Suljetut peliautomaatit ovat helpotus monelle ongelmapelaajalle – verkossa pelaaminen on kuitenkin kasvussa, jopa nettipokeri saattaa tehdä uuden nousun

Peliautomaatit ovat olleet suljettuina nyt yli kuukauden koronaviruksen takia. Moni ongelmapelaaja on kokenut, että tämä on ollut helpotus. Henrietta Hassinen / Yle

Peluuri-palveluun tulevat yhteydenotot tuplaantuivat, kun peliautomaatit suljettiin. Nyt määrä on tasaantunut, mutta viestien sävy on yhä vakavampi.

Niin markettien auloista kuin huoltoasemilta tutut rahapeliautomaatit ovat seisseet nyt reilun kuukauden päivät toimettomina.

Veikkaus sulki pelipaikkansa ja niin sanotut hajasijoitetut peliautomaatit, jotta koronavirus ei leviäisi niiden kautta.

Veikkauksen peliautomaattien pelejä pystyy kuitenkin pelaamaan myös verkossa. Netti ylipäätään on täynnä erilaisia rahapelejä – niin Veikkauksen kuin ulkomaisten peliyhtiöiden.

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski kommentoi STT:lle, että fyysisten peliautomaattien sulkeminen on lisännyt nettipelien pelaamista jonkin verran.

– Asiakasmäärät ovat jonkin verran kasvaneet ja pientä kasvua on tullut jäljellä olevissa tuoteryhmissä, mutta ei mitään kovin radikaalia. Kasvu ei ole sitä luokkaa, että se millään tavalla paikkaisi tätä menetystä, joka muualla on tapahtunut, Sarekoski sanoo.

Ylen pyynnöstä huolimatta Veikkaus ei kuitenkaan ole kertonut tarkempia lukuja tai tilastoja koronan vaikutuksesta nettipelaamiseen.

Tietoa asiasta kaivattaisiin myös esimerkiksi peliongelmissa auttavassa Peluuri-palvelussa sekä Ehkäisevä päihdetyön EHYT ry:ssä.

– Olisi todella tärkeää saada Veikkaukselta pelikulutusdataa, jotta yhteiskunnallisesti voidaan toteuttaa oikein kohdennettuja toimenpiteitämme vakavampien haittojen ehkäisemiseksi, sanoo Peluurin yksikön päällikkö Inka Silvennoinen.

Silvennoisen mukaan Peluuriin on tullut jonkin verran yhteydenottoja, joissa kerrotaan, että pelaaminen on siirtynyt nettiin tai nettipelit ovat olleet aiempaa ahkerammassa käytössä.

Kun peliautomaatit suljettiin, Peluuriin tulevat yhteydenotot tuplaantuivat hetkellisesti.

EHYT ry:n rahapelihaittojen ehkäisy -yksikön päällikkö Riitta Matilainen kertoo, että muualla tutkimuksia aiheesta on jo jonkin verran tehty, ja esimerkiksi Australiassa nettipelaaminen on lisääntynyt.

– Ei ole syytä olettaa, että Suomi poikkeaisi tästä länsimaisesta trendistä, Matilainen toteaa.

Jos rahapelaaminen, ja etenkin ongelmapelaaminen, on siirtynyt entistä vahvemmin nettiin, voivat vaikutukset Matilaisen mukaan näkyä nopeastikin.

– Nettipelejä on niin hurjasti ja niissä pystyy pelaamaan hyvin isoilla panoksilla, joten jos on paha vaihe päällä, oman taloudellisen tilanteensa pystyy ajamaan todella nopeasti seinään.

Peliautomaattien sulkeminen on ollut monelle helpotus

Peluurissa yhteydenottojen määrä on tasaantunut, mutta Inka Silvennoisen mukaan puheluiden sävy on muuttunut yhä vakavammaksi. Yhteydenottajia painaa rahapeliongelmien lisäksi huoli koronatilanteesta ja sen vaikutuksista omaan talouteen ja hyvinvointiin.

Osa kanavoi huolensa pelaamiseen.

– Siitä on tullut asiakkailta viestiä. On tullut repsahduksia, stressiä ja huolta on pyritty purkamaan pelaamiseen, mikä on pahentanut tilannetta tai on pelattu muuten tavallista enemmän, Silvennoinen kertoo.

Hänen mukaansa on käynyt myös ilmi, että osa ihmisistä on voinut jättää hakematta apua peliongelmaansa koronavirustilanteen takia.

– Osa asiakkaista on sanonut, että on hassua ottaa tällaisen asian takia yhteyttä, kun on muitakin isoja asioita meneillään. Tämä herättää huolta, Silvennoinen sanoo ja muistuttaa, että esimerkiksi Peluurin palvelut toimivat tälläkin hetkellä täysin normaalisti.

Toisaalta fyysisten peliautomaattien sulkeminen on tuonut myös helpotusta. Silvennoisen mukaan Peluurin asiakkaat ovat kertoneet, että on ollut hirveän huojentavaa käydä kaupassa, kun pelkoa pelaamiseen sortumisesta ei ole.

– Monilla on toivon tunne siitä, että pystyisi vihdoin saamaan oman pelaamisensa hallintaan.

Peluuriin yhteyttä ottaneista yli 80 prosentille eniten ongelmia aiheuttaa nimenomaan peliautomaateilla pelaaminen, niin netissä kuin fyysisillä koneilla.

