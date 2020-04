YK: Vähiten tuhoisan skenaarion mukaan korona tappaa Afrikassa ainakin 300 000 ihmistä, pahimmassa skenaariossa kuolleita on miljoonia

Afrikassa on vaarana, että koronavirus leviää suurkaupunkien slummeissa. Kuvassa jaetaan ruokaa Masiphumelelessä Kapkaupungissa.

Afrikassa on vaarana, että koronavirus leviää suurkaupunkien slummeissa. Kuvassa jaetaan ruokaa Masiphumelelessä Kapkaupungissa. Nic Bothma / EPA

Afrikassa on toistaiseksi vahvistettu vasta noin 20 000 koronavirustartuntaa.

Afrikassa kuolee todennäköisesti ainakin 300 000 ihmistä koronavirukseen ilman riittäviä turvatoimia, arvioi YK:n alainen Afrikan talouskomissio UNECA (siirryt toiseen palveluun).

Järjestön mukaan vaarana on myös, että 29 miljoonaa ihmistä ajautuu mantereella kriisin takia äärimmäiseen köyhyyteen.

Toistaiseksi Afrikassa on raportoitu alle 20 000 vahvistettua koronavirustartuntaa ja noin tuhat vahvistettua kuolemaa.

Koronavirus on levinnyt Afrikassa toistaiseksi huomattavasti vähemmän kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Euroopassa vahvistettuja tartuntoja on yli miljoona ja Yhdysvalloissa 672 000.

Afrikassa epidemia alkoi kuitenkin muuta maailmaa myöhemmin.

Eniten koronavirus on mantereella levinnyt Pohjois-Afrikassa Algeriassa, Egyptissä ja Marokossa sekä Etelä-Afrikassa.

Maailman terveysjärjestö arvioi torstaina, että kymmenen miljoonaa ihmistä voi sairastua mantereella seuraavina kuukausina.

Afrikan mantereella asuu noin 1,3 miljardia ihmistä.

Suurimmassa osassa maita rajoitustoimia

UNECA:n mukaan Afrikkaan tarvitaan välittömästi sata miljardia dollaria kriisiapua ja velkahelpotuksia.

Järjestö on teettänyt neljä mallinnusta koronaviruskriisin vaikutuksista Afrikassa. Pahimmassa skenaariossa korona tappaisi 3,3 miljoonaa ihmistä. Pahin skenaario perustuu kuitenkin tilanteeseen, jossa suojatoimia ei toteutettaisi lainkaan.

Suurimassa osassa Afrikan maita on voimassa erilaisia rajoitustoimia, kuten liikkumisrajoituksia. Reilussa kymmenessä maassa virus ei tiettävästi ole BBC:n mukaan lähtenyt vielä leviämään (siirryt toiseen palveluun).

Vähiten tuhoisa skenaario perustuu siihen, että mantereella onnistutaan varotoimissa. Tuolloin uhreja olisi arvion mukaan 300 000. Sairastuneita olisi 123 miljoonaa, joista 2,3 miljoonaa joutuisi sairaalahoitoon.

Viruksen torjunta vaikeaa köyhyyden takia

Viruksen torjunta on Afrikassa kuitenkin erittäin vaikeaa, koska suurella osalla köyhästä väestöstä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia huolehtia käsihygieniasta kuin vauraissa maissa.

Myös sairaalapaikkoja on Afrikassa väkilukuun suhteutettuna vain murto-osa siitä mitä Euroopassa. Sairaanhoidon taso on monin paikoin alhainen. Ongelmia aiheuttaa myös se, että yli puolet kaupungeissa asuvista elää ylikansoitetuissa slummeissa.

Toisaalta Afrikan väestö on nuorta, lähes 60 prosenttia on alle 25-vuotiaita. Nuoremmilla ihmisillä on vähäisempi todennäköisyys saada vakavia koronavirusoireita.

