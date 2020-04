Alkuviikosta tuulet heikkenevät ja ilma lämpenee – tiistaina lämpötila lähentelee Etelä-Suomessa viittätoista

Maanantaina sää lämpenee erityisesti maan pohjoisosissa. Tiistaina ja keskiviikkona on laajalti aurinkoista ja lämmintä.

Tänään Suomen itä- ja pohjoisosissa on lumisateita, tuulista ja lämpötila lähellä nollaa. Illalla sateet kuitenkin kuivahtavat, ja huomenna on jo poutaisempaa, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Etelä- ja länsiosissa on selkeää tai puolipilvistä.

Sunnuntaina on pääpiirteissään melko pilvistä. Lähinnä rannikolla aurinko voi paistaa, ja aamut ja illat ovat aurinkoisempia kuin keskipäivä. Lämpöä on etelässä kymmenisen astetta.

– Ilma kuitenkin tuntuu sunnuntaina paljon lämpimämmältä kuin tänään, koska tuulet ovat heikkenemässä. Erityisesti Pohjois-Suomessa on ollut rajuja tuulenpuuskia, Kotakorpi sanoo.

Lännestä vahvistuva korkeapaine tuo lämpimämpää ilmaa ja poutaisempaa säätä maanantaiksi. Maanantaina erityisesti pohjoisessa lämpenee ja lämpötila nousee siellä lähelle kymmentä astetta.

– Tiistaina ja keskiviikkona on näillä näkymin laajaltikin aurinkoista ja lämpötila lähentelee Etelä-Suomessa viittätoista astetta.

Kerttu Kotakorpi arvioi, että Pohjois-Suomen sää vaikuttaa hyvältä lumitilanteen kannalta. Lisää lunta ei ole tulossa, ja päivisin on sen verran lämmintä, että lumi alkaa pikku hiljaa sulaa. Öisin on kuitenkin vähän pakkasta, joten sulaminen on hidasta.

Loppuviikkoa kohden ennusteen epävarmuus kasvaa, mutta tällä hetkellä myös torstai näyttää lämpimältä.

Kotakorpi muistuttaa, että sään lämmetessä maasto kuivuu Etelä- ja Keski-Suomessa nopeasti, ja viikon puolivälissä on ruohikkopalovaara.

