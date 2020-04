Yhdysvallat jakaa maataloudelle miljardituet koronakriisin takia

Yhdysvaltojen maataloussektori saa 19 miljardin dollarin (17,5 miljardin euron) pelastuspaketin koronaviruksen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi.

Pakettiin sisältyy suoria tukia tuottajille, joiden markkinat ovat kriisin aikana kadonneet. Maatalousministeri Sonny Perdue totesi, että kysynnässä on tapahtunut dramaattisia muutoksia, kun koulut ja ravintolat ovat sulkeneet ovensa. Monet maataloustuottajat ovat joutuneet kaatamaan maitoa pois ja kyntämään vihannekset peltoon, kun kysyntä on lopahtanut.

Perduen mukaan tukipaketista noin kolme miljardia dollaria käytetään muuten tuhottavaksi joutuvien tuotteiden ostamiseen, jonka jälkeen ne jaetaan hätäapuun ja ruokapankkeihin. Miljoonat amerikkalaiset ovat joutuneet turvautumaan hyväntekeväisyyden puoleen menetettyään työpaikkansa.

Samalla Yhdysvaltojen maatalous- ja elintarviketeollisuus on pinteessä työvoimapulan takia. Maanviljelijöillä on vaikeuksia löytää kausityöntekijöitä, ja monissa lihapakkaamoissa on ollut lukuisia tartuntoja.

Koronaepidemia uhkaa Yhdysvaltain elintarviketuotantoa

Suurin vaikutus on ollut muuttuneilla kulutustottumuksilla.

– Suljetut koulut, yliopistot, ravintolat, baarit ja kahvilat eivät enää osta maitoa, lihaa, hedelmiä, vihanneksia ja muita tuotteita, minkä seurauksena hinnat ovat syöksykierteessä, sanoi alaa edustava American Farm Bureau.

Yhdysvaltojen maataloussektorille on viime vuosina ohjattu miljardien edestä tukia jo ennen koronakriisiä, koska presidentti Donald Trumpin aloittama kauppasota Kiinaa vastaan on aiheuttanut mittavia menetyksiä vientimarkkinoilla.

