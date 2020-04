Länsi-Pohjan koronatilanne näyttää numeroiden valossa jo pahemmalta kuin Uudellamaalla – johtajaylilääkärin mukaan asia on päinvastoin

THL:n mukaan Länsi-Pohjassa on väkilukuun suhteutettuna enemmän uusia tartuntoja kuin Helsingissä ja Uudellamaalla.

Lapissa Ruotsin rajalla sijaitsevassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä koronatartuntojen määrä on kovassa kasvussa. Viikon aikana tapausten määrä on kaksinkertaistunut. Nyt todettuja tartuntoja on 80.

Pienessä noin 60 000 asukkaan sairaanhoitopiirissä tartuntoja on paljon väkilukuun suhteutettuna.

THL:n alkuviikosta julkistetun muistion (siirryt toiseen palveluun) mukaan näin laskettuna uusia tartuntoja on jopa enemmän kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan mukaan HUSin tilanne on kuitenkin jossain määrin haastavampi.

– HUS-alueella tautia liikkuu vapaasti. Meillä vapaata tautia ei ole löytynyt satunnaisotoksissa, hän sanoo.

– Jos meiltä hiihtokeskuksessa käy 10 hengen porukka ja se johtaa 40 tartuntaan, meidän määrä tuplaantuu. HUSin tilastoissa tuskin desimaali liikahtaisi vastaavassa tilanteessa.

Kun kaikki tartunnat suhteutetaan väkilukuun, on niitä eniten HUSin alueella ja toiseksi eniten Länsi-Pohjassa.

Mistä Länsi-Pohjan tartunnat ovat tulleet?

Taskila selittää Länsi-Pohjan korkeita lukuja kahdella pitkällä tartuntaketjulla ja hyvin kohdennetulla testauksella.

– Meidän kaikista näytteistä reilusti yli 12,2 prosenttia on positiivisia, mikä on Suomen suurin luku. Tämä kertoo näytteenoton osuvuudesta, Taskila sanoo.

Taskila kertoo, että HUSin näytteistä 8,1 prosenttia on ollut positiivisia.

Taskilan mukaan Länsi-Pohjassa on otettu testejä sairaanhoitopiireistä viidenneksi eniten väestöpohjaan suhteutettuna.

THL:n mukaan Länsi-Pohjan suhteutettu testimäärä on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin HUSin. Länsi-Pohjassa se on 867,4 ja HUSissa 1499,5 testiä sataatuhatta asukasta kohti.

Ruotsia on pelätty, mutta vaikuttaako rajan läheisyys?

Taskilan mukaan Ruotsista tulleet tartunnat eivät ole esittäneet merkittävää roolia Länsi-Pohjassa ainakaan tähän mennessä.

Perjantaina löydettiin kuitenkin uusi Ruotsista tullut tartuntaketju. Aiemmin Länsi-Pohjassa on havaittu kolme Ruotsista tullutta yksittäistä tartuntaa, joissa kaikissa ketju on saatu katkaistua.

Lauantaina Länsi-Pohjassa saatiin tieto seitsemästä uudesta tartunnasta.

– Uudet tapaukset liittyvät aiemmin tällä viikolla uutisoituihin altistumisiin. Tartuntatautilain mukaiset rajoittamistoimet epidemian leviämiseksi on tehty. Uusien tapausten yhteydessä aktiivinen altistuneiden jäljittäminen jatkuu. Suojaustoimet ovat tehostettuina käytössä, Taskila kommentoi.

Ruotsin erilainen tapa hoitaa koronakriisiä on herättänyt länsirajalla huolta. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri on vaatinut Ruotsiin suuntautuvan työmatkaliikenteen keskeyttämistä. Tornion johtava lääkäri on ollut samoilla linjoilla.

Onko tilanne yhtä huono muualla Lapissa?

Länsi-Pohjan tartuntojen määrä lähenee maakunnan toisen sairaanhoitopiirin lukua. Länsi-Pohjassa on todettu 80 ja Lapissa 88 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella asukkaita on kuitenkin lähes kaksi kertaa enemmän kuin Länsi-Pohjassa.

– Keskeistä on kuitenkin se, että vaikka tartuntoja olisi sata, niin meillä on pääasiassa kaksi isoa tartuntaketjua, Taskila toteaa.

Lapin maakunnan molemmissa sairaanhoitopiireissä tartuntaketjut ovat tiedossa.

Suomen kunnista väkimäärään suhteutettuna tartuntoja on eniten Kittilässä, jossa on THL:n mukaan 26 tartuntaa. Kittilän kultakaivoksella on testattu noin 400 työntekijää koronavirustartunnan osalta.

Tässä vaiheessa on saatu 360 näytteen testitulos ja ne ovat kaikki negatiivisia.

– Se kertoo siitä, että Lapin tartunnat liittyvät matkailuun eli hiihtokeskuksiin, ulkomaihin tai Helsinkiin. Väestötasolla ei ole epidemiaa, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

