pärjäävät parhaiten

Pelko on uudella tavalla läsnä korona-ajassa. Uskaltavatko ihmiset edes matkustaa entiseen malliin?

Yksityiseen pysäköinninvalvontaan yritetään saada lailliset pelisäännöt

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tuli viime vuonna 1 300 kantelua yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Kuvituskuvassa on kunnallisen pysäköinninvalvojan takki. Silja Viitala / Yle

Yksityinen pysäköinninvalvonta on toiminut kymmenisen vuotta ilman kunnollista lainsäädäntöä. Epäselvä tilanne on aiheuttanut paljon suukopua, mutta myös pitkiä oikeudellisia riitoja. Nyt valvonta yritetään pistää kuriin kansanedustajien aloitteen voimin. Eduskunnan käsittelyssä on kaksi erillistä aloitetta aiheesta.

Kokeellinen viruslääke osoittautui tehokkaaksi eläinkokeissa

Koronavirusnäytteitä testattiin laboratoriossa Stuttgartissa 30. tammikuuta. Arnulf Hettrich / AOP

Kokeellisesta remdesvir-nimisestä viruslääkkeestä on saatu lupaavia tuloksia eläinkokeissa koronaviruksen hoidossa. Tutkimustulos on vasta alustava ja se tehtiin pienelle määrälle apinoita, kertovat yhdysvaltalaistutkijat. Tutkimuksessa oli kaksi kuuden apinan ryhmää, joihin tartutettiin SARS-CoV-2-virus, joka aiheuttaa COVID-19-taudin. Lue uusimmat tiedot koronaviruksesta.

Koronaepidemia muuttaa ulkomaanmatkailua

Turisti rannalla.

Kun koronaepidemia aikanaan väistyy, ulkomaanmatkailu pääsee taas käyntiin. Epidemia tulee kuitenkin muuttamaan matkailun tottumuksia merkittävällä tavalla, arvelee toimittaja Sara Rigatelli artikkelissaan. Terveystarkastuksista saattaa tulla pysyvä käytäntö ja moneen maahan ei välttämättä pääse pitkään aikaan ennen kuin ne ovat varmuudella saaneet viruksen aisoihin.

Vorkuta on Venäjän nopeimmin kuoleva kaupunki

Vorkutan lähellä toimiva Vorkutinskayan hiilikaivos kuvattiin vuonna 2013. Parhaimmillaan Vorkutan seudulla asui noin 220 000 ihmistä, mutta nyt asukkaita on jäljellä enää neljännes huippuajoista. Dmitry Loshankov / EPA

Valtaosa Venäjän kaupungeista kärsii väestötappiosta. Pahin tilanne on Pohjois-Venäjän Vorkutassa: Neuvostoliiton hiiliteollisuuden lippulaiva on muuttumassa kovaa vauhtia aavekaupungiksi. Kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen vieraili Venäjän pohjoisella syrjäseudulla.

Lintujen nokkeluus lisää selviytymistä ympäristömuutoksissa

Keski-Euroopan nokivarikset vievät ajoteille pähkinöitä, jotta päältä ajavat autot särkisivät pähkinöiden kuoret. AOP

Nokkeluus lisää lintujen selviytymistä ympäristön ja ilmaston muuttuessa. Laajassa tietokannassa on 8 600 lintulajin oivalluksia, joilla ne hankkivat ravintoa uusilla tavoilla, kun ympäristö on muuttunut. Kun näitä taitoja verrattiin lajien uhanalaisuusluokitukseen, kekseliäillä linnuilla oli vakaammat kannat kuin muilla.

Vastaavalta päätoimittajalta: Korona kirkastaa Ylen tehtävän

Jouko Jokinen Tiina Jutila / Yle

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen kertoo Ylen roolista koronakriisin aikana. Ylen tarjontaa on kasvatettu ja yleisömäärät ovat nousseet parhaimmillaan 50–100 prosenttia.

– Yleisradion tehtävä poikkeusoloissa on selkeä, lakiinkin kirjoitettu. Vastaamme kansalaisten uutispalvelusta kaikissa kanavissa. Olemme keskeinen osa kansakunnan huoltovarmuutta. Kohderyhmämme on kaikki Suomessa asuvat ihmiset, Jokinen kirjoittaa.

Viikonlopuksi räntä- ja lumisateita

Joonas Koskela / Yle Sää

Viikonloppuna tuuli käy edelleen pohjoisen kantilta, ja räntä- tai lumisateita tulee maan keskiosassa ja paikoin pohjoisessa. Tuuli heikkenee sunnuntaina, jolloin on yleisesti poutaista ja pilvipeitteessä aiempaa enemmän rakoilua. Öisin suurimmassa osassa maata lämpötila laskee nollaan tai pikkupakkaselle.

