Britannian hoivakodeissa saattanut kuolla jopa 7 500 koronaan

Vanhuksia on kuollut koronan aiheuttamaan tautiin muun muassa Oak Springin hoitokodissa Liverpoolissa. Paul Ellis / AFP

Luku on viisinkertainen verrattuna virallisiin tilastoihin.

Britannian hoivakodeissa on saattanut kuolla jopa 7 500 ihmistä koronavirustartuntaan. Asiaa on arvioinut maan hoivakotien etujärjestö Care England. Luku on viisinkertainen virallisiin tilastoihin verrattuna.

– Ilman testejä on vaikeaa antaa tarkkaa lukua, järjestön johtaja Martin Green sanoo Daily Telegraph -lehdelle.

Järjestön mukaan laskelma perustuu tietoihin huhtikuun aikana kuolleista hoivakotiasukkaista vertailtuna aiempien vuosien kuolleisuuslukuihin.

Hallituksen aiemmin tällä viikolla antaman arvion mukaan hoivakodeissa olisi tähän mennessä kuollut noin 1 400 ihmistä.

Britannian tilastokeskus on toistaiseksi kirjannut hoivakoteihin vain 217 tapausta, mutta lukuja ei ole päivitetty sitten huhtikuun alun.

Britannian sairaaloissa yli 14 500 koronakuolemaa

Britanniassa on tilastoitu toistaiseksi 14 576 covid-19-kuolemaa, mutta lukuun lasketaan vain sairaaloissa kirjatut kuolemantapaukset, jotka laahaavat joitakin päiviä jäljessä.

– Se, mitä hoivakodeissa tapahtuu, meillä ja muissa maissa, on muuttumassa tragediaksi, vanhuksia auttavan hyväntekeväisyysjärjestö Age UK:n avustusjohtaja Caroline Abrahams sanoo.

Hoivakotien johtajat ovat moittineet Britannian hallitusta sekavasta toiminnasta ja suojavarusteiden puutteesta. Sama ongelma vaivaa myös Britannian sairaaloita.

Lähteet: STT, AFP