Peluurin asiakkaista yli 80 prosentilla nimenomaan peliautomaatilla pelaaminen, niin fyysisillä koneilla kuin netissä, on aiheuttanut ongelmia. Aiemmin fyysisillä peliautomaateilla pelaaminen oli ongelmana ykkönen, mutta nyt nettipelaaminen on mennyt sen ohi.

Samanlaista viestiä on välittynyt EHYT ry:n verkkokyselystä. Yhä käynnissä olevalla kyselyllä pyritään kartoittamaan koronan aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksia rahapelikäyttäytymiseen.

Riitta Matilaisen mukaan esimerkiksi ahdistusta pelikoneiden sulkemisesta ei juuri ole näkynyt kyselyn tähänastisissa vastauksissa.

– Etenkin [peliongelmaisten] läheiset ovat olleet iloisia siitä, että pakonomainen automaattipelaaminen on loppunut. Kaikki eivät ole myöskään siirtyneet nettiin, Matilainen sanoo.

Poikkeustila nostaa uusia ilmiöitä: vaihtuuko vedonlyönti nettipokeriin?

Monien mielikuvissa fyysisiä peliautomaatteja pelaa nimenomaan vanhempi ikäpolvi. Matilainen kuitenkin muistuttaa, että jos rahapeliongelmista puhutaan, suurin riskiryhmä on nuoret aikuiset miehet.

Samaa sanoo Peluurin Silvennoinen. Peluurin yhteydenotoista selkeästi suurin osa tulee 25–44-vuotiailta miehiltä.

Jo ennestään tiedetään, että tämä ryhmä pelaa rahapelejä jo valmiiksi laajalla skaalalla.

Matilaisen mukaan koronaviruksesta aiheutuva poikkeustila voi muuttaa rahapelaamisen muotoja.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa on havaittu, että nettipokeri tekisi jälleen uutta nousua. Suomessa pokerihuumasta uutisoitiin runsaasti vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä ja 2010-luvun taitteessa. Myöhemmin into laantui.

Yhdysvalloissa nettipokeri on tehnyt uutta tulemista. Ilmiö ehti kertaalleen jo hiipua, mutta nyt voi olla, että urheiluvedonlyöntiä harrastavat siirtyvät jälleen nettipokerin pariin. Alex Segre / AOP

Matilainen ja Silvennoinen arvelevat, että nettipokerin suosion kasvu voisi liittyä siihen, että urheiluvedonlyönti on nyt jäissä.

– Olisi varsin loogista, että näin tapahtuisi, Silvennoinen sanoo.

Hän kuitenkin lisää, että haittapuolella tämänkaltaiset ilmiöt näkyvät usein vasta viiveellä.

Matilainen pohtii myös sitä, voiko poikkeustilanne innostaa laittomaan pelaamiseen: syntyykö Suomeen esimerkiksi laittomia peliluolia, joita menneinä vuosikymmeninä oli runsaastikin?

Ahdistaako, että peliautomaatit on suljettu? Näin työstät ongelmaa Peluurin yksikön päällikkö Inka Silvennoinen neuvoo, mitä tehdä, jos oma rahapelaaminen huolestuttaa. Ole rehellinen tilanteestasi: millaista oma pelaaminen on ja millaisia haitallisia piirteitä siihen liittyy? Oletko käyttänyt pelaamisen rahoittamiseen pikavippejä?

Omaa pelaamistaan voi testata esimerkiksi Peluurin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) . Sivuilta löytyy myös muita apuvälineitä ongelmaan.

. Sivuilta löytyy myös muita apuvälineitä ongelmaan. Ota yhteyttä auttaviin palveluihin. Myös läheisille puhuminen auttaa. Yksin ei kannata jäädä.

Koronatilanteen takia avun hakemista ei pidä siirtää.

Korona voi viedä Veikkaukselta 70 miljoonan euron tuotot

Tämänhetkisen tiedon perusteella fyysiset peliautomaatit ja Veikkauksen pelipaikat pysyisivät suljettuina toukokuun loppuun asti.

STT kertoo, että koronaviruksesta aiheutuva tilanne voi viedä Veikkauksen tuottoja noin 70 miljoonaa euroa kuukaudessa. Tämä perustuu oletukseen, että Veikkauksen tuotot ovat viime vuotiseen tapaan noin 1,7 miljardia euroa.

Kauppoihin ja kioskeihin hajasijoitetut peliautomaatit tuovat Veikkauksen tuotoista noin 30 prosenttia.

Pelikoneiden sulkemisen lisäksi Veikkauksen tuloja syö urheilupelien vähäinen tarjonta. Koronan takia urheilukisatkin on peruttu, joten kohteita, joista lyödä vetoa, ei juuri ole.

– Tuloksellinen merkitys vuositasolla on joka tapauksessa merkittävä, mutta suuruusluokkaa on vaikeata vielä arvioida, Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski toteaa STT:lle.

Veikkauksen voitoista jaetaan eri edunsaajille vuosittain yli miljardi euroa. Hallitus on kuitenkin linjannut, että edunsajaat eivät tule Veikkauksen tilanteesta kärsimään, vaan vuosittainen taso kompensoidaan täysin.

Sitä Sarekoski ei STT:n mukaan voi kommentoida julkisuuteen, korvataanko menetettyjä tuloja myyntipaikoille, joilla pelikoneita on ollut.