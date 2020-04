Fox News: USA:n johto uskoo, että koronavirus karkasi Wuhanin laboratoriosta – Laaja tutkinta

Yhdysvallat käynnistää laajan tutkimuksen Kiinan Wuhanissa sijaitsevan virologian eli virustutkimuksen laboratorion väitetystä osallisuudesta koronaepidemiaan. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava Fox News (siirryt toiseen palveluun).

Uutiskanava perustaa tietonsa nimettömiin lähteisiin Yhdysvaltain hallinnon sisällä. Fox News tunnetaan presidentti Donald Trumpin suosikkikanavana.

Fox Newsin mukaan maan johto on entistä vakuuttuneempi, että koronavirus on peräisin Wuhanin virologian instituutista, jossa se olisi erehdyksessä tarttunut työntekijöihin ja karannut sitä kautta kaupungin asukkaisiin. Wuhan tunnetaan koronaviruspandemian syntypaikkana.

Yhdysvaltain hallinto ei usko, että laboratoriossa olisi kehitelty biologista asetta. Sen sijaan teoria on, että laboratoriossa haluttiin osoittaa maailmalle, että Kiinassa on yhtä hyvät valmiudet virusten tunnistamiseen ja niiden leviämisen estämiseen kuin Yhdysvalloilla.

Todisteita ja epäilyjä

Yhdysvaltain hallinto on vakuuttunut, että Kiinan johto on tiukasti yrittänyt estää tiedonkulkua viruksen karkaamisesta. Maailman terveysjärjestö WHO on Yhdysvaltain hallinnon mielestä joko ollut osallisena salailussa tai hiljaa sallinut sen, Fox Newsin lähteet kertovat. Trump on katkaissut Yhdysvaltain rahoituksen WHO:lle,

Presidentti Trump on vahvistanut, että asiaa tutkitaan.

– Paljon outoja asioita on tapahtunut [Wuhanissa] ja paljon tutkimuksia on meneillään. Saamme kyllä asiat selville, hän sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Epäilykset ovat saaneet tukea Washington Post -lehdeltä, joka jo vuonna 2018 julkaisi Yhdysvaltain ulkoministeriön salaisia viestejä, joissa tuotiin esiin Wuhanin laboratorion turvallisuusongelmat ja johdon sekavuus.

Trumpiin ja republikaanihallintoon kriittisesti suhtautuva CNN-uutiskanava (siirryt toiseen palveluun) arvioi, että Trump ja eräät hänen puolueensa edustajat haluavat nostaa Kiinan syyllisyytta, jotta ihmiset eivät kiinnittäisi huomiota Yhdysvaltain johdon tekemiin virheisiin epidemian hoidossa.

Kiina ja monet virustutkijat kiistävät, että teoria laboratoriosta voisi pitää paikkansa.

Kiinan uhriluku?

Trump on myös sanonut epäilevänsä Kiinan julkistamia koronaviruksen uhrilukuja. Kiina sanoo, että sen kansalaisia on kuollut koronavirukseen 4 632, kun Yhdysvalloissa uhreja on jo noin 37 000.

– Meillä ei ole eniten uhreja maailmassa. Eniten täytyy olla Kiinassa. Se on valtava maa. Heillä on ollut valtavia ongelmia. Heillä täytyy olla eniten, Trump sanoi reporttereille. Hänellä ei kuitenkaan ollut todisteita epäilyilleen.

