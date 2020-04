Onnettomuus on tapahtunut Tasanteen kohdalla, ja liikenne on poikki molempiin suuntiin.

Valtatie 9:llä Tampereella on sattunut rekan ja henkilöauton yhteentörmäys, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Onnettomuus on tapahtunut Tasanteen kohdalla, ja liikenne on poikki molempiin suuntiin.

Pelastuslaitoksen mukaan henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti onnettomuudessa. Rekan kuljettaja selvisi tilanteesta vahingoittumattomana.

Tampereen tieliikennekeskuksen mukaan tarkempi onnettomuuspaikka on Alasjärven liittymästä 3,7 kilometriä Aitovuoren liittymän suuntaan.