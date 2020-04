Yli sata artistia osallistui Lady Gagan ideoimaan One World -konserttiin: "Tämä on rakkauskirje maailmalle" – katso koko konsertti nyt Areenasta

Voit katsoa One World: Together at Home -konsertin Yle Areenassa keskiviikkoon 22.4. klo 02 asti klikkaamalla yllä olevaa kuvaa.

One World: Together at Home eli Maailma yhdessä kotona -niminen tapahtuma alkoi kuusi tuntia kestäneillä etkoilla. Se lähetettiin suorana Yle Areenassa sekä Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Youtubessa ympäri maailmaa.

Ohjelman aluksi nähtiin kooste siitä, kuinka karanteenissa olevat ihmiset ovat osoittaneet suosiotaan koronan parissa työskenteleville lääkäreille ja hoitajille ympäri maailmaa.

Ruudussa nähtiin teksti: "Tämä on etulinjassa työnskenteleville hoitoalan työntekijöille. Me olemme teidän kanssanne. Kiitos, kun olette siellä meitä varten."

One Wolrd: Together at Home -hyväntekeväisyystapahtumassa terveydenhuollon ammattilaiset eri puolilta maailmaa kertoivat tuntemuksistaan koronapandemian keskeltä. Global Citizen 2020

Ensimmäisenä esiintyi amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Andra Day, joka lauloi kotoaan balladin Rise Up.

Kuuden tunnin etkojen aikana nähtiin etukäteen nauhoitettuja esityksiä artisteilta ja bändeiltä. Kodeistaan lauloivat muiden muassa Adam Lambert, Ellie Goulding ja The Killers.

"Haluamme päästä pandemian yli"

Varsinaisessa kaksituntisessa konsertissa tapahtuman ideoinut Lady Gaga esitti version Charlie Chaplinin kappaleesta Smile.

– Haluamme päästä pandemian yli ja tiedämme, että niin haluatte tekin, laulaja sanoi kotisovilla olevalle yleisölle.

Paul McCartney puolestaan kutsui hoitoalan työntekijöitä kriisin todellisiksi sankareiksi. Samalla hän muisteli omaa äitiään, joka oli sairaanhoitaja toisessa maailmansodassa.

Sir Elton John esitti One Wolrd -konsertissa kappaleen I'm Still Standing. Global Citizen 2020

The Rolling Stones puolestaan esiintyi yhtäaikaa neljästä eri lokaatiosta. He esittivät version kappaleesta You Can't Always Get What You Want.

Taylor Swift esitti konsertissa tunteikkaan balladin, jonka hän oli alunperin tehnyt syöpään sairastuneelle äidilleeen. Global Citizen 2020

Amerikkalainen Taylor Swift esitti balladinsa Soon You'll Get Better, joka on alun perin kirjoitettu hänen syöpään sairastuneelle äidilleen. Kappaleella kerrotaan sairaaloiden odotushuoneista ja epätoivoisista rukouksista, jotka sopivat myös koronakriisiin.

Jennifer Lopez esitti One World -konsertissa version Barbra Streisandin kappaleesta People. Global Citizen 2020

Konsertin päätti Celine Dionin, Lady Gagan, Andrea Bocellin ja John Legendin versio kappaleesta The Prayer, joka kirjoitettiin vuonna 1998 ilmestyneeseen animaatioelokuvaan Taikamiekka – Seikkailujen Camelot. Sanoituksissa pyritään pääsemään pois pimeydestä.

Epäsuoraa piikkiä Donald Trumpille

Hyväntekeväisyystapahtumassa painotettiin useaan otteeseen, ettei tarkoituksena ole tällä kertaa kerätä rahaa. Tärkeintä oli muistuttaa ihmisiä koronapandemian vaaroista ja nostaa esiin ihmiset, jotka vaarantavat henkensä muiden auttamiseksi.

– Tämä on rakkauskirje maailmalle, konsertin kuratoinut Lady Gaga sanoi.

Laulaja omisti show'n hoitoalan ammattilaisille ja pelastustyöntekijöille.

– Me muusikot haluamme antaa teille takaisin hyvyyttä, jota olemme saaneet teiltä.

– Tulevat päivät eivät tule olemaan helppoja, mutta kansainvälinen perheemme on vahva. Olemme jatkossakin toisiamme varten ja pääsemme tämän kriisin yli. Yhdessä. Kiitos, sanoi entinen Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen Michelle Obama One World -lähetyksessä. Global Citizen 2020

One World -konsertin järjestivät Global Citizen -kansalaisjärjestö sekä Maailman terveysjärjestö WHO, jolta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump veti juuri pois tukensa.

Lähetyksessä ei kuultu varsinaisia kannanottoja Trumpia vastaan. Laulaja Annie Lennox tosin viittasi häneen epäsuorasti.

– Tänä ennennäkemöttämänä hetkenä meillä on kollektiivinen vastuu siitä, että terveydenhuoltojärjestelmä on maailmanlaajuisesti tarpeeksi vahva, jotta voimme jatkossa tunnistaa ja estää pandemiat ennen kuin ne tapahtuvat jälleeen.

Talk show -tähti Jimmy Fallon oli yksi One World -konsertin juontajista. Hän esitti The Roots -yhtyeen kanssa kappaleen Safety Dance, jonka tahtiin hoitoalan työntekijät tanssivat. Global Citizen 2020

One World: Together at Home -konsertti on katsottavissa Yle Areenassa kahden päivän ajan.